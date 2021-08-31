https://ria.ru/20210831/bayden-1748085898.html

Байден рассказал о единственном интересе США в Афганистане

Байден рассказал о единственном интересе США в Афганистане - РИА Новости, 31.08.2021

Байден рассказал о единственном интересе США в Афганистане

Президент США Джо Байден заявил, что единственный американский интерес в Афганистане – не допустить превращения страны в плацдарм для террористических атак... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T23:41

2021-08-31T23:41

2021-08-31T23:41

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

джо байден

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ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что единственный американский интерес в Афганистане – не допустить превращения страны в плацдарм для террористических атак против Соединенных Штатов."У нас нет иного жизненно важного интереса в Афганистане, кроме предотвращения атак на американскую территорию и наших друзей. Это актуально по сей день", - заявил он в телеобращении к нации.Байден выразил уверенность в том, что эта задача была решена еще десятилетие назад.

https://ria.ru/20210831/bayden-1748084119.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, джо байден