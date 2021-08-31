Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210831/bayden-1748086580.html
Байден заявил, что ему пришлось выполнять соглашение Трампа с талибами
Байден заявил, что ему пришлось выполнять соглашение Трампа с талибами - РИА Новости, 31.08.2021
Байден заявил, что ему пришлось выполнять соглашение Трампа с талибами
Президент США Джо Байден заявил, что ему пришлось выполнять соглашение, которое заключила с талибами (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое)... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T23:55
2021-08-31T23:56
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
дональд трамп
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746931371_0:168:3085:1903_1920x0_80_0_0_d4277ea417a711b8d0e0eec63dfca10a.jpg
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ему пришлось выполнять соглашение, которое заключила с талибами (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) предыдущая администрация, поскольку альтернативой этому была война."Мой предшественник, бывший президент (Дональд Трамп) подписал соглашение с "Талибаном"*... К тому моменту, когда я пришел, "Талибан"* был в сильнейшей позиции с 2001 года. Мы были поставлены перед простым выбором, покинуть страну или, не выходя оттуда, отправить туда еще десятки тысяч военных. Это был реальный выбор - между выводом или продолжением войны", - сказал Байден.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210831/bayden-1748084119.html
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
сша
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746931371_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_49a5eed83f7ed0aa3501cc504bf6c8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, дональд трамп, россия
23:55 31.08.2021 (обновлено: 23:56 31.08.2021)
 
Байден заявил, что ему пришлось выполнять соглашение Трампа с талибами

Байден: США пришлось выполнять соглашение Трампа с талибами, альтернативой была война

© REUTERS / Ken CedenoПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© REUTERS / Ken Cedeno
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ему пришлось выполнять соглашение, которое заключила с талибами (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) предыдущая администрация, поскольку альтернативой этому была война.
"Мой предшественник, бывший президент (Дональд Трамп) подписал соглашение с "Талибаном"*... К тому моменту, когда я пришел, "Талибан"* был в сильнейшей позиции с 2001 года. Мы были поставлены перед простым выбором, покинуть страну или, не выходя оттуда, отправить туда еще десятки тысяч военных. Это был реальный выбор - между выводом или продолжением войны", - сказал Байден.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 23:00Захват власти в Афганистане талибами
Байден заявил, что эра попыток перестроить другие страны завершилась
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 18:19Инфографика
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанДжо БайденДональд ТрампРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04СМИ: Бритни Спирс заявила о вымогательстве денег со стороны отца
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
03:07Полковник сравнил вывод советских и американских войск из Афганистана
Лента новостейМолния