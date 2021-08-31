https://ria.ru/20210831/afganistan-1748085633.html

Байден объяснил, почему отказался продолжать войну в Афганистане

Байден объяснил, почему отказался продолжать войну в Афганистане - РИА Новости, 31.08.2021

Байден объяснил, почему отказался продолжать войну в Афганистане

Президент США Джо Байден заявил, что отказался продолжать войну в Афганистане, поскольку она больше не отвечала коренным интересам США. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T23:37

2021-08-31T23:37

2021-08-31T23:42

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

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афганистан

джо байден

панджшер (провинция)

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что отказался продолжать войну в Афганистане, поскольку она больше не отвечала коренным интересам США."Реальный выбор состоял в том, чтобы уйти или увидеть эскалацию ситуации. Я не собирался продлевать бесконечную войну и откладывать вывод войск на неопределенный срок", - сказал Байден в телевизионном обращении по случаю завершения вывода войск из Афганистана.Он также заявил, что считает решение о выводе войск США из Афганистана "верным, мудрым и лучшим" для своей страны."Тех, кто хотел, чтобы война в Афганистане продолжалась третий десяток лет, я спрошу: "В чем заключаются наши национальные интересы?" В моем представлении только в одном - чтобы Афганистан больше никогда не был площадкой для атак против США... у нас нет других интересов в Афганистане и мы достигли своей цели там еще десять лет назад", - сказал президент Байден.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.

https://ria.ru/20210831/bayden-1748084119.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

сша

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, панджшер (провинция)