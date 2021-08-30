Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/vyplaty-1747781045.html
Россияне рассказали, на что потратили "школьные" выплаты
Россияне рассказали, на что потратили "школьные" выплаты - РИА Новости, 30.08.2021
Россияне рассказали, на что потратили "школьные" выплаты
Большинство россиян направили единовременное пособие на школьников на покупку одежды, обуви или канцтоваров детям, говорится в исследовании аналитического... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T08:31
2021-08-30T08:31
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_784be16364b95b9561aedf71a1b77507.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Большинство россиян направили единовременное пособие на школьников на покупку одежды, обуви или канцтоваров детям, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости. При этом около четверти родителей потратили выплату на собственные нужды."Около 69,5% граждан полностью истратили 10 тысяч рублей, полученные в качестве единовременной выплаты на школьников, а 19,4% израсходовали эту сумму частично. Еще 6,8% оставили ее на черный день. При этом 4,3% россиян не смогли ответить на вопрос о том, как они распорядились деньгами", - говорится в исследовании, в ходе которого в августе были опрошены пять тысяч родителей по всей стране.Отмечается, что 76,2% россиян, которые воспользовались деньгами, потратили их непосредственно на детей. Большая часть их расходов пришлась на детскую одежду и обувь (49,2%), на канцтовары (32,1%), на необходимую для учебы электронику (12%) и развлечения для детей (6,7%)."Почти четверть респондентов (23,8%) признались, что полученные от государства средства они направили на траты, не связанные с подготовкой детей к школе. В частности, 40,8% из них потратили "президентские" деньги на продукты питания, 25,9% - на оплату ЖКХ, 15% - на одежду и обувь для взрослых, 12% - на отдых, 6,3% - на закрытие долгов и выплаты по кредитам", - выяснили специалисты.Три четверти родителей (74,7%) рассчитывают на очередные выплаты от государства в течение ближайшего года, остальные 25,3% полагают обратное. При этом 68,2% респондентов считают, что 10 тысяч рублей - это недостаточная сумма в качестве меры поддержки семей с детьми. Остальные россияне придерживаются противоположной точки зрения."Школьные" выплаты перед началом учебного года следует сделать ежегодными, полагают 92,1% родителей. В то же время половина граждан (54,5%) считает необходимым регламентировать правила использования пособия, остальные участники опроса высказались против такой идеи. Большинство сторонников регламентации (82,4%) предложили разрешить расходовать подобные выплаты только на образование ребенка и на покупку детских вещей перед началом учебного года.
https://ria.ru/20210829/sobyanin-1747712178.html
https://ria.ru/20210829/shkola-1747582446.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:2412:1809_1920x0_80_0_0_92537f4c5742b8d496e6424bad24d574.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество
08:31 30.08.2021
 
Россияне рассказали, на что потратили "школьные" выплаты

Синергия: россияне направили единовременное пособие на школьников на покупку одежды

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Большинство россиян направили единовременное пособие на школьников на покупку одежды, обуви или канцтоваров детям, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости. При этом около четверти родителей потратили выплату на собственные нужды.
"Около 69,5% граждан полностью истратили 10 тысяч рублей, полученные в качестве единовременной выплаты на школьников, а 19,4% израсходовали эту сумму частично. Еще 6,8% оставили ее на черный день. При этом 4,3% россиян не смогли ответить на вопрос о том, как они распорядились деньгами", - говорится в исследовании, в ходе которого в августе были опрошены пять тысяч родителей по всей стране.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
Вчера, 10:11
Собянин рассказал о подготовке школ к учебному году в очном режиме
Отмечается, что 76,2% россиян, которые воспользовались деньгами, потратили их непосредственно на детей. Большая часть их расходов пришлась на детскую одежду и обувь (49,2%), на канцтовары (32,1%), на необходимую для учебы электронику (12%) и развлечения для детей (6,7%).
"Почти четверть респондентов (23,8%) признались, что полученные от государства средства они направили на траты, не связанные с подготовкой детей к школе. В частности, 40,8% из них потратили "президентские" деньги на продукты питания, 25,9% - на оплату ЖКХ, 15% - на одежду и обувь для взрослых, 12% - на отдых, 6,3% - на закрытие долгов и выплаты по кредитам", - выяснили специалисты.
Школьная ярмарка в ЦДМ - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
Вчера, 08:00
Дорогие первоклашки. Как сэкономить, собирая ребенка в школу
Три четверти родителей (74,7%) рассчитывают на очередные выплаты от государства в течение ближайшего года, остальные 25,3% полагают обратное. При этом 68,2% респондентов считают, что 10 тысяч рублей - это недостаточная сумма в качестве меры поддержки семей с детьми. Остальные россияне придерживаются противоположной точки зрения.
"Школьные" выплаты перед началом учебного года следует сделать ежегодными, полагают 92,1% родителей. В то же время половина граждан (54,5%) считает необходимым регламентировать правила использования пособия, остальные участники опроса высказались против такой идеи. Большинство сторонников регламентации (82,4%) предложили разрешить расходовать подобные выплаты только на образование ребенка и на покупку детских вещей перед началом учебного года.
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:42Лавров обвинил Запад в попытке повлиять на выборы в России
14:38Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 9 сентября
14:37Парламент Эстонии не смог избрать президента страны
14:31Путин рассказал об антителах после вакцинации
14:23Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
14:22ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
14:19В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
14:17Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
14:15Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
14:14Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
14:14Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
14:13Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров
14:10Тимура Забирова назначили чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ
14:06В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема
14:04Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
13:57В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
13:53Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
13:52Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
13:49Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
13:46Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
Лента новостейМолния