https://ria.ru/20210831/bayden-1748086580.html
Байден заявил, что ему пришлось выполнять соглашение Трампа с талибами
Байден заявил, что ему пришлось выполнять соглашение Трампа с талибами - РИА Новости, 31.08.2021
Байден заявил, что ему пришлось выполнять соглашение Трампа с талибами
Президент США Джо Байден заявил, что ему пришлось выполнять соглашение, которое заключила с талибами (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое)... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T23:55
2021-08-31T23:55
2021-08-31T23:56
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
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джо байден
дональд трамп
россия
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ему пришлось выполнять соглашение, которое заключила с талибами (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) предыдущая администрация, поскольку альтернативой этому была война."Мой предшественник, бывший президент (Дональд Трамп) подписал соглашение с "Талибаном"*... К тому моменту, когда я пришел, "Талибан"* был в сильнейшей позиции с 2001 года. Мы были поставлены перед простым выбором, покинуть страну или, не выходя оттуда, отправить туда еще десятки тысяч военных. Это был реальный выбор - между выводом или продолжением войны", - сказал Байден.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210831/bayden-1748084119.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, дональд трамп, россия
23:55 31.08.2021 (обновлено: 23:56 31.08.2021)
Байден заявил, что ему пришлось выполнять соглашение Трампа с талибами
Байден: США пришлось выполнять соглашение Трампа с талибами, альтернативой была война