https://ria.ru/20210830/zhertvy-1747772619.html

Число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек

Число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек - РИА Новости, 30.08.2021

Число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек

Число погибших из-за коронавируса в мире превысило отметку в 4,5 миллиона человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T03:09

2021-08-30T03:09

2021-08-30T03:11

распространение коронавируса

в мире

коронавирус covid-19

сша

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Число погибших из-за коронавируса в мире превысило отметку в 4,5 миллиона человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным на 03.05 мск, количество летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигает 4 500 135. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 216,3 миллиона.Наибольшее число смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в США – более 637 тысяч.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, коронавирус covid-19, сша