https://ria.ru/20210831/albaniya-1747966847.html
Власти Албании ужесточили правила въезда в страну
Власти Албании ужесточили правила въезда в страну - РИА Новости, 31.08.2021
Власти Албании ужесточили правила въезда в страну
Албания ужесточила правила въезда в страну для иностранных граждан. Новые меры вступают в силу шестого сентября, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:53
2021-08-31T12:53
2021-08-31T12:53
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Албания ужесточила правила въезда в страну для иностранных граждан. Новые меры вступают в силу шестого сентября, сообщает АТОР.Теперь туристы обязаны предоставлять один из трех документов. Это может быть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия, или экспресс-исследование на антиген, проведенное не позднее 48 часов.Переболевшим путешественникам достаточно предъявить соответствующую справку, выданную не более шести месяцев назад, а привитым — сертификат о вакцинации, причем после получения второго компонента должно пройти не менее двух недель. "Спутник V" в Албании одобрен.Уточняется, что все справки следует предоставить на английском языке с указанием данных загранпаспорта. Новые правила распространяются и на транзитных туристов – им тоже нужно будет предъявлять справку. Исключение составляют только дети до шести лет.Ужесточаются и меры внутри страны. С 1 сентября продлевается действие комендантского часа: вместо 24:00 он будет начинаться в 23:00 и заканчиваться в 06:00. Провожающих в здание аэропорта теперь пускать не будут — только пассажиров с билетами. В силе остается требование о ношении масок в общественных местах.За несоблюдение установленных норм предусмотрен штраф: чуть более 2,1 тысяч рублей за первое нарушение и около 3,5 тысяч за повторные.
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вакцинация, албания, тирана (город), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, коронавирус covid-19, куда поехать, куда можно лететь
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Албания ужесточила правила въезда в страну для иностранных граждан. Новые меры вступают в силу шестого сентября, сообщает
АТОР.
Теперь туристы обязаны предоставлять один из трех документов. Это может быть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия, или экспресс-исследование на антиген, проведенное не позднее 48 часов.
Переболевшим путешественникам достаточно предъявить соответствующую справку, выданную не более шести месяцев назад, а привитым — сертификат о вакцинации, причем после получения второго компонента должно пройти не менее двух недель. "Спутник V" в Албании одобрен.
Уточняется, что все справки следует предоставить на английском языке с указанием данных загранпаспорта.
Новые правила распространяются и на транзитных туристов – им тоже нужно будет предъявлять справку. Исключение составляют только дети до шести лет.
Ужесточаются и меры внутри страны. С 1 сентября продлевается действие комендантского часа: вместо 24:00 он будет начинаться в 23:00 и заканчиваться в 06:00. Провожающих в здание аэропорта теперь пускать не будут — только пассажиров с билетами. В силе остается требование о ношении масок в общественных местах.
За несоблюдение установленных норм предусмотрен штраф: чуть более 2,1 тысяч рублей за первое нарушение и около 3,5 тысяч за повторные.