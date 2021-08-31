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Мигрантов, устроивших драку в подмосковных Мытищах, выдворили из страны
Мигрантов, устроивших драку в подмосковных Мытищах, выдворили из страны - РИА Новости, 31.08.2021
Мигрантов, устроивших драку в подмосковных Мытищах, выдворили из страны
Из России после драки в подмосковных Мытищах выдворили 37 иностранцев, а в отношении местной предпринимательницы завели дело за организацию незаконной миграции, РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T10:11
2021-08-31T13:20
происшествия
мытищи
московская область (подмосковье)
гумвд по московской области
россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Из России после драки в подмосковных Мытищах выдворили 37 иностранцев, а в отношении местной предпринимательницы завели дело за организацию незаконной миграции, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова."По решению суда 37 иностранных граждан выдворены с территории России. Ранее в отношении данных граждан сотрудниками полиции МУ МВД России "Мытищинское" был составлен ряд административных протоколов, в том числе за нарушение миграционного законодательства", — сказала Петрова.Она уточнила, что 5 августа в полицию сообщили о конфликте в городе Мытищи, в результате в полицию доставили 66 уроженцев ближнего зарубежья. На них составили 134 административных протокола, из них 54 — по статье 18.8 КоАП России (нарушение правил миграционного учета), 65 — по статье 20.1 КоАП России ("Мелкое хулиганство") и 15 — по статье 20.20 КоАП России ("Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах").Позднее 49 нарушителям назначили штраф в пять тысяч рублей, а после поместили в Центр временного содержания иностранных граждан с дальнейшей депортацией. Из них 37 мигрантов уже покинули Россию."Также в рамках выяснения обстоятельств драки на ул. Пограничной дознавателем отдела дознания МУ МВД в отношении 54-летней уроженки Чувашской Республики возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК России ("Организация незаконной миграции"). Установлено, что подозреваемая, являясь владелицей хостела, где проживали иностранцы, организовала их нелегальное нахождение на территории Российской Федерации. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — отметила Петрова.
https://ria.ru/20210830/migranty-1747820061.html
https://ria.ru/20210713/draka-1741104661.html
мытищи
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происшествия, мытищи, московская область (подмосковье), гумвд по московской области, россия
10:11 31.08.2021 (обновлено: 13:20 31.08.2021)
 
Мигрантов, устроивших драку в подмосковных Мытищах, выдворили из страны

МВД: 37 иностранцев выдворили из России после драки в подмосковных Мытищах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Из России после драки в подмосковных Мытищах выдворили 37 иностранцев, а в отношении местной предпринимательницы завели дело за организацию незаконной миграции, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
"По решению суда 37 иностранных граждан выдворены с территории России. Ранее в отношении данных граждан сотрудниками полиции МУ МВД России "Мытищинское" был составлен ряд административных протоколов, в том числе за нарушение миграционного законодательства", — сказала Петрова.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
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Она уточнила, что 5 августа в полицию сообщили о конфликте в городе Мытищи, в результате в полицию доставили 66 уроженцев ближнего зарубежья. На них составили 134 административных протокола, из них 54 — по статье 18.8 КоАП России (нарушение правил миграционного учета), 65 — по статье 20.1 КоАП России ("Мелкое хулиганство") и 15 — по статье 20.20 КоАП России ("Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах").
Позднее 49 нарушителям назначили штраф в пять тысяч рублей, а после поместили в Центр временного содержания иностранных граждан с дальнейшей депортацией. Из них 37 мигрантов уже покинули Россию.
"Также в рамках выяснения обстоятельств драки на ул. Пограничной дознавателем отдела дознания МУ МВД в отношении 54-летней уроженки Чувашской Республики возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК России ("Организация незаконной миграции"). Установлено, что подозреваемая, являясь владелицей хостела, где проживали иностранцы, организовала их нелегальное нахождение на территории Российской Федерации. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — отметила Петрова.
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ПроисшествияМытищиМосковская область (Подмосковье)ГУМВД по Московской областиРоссия
 
 
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