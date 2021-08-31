Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210831/albaniya-1747966847.html
Власти Албании ужесточили правила въезда в страну
Власти Албании ужесточили правила въезда в страну - РИА Новости, 31.08.2021
Власти Албании ужесточили правила въезда в страну
Албания ужесточила правила въезда в страну для иностранных граждан. Новые меры вступают в силу шестого сентября, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:53
2021-08-31T12:53
туризм
вакцинация
албания
тирана (город)
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155201/89/1552018989_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_fb34069aa42d47c762c636563f191e8e.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Албания ужесточила правила въезда в страну для иностранных граждан. Новые меры вступают в силу шестого сентября, сообщает АТОР.Теперь туристы обязаны предоставлять один из трех документов. Это может быть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия, или экспресс-исследование на антиген, проведенное не позднее 48 часов.Переболевшим путешественникам достаточно предъявить соответствующую справку, выданную не более шести месяцев назад, а привитым — сертификат о вакцинации, причем после получения второго компонента должно пройти не менее двух недель. "Спутник V" в Албании одобрен.Уточняется, что все справки следует предоставить на английском языке с указанием данных загранпаспорта. Новые правила распространяются и на транзитных туристов – им тоже нужно будет предъявлять справку. Исключение составляют только дети до шести лет.Ужесточаются и меры внутри страны. С 1 сентября продлевается действие комендантского часа: вместо 24:00 он будет начинаться в 23:00 и заканчиваться в 06:00. Провожающих в здание аэропорта теперь пускать не будут — только пассажиров с билетами. В силе остается требование о ношении масок в общественных местах.За несоблюдение установленных норм предусмотрен штраф: чуть более 2,1 тысяч рублей за первое нарушение и около 3,5 тысяч за повторные.
https://ria.ru/20210831/puteshestviya-1747941966.html
албания
тирана (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155201/89/1552018989_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_a252c64a078811087018de94aa03136b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация, албания, тирана (город), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, коронавирус covid-19, куда поехать, куда можно лететь
12:53 31.08.2021
 

Власти Албании ужесточили правила въезда в страну

CC0 / GjataErvin / Гирокастра, Албания
Гирокастра, Албания - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
CC0 / GjataErvin /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Албания ужесточила правила въезда в страну для иностранных граждан. Новые меры вступают в силу шестого сентября, сообщает АТОР.
Теперь туристы обязаны предоставлять один из трех документов. Это может быть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия, или экспресс-исследование на антиген, проведенное не позднее 48 часов.
Переболевшим путешественникам достаточно предъявить соответствующую справку, выданную не более шести месяцев назад, а привитым — сертификат о вакцинации, причем после получения второго компонента должно пройти не менее двух недель. "Спутник V" в Албании одобрен.
Уточняется, что все справки следует предоставить на английском языке с указанием данных загранпаспорта.
Новые правила распространяются и на транзитных туристов – им тоже нужно будет предъявлять справку. Исключение составляют только дети до шести лет.
Ужесточаются и меры внутри страны. С 1 сентября продлевается действие комендантского часа: вместо 24:00 он будет начинаться в 23:00 и заканчиваться в 06:00. Провожающих в здание аэропорта теперь пускать не будут — только пассажиров с билетами. В силе остается требование о ношении масок в общественных местах.
За несоблюдение установленных норм предусмотрен штраф: чуть более 2,1 тысяч рублей за первое нарушение и около 3,5 тысяч за повторные.
Туристы - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 10:46Туризм
Туристы рассказали, как отдыхали этим летом
 
ТуризмВакцинацияАлбанияТирана (город)Новости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыКоронавирус COVID-19куда поехатькуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04СМИ: Бритни Спирс заявила о вымогательстве денег со стороны отца
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
03:07Полковник сравнил вывод советских и американских войск из Афганистана
Лента новостейМолния