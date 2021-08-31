https://ria.ru/20210831/biatlon-1747986029.html
Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.08.2021
Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках VII международного военно-технического форума "Армия-2021" проходит полуфинальная стадия конкурса "Танковый биатлон". РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:00
2021-08-31T15:00
2021-08-31T15:04
алабино
форум "армия — 2021"
безопасность
танковый биатлон
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В подмосковном Алабино в рамках VII международного военно-технического форума "Армия-2021" проходит полуфинальная стадия конкурса "Танковый биатлон".
алабино
РИА Новости
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2021
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Полуфиналы "Танкового биатлона" в Алабино
LIVE: Полуфиналы "Танкового биатлона" в Алабино
2021-08-31T15:00
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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алабино, форум "армия — 2021", видео, безопасность, танковый биатлон
Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках VII международного военно-технического форума "Армия-2021" проходит полуфинальная стадия конкурса "Танковый биатлон".
2021-08-31T15:00
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PT114M51S
15:00 31.08.2021 (обновлено: 15:04 31.08.2021)
Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках VII международного военно-технического форума "Армия-2021" проходит полуфинальная стадия конкурса "Танковый биатлон".