08:40 30.08.2021 (обновлено: 10:49 30.08.2021)
Украинский посол рассказала о программе визита Зеленского в США
Посол Украины о программе визита в США Зеленского: в Вашингтоне он будет два дня
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего направится в Калифорнию, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
"Мы с командой посольства и офисом президента вышли на финишную прямую подготовки очень насыщенного визита президента в США", — написала Маркарова в Facebook в ночь на понедельник.
Ранее украинская сторона сообщила, что встречу двух лидеров, изначально запланированную на последний день августа, перенесли на 1 сентября. В администрации президента США Джо Байдена эту информацию подтвердили.
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на переговорах предусмотрен формат "с глазу на глаз", в ходе которого будут затронуты три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
В ходе посещения американской столицы также готовятся встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, две публичные презентации от Зеленского и первой леди для представителей медиа и общественности, открытие Украинского дома, а также посещение знаковых для отношений Киева и Вашингтона мест.
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