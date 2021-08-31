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Депутат назвал заявление посла НАТО о вступлении Украины безответственным
Депутат назвал заявление посла НАТО о вступлении Украины безответственным - РИА Новости, 31.08.2021
Депутат назвал заявление посла НАТО о вступлении Украины безответственным
Заявление главы представительства альянса на Украине Александра Винникова, сообщившего, что боевые действия на Донбассе не мешают Киеву стать членом НАТО,... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T16:38
2021-08-31T16:38
в мире
киев
сша
оон
александр винников
сергей железняк
верховная рада украины
госдума рф
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Заявление главы представительства альянса на Украине Александра Винникова, сообщившего, что боевые действия на Донбассе не мешают Киеву стать членом НАТО, являются безответственными, они направлены против РФ и республик Донбасса, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия")."Заявление главы представительства НАТО в Киеве направлено в первую очередь против самопровозглашенных республик Донбасса и России. Очевидно, что расширение НАТО к нашим границам является серьезной угрозой. Это также является сигналом опасности для Донбасса, которому пытаются угрожать натовским оружием. Втягивание Украины в НАТО в прямом противоречии с нормами этой военно-политической организации мы будем рассматривать как вызов для серьёзного усиления нашей системы безопасности на этом и других направлениях. На фоне полного краха действий США и НАТО в Афганистане и на Ближнем Востоке натовские заигрывания с националистами на Украине выглядят особенно безответственно", - заявил Железняк.По его словам, градус агрессии со стороны руководства Украины по отношению к России повышается "пропорционально финансированию со стороны антироссийски настроенных сил Запада"."Мы уже не раз сталкивались с тем, как западные политиканы переделывают существующие уставы и законы в удобные им правила. Русофобы в НАТО, особенно среди главных спонсоров альянса в Вашингтоне, формулируют необдуманные пассажи о том, что готовы принять в свои ряды воюющую с собственным народом страну. Такая линия поведения осуществляется исключительно для того, чтобы любыми способами пытаться сдерживать развитие нашей страны и препятствовать укреплению сотрудничества с другими государствами… Обсуждаемое заявление является "идеологическим топливом для разжигания вражды и сохранения напряженности между Украиной и Россией", - отметил депутат.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210831/zelenskiy-1747918351.html
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в мире, киев, сша, оон, александр винников, сергей железняк, верховная рада украины, госдума рф, ситуация в днр и лнр, россия
16:38 31.08.2021
 
Депутат назвал заявление посла НАТО о вступлении Украины безответственным

Депутат Госдумы Железняк назвал слова посла НАТО о вступлении Украины безответственными

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Заявление главы представительства альянса на Украине Александра Винникова, сообщившего, что боевые действия на Донбассе не мешают Киеву стать членом НАТО, являются безответственными, они направлены против РФ и республик Донбасса, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").
"Заявление главы представительства НАТО в Киеве направлено в первую очередь против самопровозглашенных республик Донбасса и России. Очевидно, что расширение НАТО к нашим границам является серьезной угрозой. Это также является сигналом опасности для Донбасса, которому пытаются угрожать натовским оружием. Втягивание Украины в НАТО в прямом противоречии с нормами этой военно-политической организации мы будем рассматривать как вызов для серьёзного усиления нашей системы безопасности на этом и других направлениях. На фоне полного краха действий США и НАТО в Афганистане и на Ближнем Востоке натовские заигрывания с националистами на Украине выглядят особенно безответственно", - заявил Железняк.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 05:12
Эксперт рассказал, что Зеленский привезет в Киев после встречи с Байденом
По его словам, градус агрессии со стороны руководства Украины по отношению к России повышается "пропорционально финансированию со стороны антироссийски настроенных сил Запада".
"Мы уже не раз сталкивались с тем, как западные политиканы переделывают существующие уставы и законы в удобные им правила. Русофобы в НАТО, особенно среди главных спонсоров альянса в Вашингтоне, формулируют необдуманные пассажи о том, что готовы принять в свои ряды воюющую с собственным народом страну. Такая линия поведения осуществляется исключительно для того, чтобы любыми способами пытаться сдерживать развитие нашей страны и препятствовать укреплению сотрудничества с другими государствами… Обсуждаемое заявление является "идеологическим топливом для разжигания вражды и сохранения напряженности между Украиной и Россией", - отметил депутат.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Генерал-лейтенант запаса, профессор, военный эксперт Игорь Романенко - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 13:41
"Лакомый кусочек": украинский генерал призвал готовиться к нападению России
 
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