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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210831/aeroport-1747911327.html
Талибам потребуется техническая помощь для управления аэропортом Кабула
Талибам потребуется техническая помощь для управления аэропортом Кабула - РИА Новости, 31.08.2021
Талибам потребуется техническая помощь для управления аэропортом Кабула
Радикальному движению "Талибан"* потребуется техническая помощь для управления аэропортом Кабула, сообщил РИА Новости официальный представитель политофиса... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T00:14
2021-08-31T00:14
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Радикальному движению "Талибан"* потребуется техническая помощь для управления аэропортом Кабула, сообщил РИА Новости официальный представитель политофиса движения Мухаммед Наим.Ранее источники в руководстве талибов сообщили телеканалу "Аль-Джазира", что аэропорт в Кабуле полностью перешел под их контроль после эвакуации из Афганистана иностранных войск.По его словам, все детали относительно управления аэропортом станут ясны в ближайшие дни.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
00:14 31.08.2021
 
Талибам потребуется техническая помощь для управления аэропортом Кабула

Представитель талибов Наим: движению потребуется помощь для управления аэропортом Кабула

© AP Photo / Wali SabawoonМестность вблизи аэропорта в Кабуле
Местность вблизи аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Радикальному движению "Талибан"* потребуется техническая помощь для управления аэропортом Кабула, сообщил РИА Новости официальный представитель политофиса движения Мухаммед Наим.
Ранее источники в руководстве талибов сообщили телеканалу "Аль-Джазира", что аэропорт в Кабуле полностью перешел под их контроль после эвакуации из Афганистана иностранных войск.
"Конечно, помощь в технических вопросах по управлению аэропортом есть, и мы это приветствуем. В аэропорту Кабула присутствовали турки в техническом отделе, и если бы они захотели, они могли бы остаться и работать, конечно, только в технической части... У нас нет проблем, если они останутся и нам помогут. Если они не хотят, мы можем связаться с другими сторонами. Что касается вопросов безопасности аэропорта, то эта сфера находится в зоне ответственности только талибов", - сказал Наим.
По его словам, все детали относительно управления аэропортом станут ясны в ближайшие дни.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Аэропорт Кабула - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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