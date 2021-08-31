https://ria.ru/20210831/aeroport-1747911327.html
Талибам потребуется техническая помощь для управления аэропортом Кабула
Талибам потребуется техническая помощь для управления аэропортом Кабула - РИА Новости, 31.08.2021
Талибам потребуется техническая помощь для управления аэропортом Кабула
Радикальному движению "Талибан"* потребуется техническая помощь для управления аэропортом Кабула, сообщил РИА Новости официальный представитель политофиса... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T00:14
2021-08-31T00:14
2021-08-31T00:14
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Радикальному движению "Талибан"* потребуется техническая помощь для управления аэропортом Кабула, сообщил РИА Новости официальный представитель политофиса движения Мухаммед Наим.Ранее источники в руководстве талибов сообщили телеканалу "Аль-Джазира", что аэропорт в Кабуле полностью перешел под их контроль после эвакуации из Афганистана иностранных войск.По его словам, все детали относительно управления аэропортом станут ясны в ближайшие дни.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
Талибам потребуется техническая помощь для управления аэропортом Кабула
Представитель талибов Наим: движению потребуется помощь для управления аэропортом Кабула