https://ria.ru/20210830/vzryv-1747891349.html

На заводе в Леверкузене, где погибли семь человек, назвали причину взрыва

На заводе в Леверкузене, где погибли семь человек, назвали причину взрыва - РИА Новости, 30.08.2021

На заводе в Леверкузене, где погибли семь человек, назвали причину взрыва

Причиной взрыва и пожара на химзаводе Chempark в немецком городе Леверкузен, в результате которого погибли 7 человек, стала химическая реакция в резервуаре,... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T19:46

2021-08-30T19:46

2021-08-30T19:46

в мире

взрыв

германия

северный рейн-вестфалия

леверкузен

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БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Причиной взрыва и пожара на химзаводе Chempark в немецком городе Леверкузен, в результате которого погибли 7 человек, стала химическая реакция в резервуаре, говорится в сообщении пресс-службы предприятия Currenta, которому принадлежит промзона.Мощный взрыв прогремел 27 июля на заводе по сжиганию опасных отходов центра утилизации в химпарке Chempark в немецком городе Леверкузен (Северный Рейн-Вестфалия). Пострадало три резервуара, в которых находились растворители - производственные отходы клиентов Chempark - с уровнем заполнения от 200 до 300 кубометров на резервуар. Семь человек погибли, есть 31 пострадавший, в том числе серьезно."Результаты этого промежуточного отчета совпадают с нашими предыдущими выводами", - указано в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/kazakhstan-1747458238.html

германия

северный рейн-вестфалия

леверкузен

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Мощный взрыв на химзаводе в немецком Леверкузене. Кадры очевидца Мощный взрыв прогремел на мусоросжигающем предприятии в немецком Леверкузене, федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия. Инцидент произошел в районе Бюрриг на западе города. С места происшествия поднимается густой столб черного дыма. 2021-08-30T19:46 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, взрыв, германия, северный рейн-вестфалия, леверкузен