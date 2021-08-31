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В Индии назвали возможную причину неизвестной смертельной болезни
В Индии назвали возможную причину неизвестной смертельной болезни - РИА Новости, 31.08.2021
В Индии назвали возможную причину неизвестной смертельной болезни
Неизвестная вирусная болезнь, унесшая в Индии на прошлой неделе жизни нескольких десятков человек, может быть вызвана лихорадкой денге. Так считают власти штата РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T07:24
2021-08-31T10:56
в мире
индия
воз
уттар-прадеш
юго-восточная азия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг — РИА Новости. Неизвестная вирусная болезнь, унесшая в Индии на прошлой неделе жизни нескольких десятков человек, может быть вызвана лихорадкой денге. Так считают власти штата Уттар-Прадеш, где произошла вспышка.Как рассказали в местном Минздраве, у большинства инфицированных была высокая температура, обезвоживание и фиксировалось падение уровня тромбоцитов в крови. У других пациентов проявилась сильная мигрень, боль в мышцах, тошнота, увеличились лимфатические узлы.Ранее представители местных властей сообщили, что в штате Уттар-Прадеш от неизвестной лихорадки погибли 70 человек, включая 12 детей. Министр здравоохранения штата Джай Пратап Сингх опроверг это заявление и уточнил, что от болезни скончались 32 ребенка и семь взрослых.Лихорадка денге — это вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Она широко распространена в Юго-Восточной Азии. По данным ВОЗ, специального лечения нет, а вакцину можно применять только к тем людям, которые уже один раз переболели.
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в мире, индия, воз, уттар-прадеш, юго-восточная азия
07:24 31.08.2021 (обновлено: 10:56 31.08.2021)
 
В Индии назвали возможную причину неизвестной смертельной болезни

Неизвестная смертельная болезнь в Индии может быть вызвана лихорадкой денге

© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Rajanish Kakade
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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг — РИА Новости. Неизвестная вирусная болезнь, унесшая в Индии на прошлой неделе жизни нескольких десятков человек, может быть вызвана лихорадкой денге. Так считают власти штата Уттар-Прадеш, где произошла вспышка.

"Причина всплеска таких случаев все еще расследуется, но симптомы — лихорадка денге. Мы уже уведомили государственные органы", — заявил заместитель главного секретаря региона по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад телеканалу India TV.

Как рассказали в местном Минздраве, у большинства инфицированных была высокая температура, обезвоживание и фиксировалось падение уровня тромбоцитов в крови. У других пациентов проявилась сильная мигрень, боль в мышцах, тошнота, увеличились лимфатические узлы.
Ранее представители местных властей сообщили, что в штате Уттар-Прадеш от неизвестной лихорадки погибли 70 человек, включая 12 детей. Министр здравоохранения штата Джай Пратап Сингх опроверг это заявление и уточнил, что от болезни скончались 32 ребенка и семь взрослых.
Лихорадка денге — это вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Она широко распространена в Юго-Восточной Азии. По данным ВОЗ, специального лечения нет, а вакцину можно применять только к тем людям, которые уже один раз переболели.
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В миреИндияВОЗУттар-ПрадешЮго-Восточная Азия
 
 
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