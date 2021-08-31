Талибам потребуется техническая помощь для управления аэропортом Кабула

"Конечно, помощь в технических вопросах по управлению аэропортом есть, и мы это приветствуем. В аэропорту Кабула присутствовали турки в техническом отделе, и если бы они захотели, они могли бы остаться и работать, конечно, только в технической части... У нас нет проблем, если они останутся и нам помогут. Если они не хотят, мы можем связаться с другими сторонами. Что касается вопросов безопасности аэропорта, то эта сфера находится в зоне ответственности только талибов", - сказал Наим.