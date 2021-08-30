https://ria.ru/20210830/vybory-1747867535.html

В Госдуме предупредили о попытках Запада посеять недоверие к выборам

В Госдуме предупредили о попытках Запада посеять недоверие к выборам - РИА Новости, 30.08.2021

В Госдуме предупредили о попытках Запада посеять недоверие к выборам

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отмечает систематические попытки на Западе посеять... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T17:26

2021-08-30T17:26

2021-08-30T17:26

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

василий пискарев

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отмечает систематические попытки на Западе посеять недоверие к предстоящим сентябрьским выборам в РФ с целью подготовки общественного мнения к непризнанию их результатов, заявил глава комиссии Василий Пискарев."Данные, собранные комиссией, свидетельствуют о систематических попытках извне посеять недоверие к нашим выборам. Анализ информации, распространяемой авторитетными изданиями и правозащитниками, как за рубежом, так и в России, это подтверждает", - сказал Пискарев, выступая в понедельник на круглом столе в Общественной палате РФ.В частности, по его данным, негативные материалы о ходе избирательной кампании в РФ были опубликованы в последние месяцы рядом изданий в Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, США, Франции, Чехии и других. По словам Пискарева, ключевыми темами стали отсутствие на российских выборах наблюдателей от ОБСЕ и недопуск к участию в избирательной кампании лиц, причастных к экстремистской деятельности.Он обратил внимание на то, что еще в мае этого года Комитет по международным отношениям Европарламента опубликовал свои предложения чиновникам Евросоюза готовиться к непризнанию итогов предстоящих выборов в Госдуму в связи с предполагаемыми авторами доклада фальсификациями."Соответствующие заявления зафиксированы от английской НПО Amnesty, французской "Репортеры без границ", ну и, соответственно, американской Humans Rights Watch, ряда нежелательных НПО - например, немецкой "Европейская платформа за демократические выборы"* и американского "Фонда "Свободная Россия"*, - добавил глава думской комиссии.*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

https://ria.ru/20210825/vmeshatelstvo-1747151674.html

россия

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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, василий пискарев, россия