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Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.08.2021
Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках VII международного военно-технического форума "Армия-2021" проходит полуфинальная стадия конкурса "Танковый биатлон". РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:00
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алабино
форум "армия — 2021"
безопасность
танковый биатлон
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В подмосковном Алабино в рамках VII международного военно-технического форума "Армия-2021" проходит полуфинальная стадия конкурса "Танковый биатлон".
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LIVE: Полуфиналы "Танкового биатлона" в Алабино
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алабино, форум "армия — 2021", видео, безопасность, танковый биатлон
Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках VII международного военно-технического форума "Армия-2021" проходит полуфинальная стадия конкурса "Танковый биатлон".
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15:00 31.08.2021 (обновлено: 15:04 31.08.2021)
 

Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
В подмосковном Алабино в рамках VII международного военно-технического форума "Армия-2021" проходит полуфинальная стадия конкурса "Танковый биатлон".
 
АлабиноФорум "Армия — 2021"БезопасностьТанковый биатлон
 
 
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