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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20210831/bulgakov-1747942901.html
Предчувствие смерти, пожар и золотая браслетка. "Мистика" в жизни Булгакова
Предчувствие смерти, пожар и золотая браслетка. "Мистика" в жизни Булгакова - РИА Новости, 31.08.2021
Предчувствие смерти, пожар и золотая браслетка. "Мистика" в жизни Булгакова
Михаил Булгаков был женат трижды - как когда-то предсказала ему гадалка. Он делился предчувствием, что будет тяжело умирать (хотя анализы были в норме) - так и произошло. А после того, как Булгаков диктовал сцену пожара в “нехорошей квартире” - огонь вспыхнул у него на кухне... Какие удивительные совпадения были в жизни “мистического писателя”?
2021-08-31T12:00
2021-08-31T12:00
какая-то мистика
михаил булгаков
подкаст
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Предчувствие смерти, пожар и золотая браслетка. "Мистика" в жизни Булгакова
Михаил Булгаков был женат трижды - как когда-то предсказала ему гадалка. Он делился предчувствием, что будет тяжело умирать (хотя анализы были в норме) - так и произошло. А после того, как Булгаков диктовал сцену пожара в “нехорошей квартире” - огонь вспыхнул у него на кухне... Какие удивительные совпадения были в жизни “мистического писателя”?
audio/mpeg
Предчувствие смерти, пожар и золотая браслетка. "Мистика" в жизни Булгакова
Михаил Булгаков был женат трижды - как когда-то предсказала ему гадалка. Он делился предчувствием, что будет тяжело умирать (хотя анализы были в норме) - так и произошло. А после того, как Булгаков диктовал сцену пожара в “нехорошей квартире” - огонь вспыхнул у него на кухне... Какие удивительные совпадения были в жизни “мистического писателя”?
audio/mpeg
Что сам Булгаков считал “мистикой”? Рассказывает кандидат филологических наук, заведующий научно-исследовательским отделом Государственного музея М. А. Булгакова Иван Назаров.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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михаил булгаков, подкаст, аудио
12:00 31.08.2021
 

Предчувствие смерти, пожар и золотая браслетка. "Мистика" в жизни Булгакова

Какая-то мистика
Предчувствие смерти, пожар и золотая браслетка. "Мистика" в жизни Булгакова
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Михаил Булгаков был женат трижды - как когда-то предсказала ему гадалка. Он делился предчувствием, что будет тяжело умирать (хотя анализы были в норме) - так и произошло. А после того, как Булгаков диктовал сцену пожара в “нехорошей квартире” - огонь вспыхнул у него на кухне... Какие удивительные совпадения были в жизни “мистического писателя”?
Что сам Булгаков считал “мистикой”? Рассказывает кандидат филологических наук, заведующий научно-исследовательским отделом Государственного музея М. А. Булгакова Иван Назаров.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Редактор Наталия Шашина
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Какая-то мистикаМихаил БулгаковПодкаст
 
 
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