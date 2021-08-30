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Путин поддержал решение Рудени участвовать в выборах тверского губернатора
Путин поддержал решение Рудени участвовать в выборах тверского губернатора - РИА Новости, 30.08.2021
Путин поддержал решение Рудени участвовать в выборах тверского губернатора
Президент РФ Владимир Путин высоко оценил итоги работы Игоря Рудени на посту губернатора Тверской области, поддержал его намерение принять участие в выборах,... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:00
2021-08-30T16:00
2021-08-30T16:00
политика
тверская область
владимир путин
дмитрий песков
игорь руденя
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил итоги работы Игоря Рудени на посту губернатора Тверской области, поддержал его намерение принять участие в выборах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Владимир Путин во время встречи в Кремле пожелал Игорю Рудене успехов на предстоящих выборах, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Руденя получил удостоверение зарегистрированного кандидата для участия в выборах главы региона, которые пройдут в сентябре 2021 года. Руденя был назначен временно исполняющим обязанности губернатора 2 марта 2016 года, в сентябре того же года он победил на выборах и вступил в должность главы Тверской области.
тверская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, тверская область, владимир путин, дмитрий песков, игорь руденя
Путин поддержал решение Рудени участвовать в выборах тверского губернатора
Президент Путин поддержал решение тверского губернатора Рудени участвовать в выборах