https://ria.ru/20210830/zaderzhanie-1747817085.html

В Челябинской области задержали обвиняемого в разбоях 23-летней давности

В Челябинской области задержали обвиняемого в разбоях 23-летней давности - РИА Новости, 30.08.2021

В Челябинской области задержали обвиняемого в разбоях 23-летней давности

Полиция задержала жителя Челябинской области, обвиняемого в разбойных нападениях на граждан, который скрывался от следствия 23 года, он арестован, сообщила в... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T12:52

2021-08-30T12:52

2021-08-30T12:52

происшествия

челябинская область

челябинский областной суд

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

зеленодольск

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 авг – РИА Новости. Полиция задержала жителя Челябинской области, обвиняемого в разбойных нападениях на граждан, который скрывался от следствия 23 года, он арестован, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.По данным полиции, обвиняемый с 1995 по 1997 годы в составе банды совместно с еще пятью соучастниками совершали в Челябинской области и Башкирии кражи, грабежи и разбойные нападения на граждан. Общий ущерб по состоянию на 1998 год составил около 130 миллионов рублей. Все фигуранты были задержаны и приговорены судами к различным срокам лишения свободы, но обвиняемый, житель Челябинской области 1970 года рождения, скрылся и был объявлен в федеральный розыск."В ходе оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан в Зеленодольске Республики Татарстан местными сотрудниками уголовного розыска, а в дальнейшем передан прибывшим оперативникам уголовного розыска МВД России по Челябинской области. Все это время мужчина вел тихий образ жизни, специально не оформляя никаких документов на себя, не регистрируясь по месту проживания", - говорится в сообщении.Мужчина также не был трудоустроен, зарабатывая на жизнь различными, в том числе случайными подработками, уточняется в сообщении.В настоящее время задержанный заключен под стражу, добавляется в сообщении.Расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), в отношении задержанного завершено и направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20210823/proverka-1746814406.html

https://ria.ru/20210818/ubiystvo-1746249850.html

челябинская область

зеленодольск

россия

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происшествия, челябинская область, челябинский областной суд, министерство внутренних дел рф (мвд россии), зеленодольск, россия