Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210831/aktrisy-1747960891.html
Названы ведущие российские актрисы в возрасте до 35 лет
Названы ведущие российские актрисы в возрасте до 35 лет - РИА Новости, 31.08.2021
Названы ведущие российские актрисы в возрасте до 35 лет
"Бюллетень кинопрокатчика" и Кино-Театр.Ру составили список ведущих российских актрис в возрасте до 35 лет (включительно). Первую тройку возглавии Любовь... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T18:52
2021-08-31T18:52
культура
новости культуры
надежда михалкова
кино и сериалы
россия
александра бортич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747962625_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_3ea37382a940fb5366351b558c86fa17.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Бюллетень кинопрокатчика" и Кино-Театр.Ру составили список ведущих российских актрис в возрасте до 35 лет (включительно). Первую тройку возглавии Любовь Аксенова, Александра Бортич и Ирина Старшенбаум, сообщили в пресс-службе портала Кино-Театр.Ру.Деятельность актрисы оценивали по нескольким ключевым критериям: количество проектов, в которых они участвовали, число главных ролей, рекламные кампании картин, награды на фестивалях, уровень медийности, кассовые сборы лент и востребованность проектов на стриминговых сервисах. В результате первое место заняла Любовь Аксенова (31), которая снялась в таких сериалах, как "Содержанки" и "Бывшие", а также в блокбастере "Майор Гром: Чумной доктор". Помимо этого, Аксенова получает ключевые роли в других проектах, активно участвует в рекламных кампаниях, а также фильмы и сериалы с ее участием набирают больше всего просмотров онлайн. Вторая позиция у Александры Бортич (26). Фильмы с одной из самых востребованных актрис России посещают чаще остальных. "В ближайшее время зрители увидят ее в драме "Дело" Алексея Германа-младшего, участвовавшей в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля", — отмечают в пресс-службе. Третье место досталось Ирине Старшенбаум (29). "Обогнать соперниц ей позволил спрос на проекты, размещенные на онлайн-платформах – именно у этой актрисы второй лучший показатель по данному критерию после Любови Аксеновой. Зрители активно смотрят и "Содержанок" и недавно вышедшего "Медиатора", — подчеркивают в релизе. В первую десятку также попали Стася Милославская (26), Надежда Михалкова (34), Анна Котова-Дерябина (35), Софья Эрнст (33), Мила Сивацкая (22), Ольга Дибцева (35) и Ангелина Стречина (25).
https://ria.ru/20210825/aktery-1747164228.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747962625_343:27:1036:547_1920x0_80_0_0_5164d545707a480fd6956b6c0ebd1a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, надежда михалкова, кино и сериалы, россия, александра бортич
18:52 31.08.2021
 

Названы ведущие российские актрисы в возрасте до 35 лет

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаИрина Старшенбаум, Александра Бортич и Любовь Аксёнова
Ирина Старшенбаум, Александра Бортич и Любовь Аксёнова - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Бюллетень кинопрокатчика" и Кино-Театр.Ру составили список ведущих российских актрис в возрасте до 35 лет (включительно). Первую тройку возглавии Любовь Аксенова, Александра Бортич и Ирина Старшенбаум, сообщили в пресс-службе портала Кино-Театр.Ру.
Деятельность актрисы оценивали по нескольким ключевым критериям: количество проектов, в которых они участвовали, число главных ролей, рекламные кампании картин, награды на фестивалях, уровень медийности, кассовые сборы лент и востребованность проектов на стриминговых сервисах.
"Как и в прежних рейтингах, дополнительным критерием стало попадание фильма с участием актрисы на верхние позиции рейтингов телеканалов. В расчет брались фильмы, выходившие в кинотеатрах с 1 января 2019 года по 30 июня 2021 года (и собравшие по итогам проката более 10 млн рублей), а также различные многосерийные проекты, выходившие онлайн за тот же период и в телеэфир в период с 1 января по 30 июня 2021 года", — говорится в релизе.
В результате первое место заняла Любовь Аксенова (31), которая снялась в таких сериалах, как "Содержанки" и "Бывшие", а также в блокбастере "Майор Гром: Чумной доктор". Помимо этого, Аксенова получает ключевые роли в других проектах, активно участвует в рекламных кампаниях, а также фильмы и сериалы с ее участием набирают больше всего просмотров онлайн.
Вторая позиция у Александры Бортич (26). Фильмы с одной из самых востребованных актрис России посещают чаще остальных. "В ближайшее время зрители увидят ее в драме "Дело" Алексея Германа-младшего, участвовавшей в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля", — отмечают в пресс-службе.
Третье место досталось Ирине Старшенбаум (29). "Обогнать соперниц ей позволил спрос на проекты, размещенные на онлайн-платформах – именно у этой актрисы второй лучший показатель по данному критерию после Любови Аксеновой. Зрители активно смотрят и "Содержанок" и недавно вышедшего "Медиатора", — подчеркивают в релизе.
В первую десятку также попали Стася Милославская (26), Надежда Михалкова (34), Анна Котова-Дерябина (35), Софья Эрнст (33), Мила Сивацкая (22), Ольга Дибцева (35) и Ангелина Стречина (25).
Александр Петров, Милош Бикович и Кирилл Нагиев - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 13:01Культура
Названы ведущие российские актеры в возрасте до 35 лет
 
КультураНовости культурыНадежда МихалковаКино и сериалыРоссияАлександра Бортич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04СМИ: Бритни Спирс заявила о вымогательстве денег со стороны отца
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
03:07Полковник сравнил вывод советских и американских войск из Афганистана
Лента новостейМолния