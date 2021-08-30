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Зюганов призвал выплачивать всем учителям зарплату из федерального бюджета
Зюганов призвал выплачивать всем учителям зарплату из федерального бюджета - РИА Новости, 30.08.2021
Зюганов призвал выплачивать всем учителям зарплату из федерального бюджета
Зарплата российским учителям должна выплачиваться из федерального бюджета, КПРФ также выступает за увеличение финансирования в сфере образования с 3,5% до 7%... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T22:26
2021-08-30T22:26
общество
геннадий зюганов
кпрф
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Зарплата российским учителям должна выплачиваться из федерального бюджета, КПРФ также выступает за увеличение финансирования в сфере образования с 3,5% до 7% ВВП и считает недопустимым массовый перевод школьников и студентов на дистанционное обучение, говорится в распространенном в преддверии Дня знаний обращении лидера КПРФ Геннадия Зюганова к учителям школ, преподавателям вузов и воспитателям."КПРФ выступает за введение единой тарифной сетки для оплаты труда педагогов по всей стране. Наша принципиальная позиция - заработная плата учителя должна выплачиваться из федерального бюджета. Это позволит её гарантировать, поддержав одновременно тощие региональные и местные бюджеты", - говорится в обращении.Как отметил Зюганов, реализация программы КПРФ гарантирует учителям, преподавателям и воспитателям "возвращение заслуженного престижа педагогического труда", при этом "основой новой политики в сфере образования станет увеличение его финансирования - с 3,5 до 7% ВВП"."Разработанный КПРФ бюджет развития позволит решить эту задачу за полтора-два года. Это даст возможность значительно повысить заработную плату педагогических работников и персонала образовательных организаций", - говорится в обращении.Лидер КПРФ также отметил, что Компартия выступает против массового перевода школьников и студентов на дистанционное обучение, поскольку "такие проекты ведут к дегуманизации образования и обесценивают труд педагога"."Крайне важно уберечь сельские и малокомплектные школы от новых витков оптимизации. Нужно сохранить систему коррекционных школ. Следует приравнять учреждения дополнительного образования к школам и вузам. Необходимо вернуть сельским педагогам 25-процентные надбавки и льготы по оплате коммунальных услуг", - отмечается в обращении.
https://ria.ru/20210827/koeffitsient-1747590161.html
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общество, геннадий зюганов, кпрф, россия
22:26 30.08.2021
 
Зюганов призвал выплачивать всем учителям зарплату из федерального бюджета

Зюганов: нужно увеличить финансирование в сфере образования до 7 процентов ВВП

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
 Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Зарплата российским учителям должна выплачиваться из федерального бюджета, КПРФ также выступает за увеличение финансирования в сфере образования с 3,5% до 7% ВВП и считает недопустимым массовый перевод школьников и студентов на дистанционное обучение, говорится в распространенном в преддверии Дня знаний обращении лидера КПРФ Геннадия Зюганова к учителям школ, преподавателям вузов и воспитателям.
"КПРФ выступает за введение единой тарифной сетки для оплаты труда педагогов по всей стране. Наша принципиальная позиция - заработная плата учителя должна выплачиваться из федерального бюджета. Это позволит её гарантировать, поддержав одновременно тощие региональные и местные бюджеты", - говорится в обращении.
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Как отметил Зюганов, реализация программы КПРФ гарантирует учителям, преподавателям и воспитателям "возвращение заслуженного престижа педагогического труда", при этом "основой новой политики в сфере образования станет увеличение его финансирования - с 3,5 до 7% ВВП".
"Разработанный КПРФ бюджет развития позволит решить эту задачу за полтора-два года. Это даст возможность значительно повысить заработную плату педагогических работников и персонала образовательных организаций", - говорится в обращении.
Лидер КПРФ также отметил, что Компартия выступает против массового перевода школьников и студентов на дистанционное обучение, поскольку "такие проекты ведут к дегуманизации образования и обесценивают труд педагога".
"Крайне важно уберечь сельские и малокомплектные школы от новых витков оптимизации. Нужно сохранить систему коррекционных школ. Следует приравнять учреждения дополнительного образования к школам и вузам. Необходимо вернуть сельским педагогам 25-процентные надбавки и льготы по оплате коммунальных услуг", - отмечается в обращении.
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ОбществоГеннадий ЗюгановКПРФРоссия
 
 
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