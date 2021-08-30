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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210830/zhertvy-1747772619.html
Число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
Число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек - РИА Новости, 30.08.2021
Число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
Число погибших из-за коронавируса в мире превысило отметку в 4,5 миллиона человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T03:09
2021-08-30T03:11
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
сша
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Число погибших из-за коронавируса в мире превысило отметку в 4,5 миллиона человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным на 03.05 мск, количество летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигает 4 500 135. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 216,3 миллиона.Наибольшее число смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в США – более 637 тысяч.
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в мире, коронавирус covid-19, сша
03:09 30.08.2021 (обновлено: 03:11 30.08.2021)
 
Число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек

Университет Хопкинса: число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек

© AP Photo / Binsar BakkaraПохороны в Медане, Северная Суматра, Индонезия
Похороны в Медане, Северная Суматра, Индонезия - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Binsar Bakkara
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Число погибших из-за коронавируса в мире превысило отметку в 4,5 миллиона человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным на 03.05 мск, количество летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигает 4 500 135. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 216,3 миллиона.
Наибольшее число смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в США – более 637 тысяч.
 
Распространение коронавирусаВ миреКоронавирус COVID-19США
 
 
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