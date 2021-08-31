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Афганец, высланный из США за изнасилование, вернулся на эвакуационном рейсе
Афганец, высланный из США за изнасилование, вернулся на эвакуационном рейсе - РИА Новости, 31.08.2021
Афганец, высланный из США за изнасилование, вернулся на эвакуационном рейсе
Американские власти арестовали в аэропорту Вашингтона афганца, который в 2017 году был депортирован из США в связи с обвинением в изнасиловании, а сейчас... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T19:11
2021-08-31T19:11
в мире
сша
вашингтон (город)
талибан
афганистан
ethiopian airlines
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Американские власти арестовали в аэропорту Вашингтона афганца, который в 2017 году был депортирован из США в связи с обвинением в изнасиловании, а сейчас вернулся из Кабула на одном из эвакуационных рейсов, сообщает газета Washington Times.Как сообщается, Гадер Хейдари прибыл в аэропорт имени Даллеса на самолете компании Ethiopian Airlines и был задержан сотрудниками пограничной службы. Сейчас он содержится в одной из тюрем штата Виргиния.Пока неясно, как обвиняемый в изнасиловании Хейдари попал на эвакуационный рейс. Как отмечается, маловероятно, что мужчина стал обладателем специальной визы для мигрантов, которая предоставлялась афганцам, оказавшим значительные услуги силам США в стране. Учитывая его прошлое, Хейдари также вряд ли мог получить статус беженца.По мнению издания, Хейдари, скорее всего, получил разрешение на въезд в США в связи с чрезвычайной гуманитарной ситуацией в Афганистане. При этом проверяющие в Кабуле могли не заметить записи об обвинениях в его послужном списке, либо посчитать их недостаточным основанием для отказа в эвакуации в условиях кризиса.Талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали в Афганистане в начале августа наступление на правительственные силы, а уже 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводилась через единственный в Кабуле аэропорт. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
https://ria.ru/20210831/afganistan-1747996224.html
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в мире, сша, вашингтон (город), талибан, афганистан, ethiopian airlines
19:11 31.08.2021
 
Афганец, высланный из США за изнасилование, вернулся на эвакуационном рейсе

В США задержали высланного из страны афганца, который вернулся на эвакуационном рейсе

© AP Photo / Patrick SemanskyПолицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне
Полицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Американские власти арестовали в аэропорту Вашингтона афганца, который в 2017 году был депортирован из США в связи с обвинением в изнасиловании, а сейчас вернулся из Кабула на одном из эвакуационных рейсов, сообщает газета Washington Times.
Как сообщается, Гадер Хейдари прибыл в аэропорт имени Даллеса на самолете компании Ethiopian Airlines и был задержан сотрудниками пограничной службы. Сейчас он содержится в одной из тюрем штата Виргиния.
Последствия американского ракетного удара в Кабуле - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 14:44Захват власти в Афганистане талибами
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Пока неясно, как обвиняемый в изнасиловании Хейдари попал на эвакуационный рейс. Как отмечается, маловероятно, что мужчина стал обладателем специальной визы для мигрантов, которая предоставлялась афганцам, оказавшим значительные услуги силам США в стране. Учитывая его прошлое, Хейдари также вряд ли мог получить статус беженца.
По мнению издания, Хейдари, скорее всего, получил разрешение на въезд в США в связи с чрезвычайной гуманитарной ситуацией в Афганистане. При этом проверяющие в Кабуле могли не заметить записи об обвинениях в его послужном списке, либо посчитать их недостаточным основанием для отказа в эвакуации в условиях кризиса.
Талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали в Афганистане в начале августа наступление на правительственные силы, а уже 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводилась через единственный в Кабуле аэропорт. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
Кабул - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 10:21Захват власти в Афганистане талибами
Politico: США передали талибам "расстрельный список" афганцев
 
В миреСШАВашингтон (город)ТалибанАфганистанEthiopian Airlines
 
 
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