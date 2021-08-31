В ЛНР перезахоронили останки тридцати жертв конфликта в Донбассе
Останки тридцати жертв конфликта в Донбассе перезахоронили в ЛНР в городе Первомайске
© Фото : Юрий СтрельцовЦеремония перезахоронения останков 30 жертв конфликта в Донбассе, ранее извлеченных из массового захоронения
© Фото : Юрий Стрельцов
ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Останки тридцати жертв конфликта в Донбассе перезахоронили во вторник на кладбище в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике городе Первомайск, заявила журналистам председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.
Ранее специалисты извлекли останки тридцати человек из массового стихийного захоронения на окраине Первомайска. В конце июля в ЛНР и ДНР создали специальные органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.
"Сегодня мы перезахоронили 30 останков мирных жителей города Первомайска, которые были подняты в районе Киселевского кладбища жилого массива Сокологоровка", - рассказала Сорока.
В торжественной церемонии перезахоронения приняли участие советник главы ЛНР Марина Филиппова, депутаты парламента республики, представители администрации города, общественники и местные жители. Каждый человек был похоронен в отдельной могиле с соответствующим порядковым номером.
"Все это мирные жители. К сожалению, на сегодня пока не установлены имена и фамилии убиенных. Мы не знаем их пола, возраста, рода занятий... Пока мы знаем только одно – это безымянные жертвы украинской агрессии с присвоенным номером. Это горько и страшно", - сказал, обращаясь к присутствующим, глава администрации Первомайска Николай Токарев. Он добавил, что специалисты при помощи экспертизы ДНК будут вести работу по идентификации каждого погибшего.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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