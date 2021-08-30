https://ria.ru/20210830/zhertvy-1747772619.html
Число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
Число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек - РИА Новости, 30.08.2021
Число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
Число погибших из-за коронавируса в мире превысило отметку в 4,5 миллиона человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T03:09
2021-08-30T03:09
2021-08-30T03:11
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586490093_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ca98ab69f92dae268ee3306f4b1d6682.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Число погибших из-за коронавируса в мире превысило отметку в 4,5 миллиона человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным на 03.05 мск, количество летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигает 4 500 135. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 216,3 миллиона.Наибольшее число смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в США – более 637 тысяч.
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586490093_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_045506627087eb455b06186ec3ce6301.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, коронавирус covid-19, сша
03:09 30.08.2021 (обновлено: 03:11 30.08.2021)
Число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
Университет Хопкинса: число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек