https://ria.ru/20210830/zyuganov-1747906050.html

Зюганов призвал выплачивать всем учителям зарплату из федерального бюджета

Зюганов призвал выплачивать всем учителям зарплату из федерального бюджета - РИА Новости, 30.08.2021

Зюганов призвал выплачивать всем учителям зарплату из федерального бюджета

Зарплата российским учителям должна выплачиваться из федерального бюджета, КПРФ также выступает за увеличение финансирования в сфере образования с 3,5% до 7%... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T22:26

2021-08-30T22:26

2021-08-30T22:26

общество

геннадий зюганов

кпрф

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Зарплата российским учителям должна выплачиваться из федерального бюджета, КПРФ также выступает за увеличение финансирования в сфере образования с 3,5% до 7% ВВП и считает недопустимым массовый перевод школьников и студентов на дистанционное обучение, говорится в распространенном в преддверии Дня знаний обращении лидера КПРФ Геннадия Зюганова к учителям школ, преподавателям вузов и воспитателям."КПРФ выступает за введение единой тарифной сетки для оплаты труда педагогов по всей стране. Наша принципиальная позиция - заработная плата учителя должна выплачиваться из федерального бюджета. Это позволит её гарантировать, поддержав одновременно тощие региональные и местные бюджеты", - говорится в обращении.Как отметил Зюганов, реализация программы КПРФ гарантирует учителям, преподавателям и воспитателям "возвращение заслуженного престижа педагогического труда", при этом "основой новой политики в сфере образования станет увеличение его финансирования - с 3,5 до 7% ВВП"."Разработанный КПРФ бюджет развития позволит решить эту задачу за полтора-два года. Это даст возможность значительно повысить заработную плату педагогических работников и персонала образовательных организаций", - говорится в обращении.Лидер КПРФ также отметил, что Компартия выступает против массового перевода школьников и студентов на дистанционное обучение, поскольку "такие проекты ведут к дегуманизации образования и обесценивают труд педагога"."Крайне важно уберечь сельские и малокомплектные школы от новых витков оптимизации. Нужно сохранить систему коррекционных школ. Следует приравнять учреждения дополнительного образования к школам и вузам. Необходимо вернуть сельским педагогам 25-процентные надбавки и льготы по оплате коммунальных услуг", - отмечается в обращении.

https://ria.ru/20210827/koeffitsient-1747590161.html

https://ria.ru/20210507/zarplata-1731373881.html

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общество, геннадий зюганов, кпрф, россия