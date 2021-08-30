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В Госдуме предупредили о попытках Запада посеять недоверие к выборам
В Госдуме предупредили о попытках Запада посеять недоверие к выборам - РИА Новости, 30.08.2021
В Госдуме предупредили о попытках Запада посеять недоверие к выборам
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отмечает систематические попытки на Западе посеять... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T17:26
2021-08-30T17:26
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
василий пискарев
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отмечает систематические попытки на Западе посеять недоверие к предстоящим сентябрьским выборам в РФ с целью подготовки общественного мнения к непризнанию их результатов, заявил глава комиссии Василий Пискарев."Данные, собранные комиссией, свидетельствуют о систематических попытках извне посеять недоверие к нашим выборам. Анализ информации, распространяемой авторитетными изданиями и правозащитниками, как за рубежом, так и в России, это подтверждает", - сказал Пискарев, выступая в понедельник на круглом столе в Общественной палате РФ.В частности, по его данным, негативные материалы о ходе избирательной кампании в РФ были опубликованы в последние месяцы рядом изданий в Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, США, Франции, Чехии и других. По словам Пискарева, ключевыми темами стали отсутствие на российских выборах наблюдателей от ОБСЕ и недопуск к участию в избирательной кампании лиц, причастных к экстремистской деятельности.Он обратил внимание на то, что еще в мае этого года Комитет по международным отношениям Европарламента опубликовал свои предложения чиновникам Евросоюза готовиться к непризнанию итогов предстоящих выборов в Госдуму в связи с предполагаемыми авторами доклада фальсификациями."Соответствующие заявления зафиксированы от английской НПО Amnesty, французской "Репортеры без границ", ну и, соответственно, американской Humans Rights Watch, ряда нежелательных НПО - например, немецкой "Европейская платформа за демократические выборы"* и американского "Фонда "Свободная Россия"*, - добавил глава думской комиссии.*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, василий пискарев, россия
17:26 30.08.2021
 
В Госдуме предупредили о попытках Запада посеять недоверие к выборам

Депутат Пискарев: комиссия Госдумы фиксирует попытки Запада посеять недоверие к выборам

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отмечает систематические попытки на Западе посеять недоверие к предстоящим сентябрьским выборам в РФ с целью подготовки общественного мнения к непризнанию их результатов, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
"Данные, собранные комиссией, свидетельствуют о систематических попытках извне посеять недоверие к нашим выборам. Анализ информации, распространяемой авторитетными изданиями и правозащитниками, как за рубежом, так и в России, это подтверждает", - сказал Пискарев, выступая в понедельник на круглом столе в Общественной палате РФ.
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В частности, по его данным, негативные материалы о ходе избирательной кампании в РФ были опубликованы в последние месяцы рядом изданий в Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, США, Франции, Чехии и других. По словам Пискарева, ключевыми темами стали отсутствие на российских выборах наблюдателей от ОБСЕ и недопуск к участию в избирательной кампании лиц, причастных к экстремистской деятельности.
"Все эти материалы подобны пропагандистскому заголовку английской Financial Times - "Выборы в России - это репрессии и пустой ритуал". Вкупе с деструктивной ангажированной критикой рядом подконтрольных зарубежным правительствам НПО, всё это представляет спланированную кампанию по дискредитации выборов в России и подготовку общественного мнения за рубежом к непризнанию их результатов", - отметил Пискарев.
Он обратил внимание на то, что еще в мае этого года Комитет по международным отношениям Европарламента опубликовал свои предложения чиновникам Евросоюза готовиться к непризнанию итогов предстоящих выборов в Госдуму в связи с предполагаемыми авторами доклада фальсификациями.
"Соответствующие заявления зафиксированы от английской НПО Amnesty, французской "Репортеры без границ", ну и, соответственно, американской Humans Rights Watch, ряда нежелательных НПО - например, немецкой "Европейская платформа за демократические выборы"* и американского "Фонда "Свободная Россия"*, - добавил глава думской комиссии.
*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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