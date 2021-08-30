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На заводе в Леверкузене, где погибли семь человек, назвали причину взрыва
На заводе в Леверкузене, где погибли семь человек, назвали причину взрыва - РИА Новости, 30.08.2021
На заводе в Леверкузене, где погибли семь человек, назвали причину взрыва
Причиной взрыва и пожара на химзаводе Chempark в немецком городе Леверкузен, в результате которого погибли 7 человек, стала химическая реакция в резервуаре,... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T19:46
2021-08-30T19:46
в мире
взрыв
германия
северный рейн-вестфалия
леверкузен
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БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Причиной взрыва и пожара на химзаводе Chempark в немецком городе Леверкузен, в результате которого погибли 7 человек, стала химическая реакция в резервуаре, говорится в сообщении пресс-службы предприятия Currenta, которому принадлежит промзона.Мощный взрыв прогремел 27 июля на заводе по сжиганию опасных отходов центра утилизации в химпарке Chempark в немецком городе Леверкузен (Северный Рейн-Вестфалия). Пострадало три резервуара, в которых находились растворители - производственные отходы клиентов Chempark - с уровнем заполнения от 200 до 300 кубометров на резервуар. Семь человек погибли, есть 31 пострадавший, в том числе серьезно."Результаты этого промежуточного отчета совпадают с нашими предыдущими выводами", - указано в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210827/kazakhstan-1747458238.html
германия
северный рейн-вестфалия
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Мощный взрыв на химзаводе в немецком Леверкузене. Кадры очевидца
Мощный взрыв прогремел на мусоросжигающем предприятии в немецком Леверкузене, федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия. Инцидент произошел в районе Бюрриг на западе города. С места происшествия поднимается густой столб черного дыма.
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60
в мире, взрыв, германия, северный рейн-вестфалия, леверкузен
19:46 30.08.2021
 
На заводе в Леверкузене, где погибли семь человек, назвали причину взрыва

Причиной взрыва на химзаводе в немецком Леверкузене стала химическая реакция в резервуаре

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БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Причиной взрыва и пожара на химзаводе Chempark в немецком городе Леверкузен, в результате которого погибли 7 человек, стала химическая реакция в резервуаре, говорится в сообщении пресс-службы предприятия Currenta, которому принадлежит промзона.
Мощный взрыв прогремел 27 июля на заводе по сжиганию опасных отходов центра утилизации в химпарке Chempark в немецком городе Леверкузен (Северный Рейн-Вестфалия). Пострадало три резервуара, в которых находились растворители - производственные отходы клиентов Chempark - с уровнем заполнения от 200 до 300 кубометров на резервуар. Семь человек погибли, есть 31 пострадавший, в том числе серьезно.
"Предположительно химическая реакция привела к взрыву цистерны третьего резервуарного парка завода по сжиганию опасных отходов 27 июля 2021 года в Леверкузен-Бюрриг. Об этом сообщили сегодня власти округа Кельн на заседании городского совета Леверкузена со ссылкой на первый промежуточный отчет о расследовании причин пожара", - говорится в сообщении пресс-службы предприятия Currenta.
"Результаты этого промежуточного отчета совпадают с нашими предыдущими выводами", - указано в сообщении.
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В миреВзрывГерманияСеверный Рейн-ВестфалияЛеверкузен
 
 
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