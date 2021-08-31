https://ria.ru/20210831/bayden-1748085358.html
Расчет на правительственные силы Афганистана был ошибкой, заявил Байден
Расчет на правительственные силы Афганистана был ошибкой, заявил Байден - РИА Новости, 31.08.2021
Расчет на правительственные силы Афганистана был ошибкой, заявил Байден
Президент США Джо Байден признал, что просчитался, думая, что свыше 300 тысяч солдат правительственных войск Афганистана продержатся против "Талибана"* до... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T23:30
2021-08-31T23:30
2021-08-31T23:30
захват власти в афганистане талибами
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что просчитался, думая, что свыше 300 тысяч солдат правительственных войск Афганистана продержатся против "Талибана"* до завершения вывода войск США."В апреле я принял решение завершить эту войну <...> Расчет был в том, что более чем 300 тысяч правительственных войск (Афганистана - ред.), которых мы обучали и оснащали последние два десятилетия, будут крепкой силой в их гражданской войне с "Талибаном"*. Это предположение, что афганское правительство сможет выстоять время до завершения вывода войск оказалось ошибочным", - сказал Байден в телевизионном обращении по случаю завершения вывода войск из Афганистана.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, россия
Расчет на правительственные силы Афганистана был ошибкой, заявил Байден
Президент США Байден: расчет на правительственные силы Афганистана был ошибкой