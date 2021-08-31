https://ria.ru/20210831/bulgakov-1747942901.html

Предчувствие смерти, пожар и золотая браслетка. "Мистика" в жизни Булгакова

Предчувствие смерти, пожар и золотая браслетка. "Мистика" в жизни Булгакова - РИА Новости, 31.08.2021

Предчувствие смерти, пожар и золотая браслетка. "Мистика" в жизни Булгакова

Михаил Булгаков был женат трижды - как когда-то предсказала ему гадалка. Он делился предчувствием, что будет тяжело умирать (хотя анализы были в норме) - так и произошло. А после того, как Булгаков диктовал сцену пожара в “нехорошей квартире” - огонь вспыхнул у него на кухне... Какие удивительные совпадения были в жизни “мистического писателя”?

2021-08-31T12:00

2021-08-31T12:00

2021-08-31T12:00

какая-то мистика

михаил булгаков

подкаст

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Предчувствие смерти, пожар и золотая браслетка. "Мистика" в жизни Булгакова Михаил Булгаков был женат трижды - как когда-то предсказала ему гадалка. Он делился предчувствием, что будет тяжело умирать (хотя анализы были в норме) - так и произошло. А после того, как Булгаков диктовал сцену пожара в “нехорошей квартире” - огонь вспыхнул у него на кухне... Какие удивительные совпадения были в жизни “мистического писателя”? audio/mpeg

Предчувствие смерти, пожар и золотая браслетка. "Мистика" в жизни Булгакова Михаил Булгаков был женат трижды - как когда-то предсказала ему гадалка. Он делился предчувствием, что будет тяжело умирать (хотя анализы были в норме) - так и произошло. А после того, как Булгаков диктовал сцену пожара в “нехорошей квартире” - огонь вспыхнул у него на кухне... Какие удивительные совпадения были в жизни “мистического писателя”? audio/mpeg

Что сам Булгаков считал “мистикой”? Рассказывает кандидат филологических наук, заведующий научно-исследовательским отделом Государственного музея М. А. Булгакова Иван Назаров.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил булгаков, подкаст, аудио