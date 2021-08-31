https://ria.ru/20210831/afganets-1748061682.html

Афганец, высланный из США за изнасилование, вернулся на эвакуационном рейсе

Афганец, высланный из США за изнасилование, вернулся на эвакуационном рейсе - РИА Новости, 31.08.2021

Афганец, высланный из США за изнасилование, вернулся на эвакуационном рейсе

Американские власти арестовали в аэропорту Вашингтона афганца, который в 2017 году был депортирован из США в связи с обвинением в изнасиловании, а сейчас... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T19:11

2021-08-31T19:11

2021-08-31T19:11

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Американские власти арестовали в аэропорту Вашингтона афганца, который в 2017 году был депортирован из США в связи с обвинением в изнасиловании, а сейчас вернулся из Кабула на одном из эвакуационных рейсов, сообщает газета Washington Times.Как сообщается, Гадер Хейдари прибыл в аэропорт имени Даллеса на самолете компании Ethiopian Airlines и был задержан сотрудниками пограничной службы. Сейчас он содержится в одной из тюрем штата Виргиния.Пока неясно, как обвиняемый в изнасиловании Хейдари попал на эвакуационный рейс. Как отмечается, маловероятно, что мужчина стал обладателем специальной визы для мигрантов, которая предоставлялась афганцам, оказавшим значительные услуги силам США в стране. Учитывая его прошлое, Хейдари также вряд ли мог получить статус беженца.По мнению издания, Хейдари, скорее всего, получил разрешение на въезд в США в связи с чрезвычайной гуманитарной ситуацией в Афганистане. При этом проверяющие в Кабуле могли не заметить записи об обвинениях в его послужном списке, либо посчитать их недостаточным основанием для отказа в эвакуации в условиях кризиса.Талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали в Афганистане в начале августа наступление на правительственные силы, а уже 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводилась через единственный в Кабуле аэропорт. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.

https://ria.ru/20210831/afganistan-1747996224.html

https://ria.ru/20210827/spisok-1747464050.html

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в мире, сша, вашингтон (город), талибан, афганистан, ethiopian airlines