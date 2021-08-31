https://ria.ru/20210831/albaniya-1747966847.html

Власти Албании ужесточили правила въезда в страну

Власти Албании ужесточили правила въезда в страну - РИА Новости, 31.08.2021

Власти Албании ужесточили правила въезда в страну

Албания ужесточила правила въезда в страну для иностранных граждан. Новые меры вступают в силу шестого сентября, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:53

2021-08-31T12:53

2021-08-31T12:53

туризм

вакцинация

албания

тирана (город)

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

туристы

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155201/89/1552018989_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_fb34069aa42d47c762c636563f191e8e.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Албания ужесточила правила въезда в страну для иностранных граждан. Новые меры вступают в силу шестого сентября, сообщает АТОР.Теперь туристы обязаны предоставлять один из трех документов. Это может быть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия, или экспресс-исследование на антиген, проведенное не позднее 48 часов.Переболевшим путешественникам достаточно предъявить соответствующую справку, выданную не более шести месяцев назад, а привитым — сертификат о вакцинации, причем после получения второго компонента должно пройти не менее двух недель. "Спутник V" в Албании одобрен.Уточняется, что все справки следует предоставить на английском языке с указанием данных загранпаспорта. Новые правила распространяются и на транзитных туристов – им тоже нужно будет предъявлять справку. Исключение составляют только дети до шести лет.Ужесточаются и меры внутри страны. С 1 сентября продлевается действие комендантского часа: вместо 24:00 он будет начинаться в 23:00 и заканчиваться в 06:00. Провожающих в здание аэропорта теперь пускать не будут — только пассажиров с билетами. В силе остается требование о ношении масок в общественных местах.За несоблюдение установленных норм предусмотрен штраф: чуть более 2,1 тысяч рублей за первое нарушение и около 3,5 тысяч за повторные.

https://ria.ru/20210831/puteshestviya-1747941966.html

албания

тирана (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, албания, тирана (город), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, коронавирус covid-19, куда поехать, куда можно лететь