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СК проверит данные о массовом захоронении животных в Волгограде
СК проверит данные о массовом захоронении животных в Волгограде - РИА Новости, 30.08.2021
СК проверит данные о массовом захоронении животных в Волгограде
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после сообщений о массовом захоронении бездомных животных в... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:45
2021-08-30T15:45
2021-08-30T15:45
происшествия
волгоградская область
волгоград
александр бастрыкин
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после сообщений о массовом захоронении бездомных животных в Волгограде, сообщается на сайте СК РФ.Ранее издание v1.ru сообщило, что в Ворошиловской районе Волгограда рядом с предприятием "Горпитомник" (официальное название МБУ "Северное"), которое занимается отловом и стерилизацией бездомных животных, было найдено захоронение собак с бирками, а рядом лежали медицинские отходы – перчатки, медикаменты и прочее. В мэрии Волгограда сообщили, что выясняют, откуда взялось массовое захоронение бездомных животных на территории города."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области Семенову организовать проверку данной информации о жестоком обращении с животными в Волгограде", - говорится в сообщении.
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происшествия, волгоградская область, волгоград, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
СК проверит данные о массовом захоронении животных в Волгограде
Глава СК Бастрыкин поручил проверить данные о массовом захоронении животных в Волгограде