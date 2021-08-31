https://ria.ru/20210831/bolezn-1747920229.html

В Индии назвали возможную причину неизвестной смертельной болезни

В Индии назвали возможную причину неизвестной смертельной болезни - РИА Новости, 31.08.2021

В Индии назвали возможную причину неизвестной смертельной болезни

Неизвестная вирусная болезнь, унесшая в Индии на прошлой неделе жизни нескольких десятков человек, может быть вызвана лихорадкой денге. Так считают власти штата РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T07:24

2021-08-31T07:24

2021-08-31T10:56

в мире

индия

воз

уттар-прадеш

юго-восточная азия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг — РИА Новости. Неизвестная вирусная болезнь, унесшая в Индии на прошлой неделе жизни нескольких десятков человек, может быть вызвана лихорадкой денге. Так считают власти штата Уттар-Прадеш, где произошла вспышка.Как рассказали в местном Минздраве, у большинства инфицированных была высокая температура, обезвоживание и фиксировалось падение уровня тромбоцитов в крови. У других пациентов проявилась сильная мигрень, боль в мышцах, тошнота, увеличились лимфатические узлы.Ранее представители местных властей сообщили, что в штате Уттар-Прадеш от неизвестной лихорадки погибли 70 человек, включая 12 детей. Министр здравоохранения штата Джай Пратап Сингх опроверг это заявление и уточнил, что от болезни скончались 32 ребенка и семь взрослых.Лихорадка денге — это вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Она широко распространена в Юго-Восточной Азии. По данным ВОЗ, специального лечения нет, а вакцину можно применять только к тем людям, которые уже один раз переболели.

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/bolezn-1727265702.html

индия

уттар-прадеш

юго-восточная азия

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в мире, индия, воз, уттар-прадеш, юго-восточная азия