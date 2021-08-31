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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210831/bayden-1748085898.html
Байден рассказал о единственном интересе США в Афганистане
Байден рассказал о единственном интересе США в Афганистане - РИА Новости, 31.08.2021
Байден рассказал о единственном интересе США в Афганистане
Президент США Джо Байден заявил, что единственный американский интерес в Афганистане – не допустить превращения страны в плацдарм для террористических атак... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T23:41
2021-08-31T23:41
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
джо байден
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ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что единственный американский интерес в Афганистане – не допустить превращения страны в плацдарм для террористических атак против Соединенных Штатов."У нас нет иного жизненно важного интереса в Афганистане, кроме предотвращения атак на американскую территорию и наших друзей. Это актуально по сей день", - заявил он в телеобращении к нации.Байден выразил уверенность в том, что эта задача была решена еще десятилетие назад.
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в мире, сша, афганистан, джо байден
23:41 31.08.2021
 
Байден рассказал о единственном интересе США в Афганистане

Байден: интерес США в Афганистане – не допустить его превращения в плацдарм террористов

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что единственный американский интерес в Афганистане – не допустить превращения страны в плацдарм для террористических атак против Соединенных Штатов.
"У нас нет иного жизненно важного интереса в Афганистане, кроме предотвращения атак на американскую территорию и наших друзей. Это актуально по сей день", - заявил он в телеобращении к нации.
Байден выразил уверенность в том, что эта задача была решена еще десятилетие назад.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 23:00Захват власти в Афганистане талибами
Байден заявил, что эра попыток перестроить другие страны завершилась
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанДжо Байден
 
 
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