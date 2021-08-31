https://ria.ru/20210831/dieta-1747917302.html
Педиатр назвала опасные для детей диеты
Педиатр назвала опасные для детей диеты - РИА Новости, 31.08.2021
Педиатр назвала опасные для детей диеты
Диеты, исключающие глютен, углеводы и мясо, могут быть опасными для детей, сообщил РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T03:54
2021-08-31T03:54
2021-08-31T03:54
общество
здоровье
исмаил османов
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Диеты, исключающие глютен, углеводы и мясо, могут быть опасными для детей, сообщил РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.По его словам, незаменимый источник железа – мясные продукты, а отсутствие рыбы в рационе приводит к дефициту йода, омега-3 - полиненасыщенных жирных кислот, которые не синтезируются в организме."Углеводы являются важным источником энергии, обеспечивая более половины от суточной потребности. Важно, чтобы в рационе ребёнка было как можно меньше "быстрых" углеводов – сладостей, сдобы, и как можно больше сложных углеводов – злаков, каш, овощей. Исключение глютеновых продуктов без медицинских показаний может привести к недостаточности питания, дефициту витаминов группы В, а вслед за этим и к нарушению в работе нервной системы", - отметил врач.Собеседник агентства уточнил, что ошибочным считается мнение, что как только ребенок в возрасте 1,5-2 лет пересел за взрослый стол, он может есть всё. Пищеварительная система ещё незрелая, некоторые ферменты вырабатываются в минимальном количестве, поэтому некоторые продукты, такие как грибы, вообще не усваиваются организмом ребёнка."Очень важно сбалансированное питание. Например, не менее 50% от суточного потребления белков должны составлять белки животного происхождения, содержащие незаменимые аминокислоты. 70% жиров также должны быть животного происхождения, они обеспечивают около трети суточной потребности в энергии. Их качеству уделяется особое внимание. Присутствие трансжиров в продуктах детского меню недопустимо", - добавил Османов.
https://realty.ria.ru/20210803/opasnost-1743236165.html
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общество, здоровье, исмаил османов
Педиатр назвала опасные для детей диеты
Педиатр Османов: диеты, исключающие глютен, углеводы и мясо, могут быть опасными для детей
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Диеты, исключающие глютен, углеводы и мясо, могут быть опасными для детей, сообщил РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов
.
"Увлечение питанием, исключающим мясные продукты животного происхождения: вегетарианство или все продукты животного происхождения - веганство, исключающим углеводы, или модные безглютеновые диеты зачастую являются опасными для растущего организма. Например, в условиях нашего климата довольно сложно обеспечить адекватное поступление железа, крайне важного в развитии ребёнка, из растительных продуктов", - рассказал Османов.
По его словам, незаменимый источник железа – мясные продукты, а отсутствие рыбы в рационе приводит к дефициту йода, омега-3 - полиненасыщенных жирных кислот, которые не синтезируются в организме.
"Углеводы являются важным источником энергии, обеспечивая более половины от суточной потребности. Важно, чтобы в рационе ребёнка было как можно меньше "быстрых" углеводов – сладостей, сдобы, и как можно больше сложных углеводов – злаков, каш, овощей. Исключение глютеновых продуктов без медицинских показаний может привести к недостаточности питания, дефициту витаминов группы В, а вслед за этим и к нарушению в работе нервной системы", - отметил врач.
Собеседник агентства уточнил, что ошибочным считается мнение, что как только ребенок в возрасте 1,5-2 лет пересел за взрослый стол, он может есть всё. Пищеварительная система ещё незрелая, некоторые ферменты вырабатываются в минимальном количестве, поэтому некоторые продукты, такие как грибы, вообще не усваиваются организмом ребёнка.
"Очень важно сбалансированное питание. Например, не менее 50% от суточного потребления белков должны составлять белки животного происхождения, содержащие незаменимые аминокислоты. 70% жиров также должны быть животного происхождения, они обеспечивают около трети суточной потребности в энергии. Их качеству уделяется особое внимание. Присутствие трансжиров в продуктах детского меню недопустимо", - добавил Османов.