Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210831/bayden-1748084119.html
Байден заявил, что эра попыток перестроить другие страны завершилась
Байден заявил, что эра попыток перестроить другие страны завершилась - РИА Новости, 01.09.2021
Байден заявил, что эра попыток перестроить другие страны завершилась
Уход США из Афганистана подводит черту под эрой крупных военных операций, направленных на переустройство других стран силовым путем, заявил американский... РИА Новости, 01.09.2021
2021-08-31T23:00
2021-09-01T00:43
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746312502_291:84:2513:1334_1920x0_80_0_0_75296704268d60b92e80e29921841920.jpg
ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Уход США из Афганистана подводит черту под эрой крупных военных операций, направленных на переустройство других стран силовым путем, заявил американский президент Джо Байден."Решение об Афганистане не просто про Афганистан", — сказал он в телеобращении к нации, назвав вывод войск "миссией милосердия".Как заявил хозяин Белого дома, Соединенные Штаты стояли перед выбором покинуть страну или пойти на эскалацию конфликта."В апреле я принял решение завершить эту войну &lt;...&gt;. Расчет был в том, что более чем 300 тысяч правительственных войск (Афганистана. — Прим. ред.), которых мы обучали и оснащали последние два десятилетия, будут крепкой силой в их гражданской войне с "Талибаном"*. Это предположение, что афганское правительство сможет выстоять время до завершения вывода войск оказалось ошибочным", — отметил он.При этом, добавил Байден, Вашингтон был готов к коллапсу афганских властей.Американский лидер назвал операцию по выводу контингента "невероятно успешной": удалось вывезти всех желающих среди граждан США. По его словам, в стране остается не более 200 американцев."Для тех, кто остался: нет крайнего срока. Мы остаемся привержены цели вывезти их, если они захотят", — сказал Байден.Он пригрозил террористам новыми ударами."У нас нет иного жизненно важного интереса в Афганистане, кроме предотвращения атак на американскую территорию и наших друзей. Это актуально по сей день", — сказал Байден.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в стране. Столичный аэропорт перешел под контроль "Талибана"*. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.Боевики захватили почти всю территорию страны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.При этом, по сообщению источника РИА Новости, консультации по формированию нового афганского правительства завершились, а ключевые посты заняли представители "Талибана"*.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210831/talibs-1747876119.html
https://ria.ru/20210831/voennye-1748083973.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746312502_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_9af4d5d538ba880ecc9fe41e1dcfafb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, афганистан, джо байден
23:00 31.08.2021 (обновлено: 00:43 01.09.2021)
 
Байден заявил, что эра попыток перестроить другие страны завершилась

Президент США Байден: вывод войск из Афганистана стал концом эпохи военного переустройства

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Уход США из Афганистана подводит черту под эрой крупных военных операций, направленных на переустройство других стран силовым путем, заявил американский президент Джо Байден.
"Решение об Афганистане не просто про Афганистан", — сказал он в телеобращении к нации, назвав вывод войск "миссией милосердия".
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 08:00
Наркотики, налоги и таинственные спонсоры. Откуда у талибов миллиарды
Как заявил хозяин Белого дома, Соединенные Штаты стояли перед выбором покинуть страну или пойти на эскалацию конфликта.
"В апреле я принял решение завершить эту войну <...>. Расчет был в том, что более чем 300 тысяч правительственных войск (Афганистана. — Прим. ред.), которых мы обучали и оснащали последние два десятилетия, будут крепкой силой в их гражданской войне с "Талибаном"*. Это предположение, что афганское правительство сможет выстоять время до завершения вывода войск оказалось ошибочным", — отметил он.
При этом, добавил Байден, Вашингтон был готов к коллапсу афганских властей.
Американский лидер назвал операцию по выводу контингента "невероятно успешной": удалось вывезти всех желающих среди граждан США. По его словам, в стране остается не более 200 американцев.
"Для тех, кто остался: нет крайнего срока. Мы остаемся привержены цели вывезти их, если они захотят", — сказал Байден.
Он пригрозил террористам новыми ударами.
"У нас нет иного жизненно важного интереса в Афганистане, кроме предотвращения атак на американскую территорию и наших друзей. Это актуально по сей день", — сказал Байден.
Морские пехотинцы США во время эвакуации в аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 22:57Захват власти в Афганистане талибами
Байден назвал число погибших при эвакуации из Афганистана американцев
В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в стране. Столичный аэропорт перешел под контроль "Талибана"*. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.
Боевики захватили почти всю территорию страны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.
При этом, по сообщению источника РИА Новости, консультации по формированию нового афганского правительства завершились, а ключевые посты заняли представители "Талибана"*.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
Инфографика
Посмотреть
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04СМИ: Бритни Спирс заявила о вымогательстве денег со стороны отца
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
03:07Полковник сравнил вывод советских и американских войск из Афганистана
Лента новостейМолния