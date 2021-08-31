https://ria.ru/20210831/dom-1747918694.html

"Известия": в России заметно снизились цены на жилье

"Известия": в России заметно снизились цены на жилье - РИА Новости, 31.08.2021

"Известия": в России заметно снизились цены на жилье

В России впервые за год зафиксировали заметное снижение цен на жилье, сообщили опрошенные газетой "Известия" участники рынка недвижимости. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T05:54

2021-08-31T05:54

2021-08-31T05:54

экономика

челябинск

уфа

москва

жилье

россия

пермь

омск

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В России впервые за год зафиксировали заметное снижение цен на жилье, сообщили опрошенные газетой "Известия" участники рынка недвижимости.Как отметил директор компании "Этажи" Ильдар Хусаинов, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья снизилась в Омске на полтора процента, в Челябинске — на один процент, в Перми и Уфе — примерно на полпроцента.На падение цен в Москве обратили внимание аналитики агентства недвижимости "Мериум". По их словам, в июле в Юго-Восточном административном округе средняя стоимость квадратного метра в новых домах снизилась на полтора процента. Аналитики предполагают, что по итогам августа средняя стоимость квадратного метра массовых новостроек в городе может снизиться на 1,7 процента.По данным системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro, в столице по итогам июля снизились как средняя стоимость квадратного метра, так и средняя стоимость лота. Первый показатель опустился с 349 тысяч до 348 тысяч рублей, второй — с 22 миллионов до 21 миллиона рублей.Как объяснил в беседе с газетой управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский, снижение цен могло произойти из-за сдачи нового объема жилья по более низкой стоимости или за счет точечных скидок, предлагаемых застройщиками в менее ликвидных проектах.

https://ria.ru/20210829/kvartiry-1747745841.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210819/ipoteka-1746373820.html

челябинск

уфа

москва

россия

пермь

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, челябинск, уфа, москва, жилье, россия, пермь, омск