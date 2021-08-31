https://ria.ru/20210831/bayden-1748084119.html

Байден заявил, что эра попыток перестроить другие страны завершилась

Байден заявил, что эра попыток перестроить другие страны завершилась - РИА Новости, 01.09.2021

Байден заявил, что эра попыток перестроить другие страны завершилась

Уход США из Афганистана подводит черту под эрой крупных военных операций, направленных на переустройство других стран силовым путем, заявил американский... РИА Новости, 01.09.2021

2021-08-31T23:00

2021-08-31T23:00

2021-09-01T00:43

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746312502_291:84:2513:1334_1920x0_80_0_0_75296704268d60b92e80e29921841920.jpg

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Уход США из Афганистана подводит черту под эрой крупных военных операций, направленных на переустройство других стран силовым путем, заявил американский президент Джо Байден."Решение об Афганистане не просто про Афганистан", — сказал он в телеобращении к нации, назвав вывод войск "миссией милосердия".Как заявил хозяин Белого дома, Соединенные Штаты стояли перед выбором покинуть страну или пойти на эскалацию конфликта."В апреле я принял решение завершить эту войну <...>. Расчет был в том, что более чем 300 тысяч правительственных войск (Афганистана. — Прим. ред.), которых мы обучали и оснащали последние два десятилетия, будут крепкой силой в их гражданской войне с "Талибаном"*. Это предположение, что афганское правительство сможет выстоять время до завершения вывода войск оказалось ошибочным", — отметил он.При этом, добавил Байден, Вашингтон был готов к коллапсу афганских властей.Американский лидер назвал операцию по выводу контингента "невероятно успешной": удалось вывезти всех желающих среди граждан США. По его словам, в стране остается не более 200 американцев."Для тех, кто остался: нет крайнего срока. Мы остаемся привержены цели вывезти их, если они захотят", — сказал Байден.Он пригрозил террористам новыми ударами."У нас нет иного жизненно важного интереса в Афганистане, кроме предотвращения атак на американскую территорию и наших друзей. Это актуально по сей день", — сказал Байден.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в стране. Столичный аэропорт перешел под контроль "Талибана"*. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.Боевики захватили почти всю территорию страны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.При этом, по сообщению источника РИА Новости, консультации по формированию нового афганского правительства завершились, а ключевые посты заняли представители "Талибана"*.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210831/talibs-1747876119.html

https://ria.ru/20210831/voennye-1748083973.html

сша

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, афганистан, джо байден