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Путин поддержал решение Рудени участвовать в выборах тверского губернатора
Путин поддержал решение Рудени участвовать в выборах тверского губернатора - РИА Новости, 30.08.2021
Путин поддержал решение Рудени участвовать в выборах тверского губернатора
Президент РФ Владимир Путин высоко оценил итоги работы Игоря Рудени на посту губернатора Тверской области, поддержал его намерение принять участие в выборах,... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:00
2021-08-30T16:00
политика
тверская область
владимир путин
дмитрий песков
игорь руденя
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил итоги работы Игоря Рудени на посту губернатора Тверской области, поддержал его намерение принять участие в выборах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.&nbsp;Владимир Путин во время встречи в Кремле пожелал Игорю Рудене успехов на предстоящих выборах, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Руденя получил удостоверение зарегистрированного кандидата для участия в выборах главы региона, которые пройдут в сентябре 2021 года. Руденя был назначен временно исполняющим обязанности губернатора 2 марта 2016 года, в сентябре того же года он победил на выборах и вступил в должность главы Тверской области.
тверская область
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политика, тверская область, владимир путин, дмитрий песков, игорь руденя
16:00 30.08.2021
 
Путин поддержал решение Рудени участвовать в выборах тверского губернатора

Президент Путин поддержал решение тверского губернатора Рудени участвовать в выборах

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил итоги работы Игоря Рудени на посту губернатора Тверской области, поддержал его намерение принять участие в выборах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
"Сегодня в ходе беседы с Руденей президент Владимир Путин поддержал решение Рудени выставить свою кандидатуру на грядущих выборах, высоко оценив итоги его работы за прошедший срок в качестве главы региона", - сказал Песков.
Владимир Путин во время встречи в Кремле пожелал Игорю Рудене успехов на предстоящих выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Руденя получил удостоверение зарегистрированного кандидата для участия в выборах главы региона, которые пройдут в сентябре 2021 года. Руденя был назначен временно исполняющим обязанности губернатора 2 марта 2016 года, в сентябре того же года он победил на выборах и вступил в должность главы Тверской области.
 
ПолитикаТверская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковИгорь Руденя
 
 
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