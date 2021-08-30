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В СПЧ рассказали о нехватке площадок для наблюдателей на выборах в Госдуму
В СПЧ рассказали о нехватке площадок для наблюдателей на выборах в Госдуму - РИА Новости, 30.08.2021
В СПЧ рассказали о нехватке площадок для наблюдателей на выборах в Госдуму
СПЧ займется решением проблемы, из-за которой некоторые регионы не выделяют подходящие площадки для тех, кто будет следить за выборами в Госдуму, используя... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T18:11
2021-08-30T18:11
политика
совет по правам человека при президенте рф (спч)
госдума рф
выборы в государственную думу
александр точенов
видеонаблюдение
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. СПЧ займется решением проблемы, из-за которой некоторые регионы не выделяют подходящие площадки для тех, кто будет следить за выборами в Госдуму, используя систему видеонаблюдения, заявил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов, слова которого приводит сайт СПЧ.На выборах в Госдуму видеотрансляция с избирательных участков будет доступна для всех участников избирательного процесса, в том числе в центрах общественного наблюдения во всех регионах. В общей сложности, по данным ЦИК, видеонаблюдением будут охвачены 96% ТИК и УИК, где потенциально смогут проголосовать более 98% избирателей. Вся видеотрансляция, видеофиксация будет идти непрерывно на протяжении трех суток."Далеко не во всех регионах есть финансовые возможности обеспечить наблюдателей такими площадками. Общественные штабы порой находятся в небольших помещениях, а им требуются большие панели для быстрой реакции на сообщения о событиях. Нужно решать эту проблему", - отметил он.Также в СПЧ подтвердили, что Совет получит аккаунты для видеонаблюдения на выборах.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. -0-
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политика, совет по правам человека при президенте рф (спч), госдума рф, выборы в государственную думу, александр точенов, видеонаблюдение
18:11 30.08.2021
 
В СПЧ рассказали о нехватке площадок для наблюдателей на выборах в Госдуму

В СПЧ сообщили, что не все регионы выделяют подходящие площадки наблюдателям за выборами

© Sputnik / Перейти в фотобанкИзбирательный участок
Избирательный участок
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. СПЧ займется решением проблемы, из-за которой некоторые регионы не выделяют подходящие площадки для тех, кто будет следить за выборами в Госдуму, используя систему видеонаблюдения, заявил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов, слова которого приводит сайт СПЧ.
На выборах в Госдуму видеотрансляция с избирательных участков будет доступна для всех участников избирательного процесса, в том числе в центрах общественного наблюдения во всех регионах. В общей сложности, по данным ЦИК, видеонаблюдением будут охвачены 96% ТИК и УИК, где потенциально смогут проголосовать более 98% избирателей. Вся видеотрансляция, видеофиксация будет идти непрерывно на протяжении трех суток.
"Далеко не во всех регионах есть финансовые возможности обеспечить наблюдателей такими площадками. Общественные штабы порой находятся в небольших помещениях, а им требуются большие панели для быстрой реакции на сообщения о событиях. Нужно решать эту проблему", - отметил он.
Также в СПЧ подтвердили, что Совет получит аккаунты для видеонаблюдения на выборах.
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ПолитикаСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Госдума РФВыборы в Государственную думуАлександр ТоченовВидеонаблюдение
 
 
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