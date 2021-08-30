https://ria.ru/20210830/vyplaty-1747781045.html

Россияне рассказали, на что потратили "школьные" выплаты

Россияне рассказали, на что потратили "школьные" выплаты - РИА Новости, 30.08.2021

Россияне рассказали, на что потратили "школьные" выплаты

Большинство россиян направили единовременное пособие на школьников на покупку одежды, обуви или канцтоваров детям, говорится в исследовании аналитического... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T08:31

2021-08-30T08:31

2021-08-30T08:31

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_784be16364b95b9561aedf71a1b77507.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Большинство россиян направили единовременное пособие на школьников на покупку одежды, обуви или канцтоваров детям, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости. При этом около четверти родителей потратили выплату на собственные нужды."Около 69,5% граждан полностью истратили 10 тысяч рублей, полученные в качестве единовременной выплаты на школьников, а 19,4% израсходовали эту сумму частично. Еще 6,8% оставили ее на черный день. При этом 4,3% россиян не смогли ответить на вопрос о том, как они распорядились деньгами", - говорится в исследовании, в ходе которого в августе были опрошены пять тысяч родителей по всей стране.Отмечается, что 76,2% россиян, которые воспользовались деньгами, потратили их непосредственно на детей. Большая часть их расходов пришлась на детскую одежду и обувь (49,2%), на канцтовары (32,1%), на необходимую для учебы электронику (12%) и развлечения для детей (6,7%)."Почти четверть респондентов (23,8%) признались, что полученные от государства средства они направили на траты, не связанные с подготовкой детей к школе. В частности, 40,8% из них потратили "президентские" деньги на продукты питания, 25,9% - на оплату ЖКХ, 15% - на одежду и обувь для взрослых, 12% - на отдых, 6,3% - на закрытие долгов и выплаты по кредитам", - выяснили специалисты.Три четверти родителей (74,7%) рассчитывают на очередные выплаты от государства в течение ближайшего года, остальные 25,3% полагают обратное. При этом 68,2% респондентов считают, что 10 тысяч рублей - это недостаточная сумма в качестве меры поддержки семей с детьми. Остальные россияне придерживаются противоположной точки зрения."Школьные" выплаты перед началом учебного года следует сделать ежегодными, полагают 92,1% родителей. В то же время половина граждан (54,5%) считает необходимым регламентировать правила использования пособия, остальные участники опроса высказались против такой идеи. Большинство сторонников регламентации (82,4%) предложили разрешить расходовать подобные выплаты только на образование ребенка и на покупку детских вещей перед началом учебного года.

https://ria.ru/20210829/sobyanin-1747712178.html

https://ria.ru/20210829/shkola-1747582446.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество