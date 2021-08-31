https://ria.ru/20210831/bayden-1748086580.html

Байден заявил, что ему пришлось выполнять соглашение Трампа с талибами

Байден заявил, что ему пришлось выполнять соглашение Трампа с талибами - РИА Новости, 31.08.2021

Байден заявил, что ему пришлось выполнять соглашение Трампа с талибами

Президент США Джо Байден заявил, что ему пришлось выполнять соглашение, которое заключила с талибами (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое)... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T23:55

2021-08-31T23:55

2021-08-31T23:56

захват власти в афганистане талибами

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сша

талибан

афганистан

джо байден

дональд трамп

россия

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ему пришлось выполнять соглашение, которое заключила с талибами (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) предыдущая администрация, поскольку альтернативой этому была война."Мой предшественник, бывший президент (Дональд Трамп) подписал соглашение с "Талибаном"*... К тому моменту, когда я пришел, "Талибан"* был в сильнейшей позиции с 2001 года. Мы были поставлены перед простым выбором, покинуть страну или, не выходя оттуда, отправить туда еще десятки тысяч военных. Это был реальный выбор - между выводом или продолжением войны", - сказал Байден.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210831/bayden-1748084119.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, дональд трамп, россия