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Путин поддержал решение Рудени участвовать в выборах тверского губернатора

Путин поддержал решение Рудени участвовать в выборах тверского губернатора - РИА Новости, 30.08.2021

Путин поддержал решение Рудени участвовать в выборах тверского губернатора

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил итоги работы Игоря Рудени на посту губернатора Тверской области, поддержал его намерение принять участие в выборах,... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T16:00

2021-08-30T16:00

2021-08-30T16:00

политика

тверская область

владимир путин

дмитрий песков

игорь руденя

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил итоги работы Игоря Рудени на посту губернатора Тверской области, поддержал его намерение принять участие в выборах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Владимир Путин во время встречи в Кремле пожелал Игорю Рудене успехов на предстоящих выборах, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Руденя получил удостоверение зарегистрированного кандидата для участия в выборах главы региона, которые пройдут в сентябре 2021 года. Руденя был назначен временно исполняющим обязанности губернатора 2 марта 2016 года, в сентябре того же года он победил на выборах и вступил в должность главы Тверской области.

тверская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, тверская область, владимир путин, дмитрий песков, игорь руденя