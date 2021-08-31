https://ria.ru/20210831/afganistan-1748049819.html

Глава МИД Турции рассказал о своем видении правительства в Афганистане

Глава МИД Турции рассказал о своем видении правительства в Афганистане - РИА Новости, 31.08.2021

Глава МИД Турции рассказал о своем видении правительства в Афганистане

Анкара хотела бы видеть в Афганистане правительство, в котором будут представлены различные политические силы, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T17:52

2021-08-31T17:52

2021-08-31T18:07

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АНКАРА, 31 авг - РИА Новости. Анкара хотела бы видеть в Афганистане правительство, в котором будут представлены различные политические силы, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Мы хотим видеть в Афганистане инклюзивное правительство. Для того, чтобы предпринимать какие-то шаги, нам сначала нужно увидеть, какое правительство там будет создано", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Белграде, где он находится с визитом. Трансляция велась в его Twitter.По его словам, Турция делает все, чтобы добиться стабильности в Афганистане, и готова к сотрудничеству со всеми, кто хочет того же."По аэропорту в Кабуле - кроме обеспечения работы оборудования, нужно обеспечить безопасность. В стране есть опасность голода, не хватает воды. Мы работаем над тем, чтобы доставить туда гумпомощь. Есть риск волны беженцев", - добавил турецкий министр.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210825/erdogan-1747264088.html

https://ria.ru/20210829/posolstvo-1747730590.html

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в мире, twitter, анкара, кабул (город), талибан, здоровье - общество, мевлют чавушоглу, россия