Афганец, высланный из США за изнасилование, вернулся на эвакуационном рейсе
В США задержали высланного из страны афганца, который вернулся на эвакуационном рейсе
© AP Photo / Patrick SemanskyПолицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне
© AP Photo / Patrick Semansky
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Американские власти арестовали в аэропорту Вашингтона афганца, который в 2017 году был депортирован из США в связи с обвинением в изнасиловании, а сейчас вернулся из Кабула на одном из эвакуационных рейсов, сообщает газета Washington Times.
Как сообщается, Гадер Хейдари прибыл в аэропорт имени Даллеса на самолете компании Ethiopian Airlines и был задержан сотрудниками пограничной службы. Сейчас он содержится в одной из тюрем штата Виргиния.
Пока неясно, как обвиняемый в изнасиловании Хейдари попал на эвакуационный рейс. Как отмечается, маловероятно, что мужчина стал обладателем специальной визы для мигрантов, которая предоставлялась афганцам, оказавшим значительные услуги силам США в стране. Учитывая его прошлое, Хейдари также вряд ли мог получить статус беженца.
По мнению издания, Хейдари, скорее всего, получил разрешение на въезд в США в связи с чрезвычайной гуманитарной ситуацией в Афганистане. При этом проверяющие в Кабуле могли не заметить записи об обвинениях в его послужном списке, либо посчитать их недостаточным основанием для отказа в эвакуации в условиях кризиса.
Талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали в Афганистане в начале августа наступление на правительственные силы, а уже 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводилась через единственный в Кабуле аэропорт. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.