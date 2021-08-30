https://ria.ru/20210830/zelenskiy-1747781745.html

Украинский посол рассказала о программе визита Зеленского в США

Украинский посол рассказала о программе визита Зеленского в США - РИА Новости, 30.08.2021

Украинский посол рассказала о программе визита Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего направится в Калифорнию, сообщила посол Украины в США... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T08:40

2021-08-30T08:40

2021-08-30T10:49

в мире

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сша

джо байден

владимир зеленский

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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего направится в Калифорнию, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова."Мы с командой посольства и офисом президента вышли на финишную прямую подготовки очень насыщенного визита президента в США", — написала Маркарова в Facebook в ночь на понедельник.Ранее украинская сторона сообщила, что встречу двух лидеров, изначально запланированную на последний день августа, перенесли на 1 сентября. В администрации президента США Джо Байдена эту информацию подтвердили.По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на переговорах предусмотрен формат "с глазу на глаз", в ходе которого будут затронуты три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.В ходе посещения американской столицы также готовятся встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, две публичные презентации от Зеленского и первой леди для представителей медиа и общественности, открытие Украинского дома, а также посещение знаковых для отношений Киева и Вашингтона мест.

https://ria.ru/20210830/son-1747771277.html

https://ria.ru/20210827/zelenskiy-1747605238.html

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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, оксана маркарова