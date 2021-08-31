https://ria.ru/20210831/aktrisy-1747960891.html
Названы ведущие российские актрисы в возрасте до 35 лет
Названы ведущие российские актрисы в возрасте до 35 лет - РИА Новости, 31.08.2021
Названы ведущие российские актрисы в возрасте до 35 лет
"Бюллетень кинопрокатчика" и Кино-Театр.Ру составили список ведущих российских актрис в возрасте до 35 лет (включительно). Первую тройку возглавии Любовь... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T18:52
2021-08-31T18:52
2021-08-31T18:52
культура
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Бюллетень кинопрокатчика" и Кино-Театр.Ру составили список ведущих российских актрис в возрасте до 35 лет (включительно). Первую тройку возглавии Любовь Аксенова, Александра Бортич и Ирина Старшенбаум, сообщили в пресс-службе портала Кино-Театр.Ру.Деятельность актрисы оценивали по нескольким ключевым критериям: количество проектов, в которых они участвовали, число главных ролей, рекламные кампании картин, награды на фестивалях, уровень медийности, кассовые сборы лент и востребованность проектов на стриминговых сервисах. В результате первое место заняла Любовь Аксенова (31), которая снялась в таких сериалах, как "Содержанки" и "Бывшие", а также в блокбастере "Майор Гром: Чумной доктор". Помимо этого, Аксенова получает ключевые роли в других проектах, активно участвует в рекламных кампаниях, а также фильмы и сериалы с ее участием набирают больше всего просмотров онлайн. Вторая позиция у Александры Бортич (26). Фильмы с одной из самых востребованных актрис России посещают чаще остальных. "В ближайшее время зрители увидят ее в драме "Дело" Алексея Германа-младшего, участвовавшей в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля", — отмечают в пресс-службе. Третье место досталось Ирине Старшенбаум (29). "Обогнать соперниц ей позволил спрос на проекты, размещенные на онлайн-платформах – именно у этой актрисы второй лучший показатель по данному критерию после Любови Аксеновой. Зрители активно смотрят и "Содержанок" и недавно вышедшего "Медиатора", — подчеркивают в релизе. В первую десятку также попали Стася Милославская (26), Надежда Михалкова (34), Анна Котова-Дерябина (35), Софья Эрнст (33), Мила Сивацкая (22), Ольга Дибцева (35) и Ангелина Стречина (25).
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новости культуры, надежда михалкова, кино и сериалы, россия, александра бортич
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Бюллетень кинопрокатчика" и Кино-Театр.Ру составили список ведущих российских актрис в возрасте до 35 лет (включительно). Первую тройку возглавии Любовь Аксенова, Александра Бортич и Ирина Старшенбаум, сообщили в пресс-службе портала Кино-Театр.Ру.
Деятельность актрисы оценивали по нескольким ключевым критериям: количество проектов, в которых они участвовали, число главных ролей, рекламные кампании картин, награды на фестивалях, уровень медийности, кассовые сборы лент и востребованность проектов на стриминговых сервисах.
"Как и в прежних рейтингах, дополнительным критерием стало попадание фильма с участием актрисы на верхние позиции рейтингов телеканалов. В расчет брались фильмы, выходившие в кинотеатрах с 1 января 2019 года по 30 июня 2021 года (и собравшие по итогам проката более 10 млн рублей), а также различные многосерийные проекты, выходившие онлайн за тот же период и в телеэфир в период с 1 января по 30 июня 2021 года", — говорится в релизе.
В результате первое место заняла Любовь Аксенова (31), которая снялась в таких сериалах, как "Содержанки" и "Бывшие", а также в блокбастере "Майор Гром: Чумной доктор". Помимо этого, Аксенова получает ключевые роли в других проектах, активно участвует в рекламных кампаниях, а также фильмы и сериалы с ее участием набирают больше всего просмотров онлайн.
Вторая позиция у Александры Бортич (26). Фильмы с одной из самых востребованных актрис России посещают чаще остальных. "В ближайшее время зрители увидят ее в драме "Дело" Алексея Германа-младшего, участвовавшей в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля", — отмечают в пресс-службе.
Третье место досталось Ирине Старшенбаум (29). "Обогнать соперниц ей позволил спрос на проекты, размещенные на онлайн-платформах – именно у этой актрисы второй лучший показатель по данному критерию после Любови Аксеновой. Зрители активно смотрят и "Содержанок" и недавно вышедшего "Медиатора", — подчеркивают в релизе.
В первую десятку также попали Стася Милославская (26), Надежда Михалкова (34), Анна Котова-Дерябина (35), Софья Эрнст (33), Мила Сивацкая (22), Ольга Дибцева (35) и Ангелина Стречина (25).