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Украинский посол рассказала о программе визита Зеленского в США
Украинский посол рассказала о программе визита Зеленского в США - РИА Новости, 30.08.2021
Украинский посол рассказала о программе визита Зеленского в США
Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего направится в Калифорнию, сообщила посол Украины в США... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T08:40
2021-08-30T10:49
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
оксана маркарова
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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего направится в Калифорнию, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова."Мы с командой посольства и офисом президента вышли на финишную прямую подготовки очень насыщенного визита президента в США", — написала Маркарова в Facebook в ночь на понедельник.Ранее украинская сторона сообщила, что встречу двух лидеров, изначально запланированную на последний день августа, перенесли на 1 сентября. В администрации президента США Джо Байдена эту информацию подтвердили.По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на переговорах предусмотрен формат "с глазу на глаз", в ходе которого будут затронуты три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.В ходе посещения американской столицы также готовятся встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, две публичные презентации от Зеленского и первой леди для представителей медиа и общественности, открытие Украинского дома, а также посещение знаковых для отношений Киева и Вашингтона мест.
https://ria.ru/20210830/son-1747771277.html
https://ria.ru/20210827/zelenskiy-1747605238.html
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, оксана маркарова
08:40 30.08.2021 (обновлено: 10:49 30.08.2021)
 
Украинский посол рассказала о программе визита Зеленского в США

Посол Украины о программе визита в США Зеленского: в Вашингтоне он будет два дня

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего направится в Калифорнию, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
"Мы с командой посольства и офисом президента вышли на финишную прямую подготовки очень насыщенного визита президента в США", — написала Маркарова в Facebook в ночь на понедельник.
Ранее украинская сторона сообщила, что встречу двух лидеров, изначально запланированную на последний день августа, перенесли на 1 сентября. В администрации президента США Джо Байдена эту информацию подтвердили.
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
02:08
В Киеве увидели угрозу для Зеленского в "уснувшем" на переговорах Байдене
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на переговорах предусмотрен формат "с глазу на глаз", в ходе которого будут затронуты три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
В ходе посещения американской столицы также готовятся встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, две публичные презентации от Зеленского и первой леди для представителей медиа и общественности, открытие Украинского дома, а также посещение знаковых для отношений Киева и Вашингтона мест.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 22:12
Глава МИД Украины раскрыл детали визита Зеленского в США
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийОксана Маркарова
 
 
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