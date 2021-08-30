https://ria.ru/20210830/vyplaty-1747781045.html
Россияне рассказали, на что потратили "школьные" выплаты
Россияне рассказали, на что потратили "школьные" выплаты - РИА Новости, 30.08.2021
Россияне рассказали, на что потратили "школьные" выплаты
Большинство россиян направили единовременное пособие на школьников на покупку одежды, обуви или канцтоваров детям, говорится в исследовании аналитического... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T08:31
2021-08-30T08:31
2021-08-30T08:31
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_784be16364b95b9561aedf71a1b77507.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Большинство россиян направили единовременное пособие на школьников на покупку одежды, обуви или канцтоваров детям, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости. При этом около четверти родителей потратили выплату на собственные нужды."Около 69,5% граждан полностью истратили 10 тысяч рублей, полученные в качестве единовременной выплаты на школьников, а 19,4% израсходовали эту сумму частично. Еще 6,8% оставили ее на черный день. При этом 4,3% россиян не смогли ответить на вопрос о том, как они распорядились деньгами", - говорится в исследовании, в ходе которого в августе были опрошены пять тысяч родителей по всей стране.Отмечается, что 76,2% россиян, которые воспользовались деньгами, потратили их непосредственно на детей. Большая часть их расходов пришлась на детскую одежду и обувь (49,2%), на канцтовары (32,1%), на необходимую для учебы электронику (12%) и развлечения для детей (6,7%)."Почти четверть респондентов (23,8%) признались, что полученные от государства средства они направили на траты, не связанные с подготовкой детей к школе. В частности, 40,8% из них потратили "президентские" деньги на продукты питания, 25,9% - на оплату ЖКХ, 15% - на одежду и обувь для взрослых, 12% - на отдых, 6,3% - на закрытие долгов и выплаты по кредитам", - выяснили специалисты.Три четверти родителей (74,7%) рассчитывают на очередные выплаты от государства в течение ближайшего года, остальные 25,3% полагают обратное. При этом 68,2% респондентов считают, что 10 тысяч рублей - это недостаточная сумма в качестве меры поддержки семей с детьми. Остальные россияне придерживаются противоположной точки зрения."Школьные" выплаты перед началом учебного года следует сделать ежегодными, полагают 92,1% родителей. В то же время половина граждан (54,5%) считает необходимым регламентировать правила использования пособия, остальные участники опроса высказались против такой идеи. Большинство сторонников регламентации (82,4%) предложили разрешить расходовать подобные выплаты только на образование ребенка и на покупку детских вещей перед началом учебного года.
https://ria.ru/20210829/sobyanin-1747712178.html
https://ria.ru/20210829/shkola-1747582446.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:2412:1809_1920x0_80_0_0_92537f4c5742b8d496e6424bad24d574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Россияне рассказали, на что потратили "школьные" выплаты
Синергия: россияне направили единовременное пособие на школьников на покупку одежды
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Большинство россиян направили единовременное пособие на школьников на покупку одежды, обуви или канцтоваров детям, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия
", которое имеется в распоряжении РИА Новости. При этом около четверти родителей потратили выплату на собственные нужды.
"Около 69,5% граждан полностью истратили 10 тысяч рублей, полученные в качестве единовременной выплаты на школьников, а 19,4% израсходовали эту сумму частично. Еще 6,8% оставили ее на черный день. При этом 4,3% россиян не смогли ответить на вопрос о том, как они распорядились деньгами", - говорится в исследовании, в ходе которого в августе были опрошены пять тысяч родителей по всей стране.
Отмечается, что 76,2% россиян, которые воспользовались деньгами, потратили их непосредственно на детей. Большая часть их расходов пришлась на детскую одежду и обувь (49,2%), на канцтовары (32,1%), на необходимую для учебы электронику (12%) и развлечения для детей (6,7%).
"Почти четверть респондентов (23,8%) признались, что полученные от государства средства они направили на траты, не связанные с подготовкой детей к школе. В частности, 40,8% из них потратили "президентские" деньги на продукты питания, 25,9% - на оплату ЖКХ, 15% - на одежду и обувь для взрослых, 12% - на отдых, 6,3% - на закрытие долгов и выплаты по кредитам", - выяснили специалисты.
Три четверти родителей (74,7%) рассчитывают на очередные выплаты от государства в течение ближайшего года, остальные 25,3% полагают обратное. При этом 68,2% респондентов считают, что 10 тысяч рублей - это недостаточная сумма в качестве меры поддержки семей с детьми. Остальные россияне придерживаются противоположной точки зрения.
"Школьные" выплаты перед началом учебного года следует сделать ежегодными, полагают 92,1% родителей. В то же время половина граждан (54,5%) считает необходимым регламентировать правила использования пособия, остальные участники опроса высказались против такой идеи. Большинство сторонников регламентации (82,4%) предложили разрешить расходовать подобные выплаты только на образование ребенка и на покупку детских вещей перед началом учебного года.