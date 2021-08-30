В Госдуме предупредили о попытках Запада посеять недоверие к выборам
Депутат Пискарев: комиссия Госдумы фиксирует попытки Запада посеять недоверие к выборам
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отмечает систематические попытки на Западе посеять недоверие к предстоящим сентябрьским выборам в РФ с целью подготовки общественного мнения к непризнанию их результатов, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
"Данные, собранные комиссией, свидетельствуют о систематических попытках извне посеять недоверие к нашим выборам. Анализ информации, распространяемой авторитетными изданиями и правозащитниками, как за рубежом, так и в России, это подтверждает", - сказал Пискарев, выступая в понедельник на круглом столе в Общественной палате РФ.
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В частности, по его данным, негативные материалы о ходе избирательной кампании в РФ были опубликованы в последние месяцы рядом изданий в Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, США, Франции, Чехии и других. По словам Пискарева, ключевыми темами стали отсутствие на российских выборах наблюдателей от ОБСЕ и недопуск к участию в избирательной кампании лиц, причастных к экстремистской деятельности.
"Все эти материалы подобны пропагандистскому заголовку английской Financial Times - "Выборы в России - это репрессии и пустой ритуал". Вкупе с деструктивной ангажированной критикой рядом подконтрольных зарубежным правительствам НПО, всё это представляет спланированную кампанию по дискредитации выборов в России и подготовку общественного мнения за рубежом к непризнанию их результатов", - отметил Пискарев.
Он обратил внимание на то, что еще в мае этого года Комитет по международным отношениям Европарламента опубликовал свои предложения чиновникам Евросоюза готовиться к непризнанию итогов предстоящих выборов в Госдуму в связи с предполагаемыми авторами доклада фальсификациями.
"Соответствующие заявления зафиксированы от английской НПО Amnesty, французской "Репортеры без границ", ну и, соответственно, американской Humans Rights Watch, ряда нежелательных НПО - например, немецкой "Европейская платформа за демократические выборы"* и американского "Фонда "Свободная Россия"*, - добавил глава думской комиссии.
*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.