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АКРА рассказало об экономических последствиях новых соцвыплат в России
АКРА рассказало об экономических последствиях новых соцвыплат в России - РИА Новости, 30.08.2021
АКРА рассказало об экономических последствиях новых соцвыплат в России
Социальные выплаты, которые недавно анонсировали власти, оцениваются в 450–500 миллиардов рублей. К такому выводу пришли авторы аналитического комментария... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T09:41
2021-08-30T11:01
экономика
владимир путин
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Социальные выплаты, которые недавно анонсировали власти, оцениваются в 450–500 миллиардов рублей. К такому выводу пришли авторы аналитического комментария "Новые социальные выплаты — заметное увеличение антикризисных расходов в России" АКРА, который есть в распоряжении РИА Новости.В середине августа правительство выделило 21 миллиард рублей на дополнительные выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет, а позже президент Владимир Путин объявил о единовременных выплатах пенсионерам и военнослужащим — по 10 и 15 тысяч соответственно.Эксперты отметили, что государство запланировало за полтора года потратить (и по большей части потратило) на антикризисные меры порядка пяти триллионов рублей, или примерно 4,7 процента ВВП 2020 года. Новые выплаты приведут к увеличению этого показателя на девять процентов.Эти расходы АКРА суммарно оценивает в 450-500 миллиардов рублей, из которых более 90 процентов придется на выплаты пенсионерам. При этом Россия по-прежнему останется в середине спектра развивающихся стран по объему антикризисных бюджетных стимулов во время пандемии.Среди основных экономических следствий соцвыплат эксперты выделили четыре направления.Первое — годовые номинальные располагаемые доходы населения вырастут на 0,8-0,9 процента (в реальном выражении — на 0,6-0,9 процента), а если учитывать только получателей выплат, то прирост составит более пяти процентов. При этом, по их словам, показатели сбалансированности федерального бюджета ухудшатся на 0,4 процентного пункта ВВП по сравнению со сценарием без выплат. Однако это ухудшение не будет критичным на фоне получения значительных дополнительных нефтегазовых и ненефтегазовых доходов.Еще одно последствие — незначительное увеличение инфляции: прирост доходов обеспечит рост спроса на товары и услуги, это приведет к увеличению потребления и к повышению цен на рынках со слабоэластичным предложением, пояснили эксперты.Основным последствием соцвыплат они считают появление краткосрочного стимула для экономической активности. Дополнительный рост ВВП составит до 0,25 процентного пункта, но этот эффект будет распределен между 2021 и 2022 годами, полагают в АКРА.
https://ria.ru/20210827/vyplata-1747585238.html
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экономика, владимир путин, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), россия
09:41 30.08.2021 (обновлено: 11:01 30.08.2021)
 
АКРА рассказало об экономических последствиях новых соцвыплат в России

В АКРА оценили антикризисные социальные выплаты в 450-500 миллиардов рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра занятости населения
Сотрудница Центра занятости населения - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Социальные выплаты, которые недавно анонсировали власти, оцениваются в 450–500 миллиардов рублей. К такому выводу пришли авторы аналитического комментария "Новые социальные выплаты — заметное увеличение антикризисных расходов в России" АКРА, который есть в распоряжении РИА Новости.
В середине августа правительство выделило 21 миллиард рублей на дополнительные выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет, а позже президент Владимир Путин объявил о единовременных выплатах пенсионерам и военнослужащим — по 10 и 15 тысяч соответственно.
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Эти расходы АКРА суммарно оценивает в 450-500 миллиардов рублей, из которых более 90 процентов придется на выплаты пенсионерам. При этом Россия по-прежнему останется в середине спектра развивающихся стран по объему антикризисных бюджетных стимулов во время пандемии.
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Среди основных экономических следствий соцвыплат эксперты выделили четыре направления.
Первое — годовые номинальные располагаемые доходы населения вырастут на 0,8-0,9 процента (в реальном выражении — на 0,6-0,9 процента), а если учитывать только получателей выплат, то прирост составит более пяти процентов.
"В результате произойдет краткосрочное снижение неравенства по доходам, поскольку получателями выплат в основном являются менее обеспеченные слои населения", — отмечают аналитики.
При этом, по их словам, показатели сбалансированности федерального бюджета ухудшатся на 0,4 процентного пункта ВВП по сравнению со сценарием без выплат. Однако это ухудшение не будет критичным на фоне получения значительных дополнительных нефтегазовых и ненефтегазовых доходов.
Еще одно последствие — незначительное увеличение инфляции: прирост доходов обеспечит рост спроса на товары и услуги, это приведет к увеличению потребления и к повышению цен на рынках со слабоэластичным предложением, пояснили эксперты.
Основным последствием соцвыплат они считают появление краткосрочного стимула для экономической активности. Дополнительный рост ВВП составит до 0,25 процентного пункта, но этот эффект будет распределен между 2021 и 2022 годами, полагают в АКРА.
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ЭкономикаВладимир ПутинНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Россия
 
 
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