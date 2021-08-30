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ЦИК потребовал исключить несколько кандидатов в депутаты Госдумы
ЦИК потребовал исключить несколько кандидатов в депутаты Госдумы - РИА Новости, 30.08.2021
ЦИК потребовал исключить несколько кандидатов в депутаты Госдумы
Центризбирком подаст в Верховный суд иск с требованием отменить регистрацию девяти кандидатов в депутаты Госдумы из федерального списка партии "Яблоко". РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:16
2021-08-30T15:16
2021-08-30T17:30
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Центризбирком подаст в Верховный суд иск с требованием отменить регистрацию девяти кандидатов в депутаты Госдумы из федерального списка партии "Яблоко".Речь идет о Никите Есакове, Иване Добыше, Баясхалане Чимитдоржиеве, Александре Орловой, Михаиле Аркадьеве, Дмитрии Семавине, Елене Плотниковой, Александре Амосове и Евгении Мартынове.В комиссии пояснили, что получили от Центробанка сведения о том, что эти люди владеют иностранными финансовыми инструментами, хотя в их документах такой информации нет."ЦИК проинформировал об указанных обстоятельствах уполномоченных представителей партии "Яблоко". Документов об этих девяти кандидатах, опровергающих данные обстоятельства, не было", — сказал член Центризбиркома Антон Лопатин.Поэтому комиссия обратится в суд, чтобы тот определил законность регистрации этих девяти человек.Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев уточнил, что на момент вхождения в кампанию кандидаты не давали информацию о владении иностранными активами, но их выявила повторная проверка ЦБ.Ранее ЦИК подал в Верховный суд иск в отношении претендентов на депутатский мандат от Партии роста и Российской партии свободы и справедливости.Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Россиянам предстоит избрать на пять лет 450 депутатов: 225 — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
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политика, госдума рф, яблоко, цик рф, выборы в государственную думу, николай булаев, россия
15:16 30.08.2021 (обновлено: 17:30 30.08.2021)
ЦИК потребовал исключить несколько кандидатов в депутаты Госдумы
ЦИК обратится в суд с иском об отмене регистрации нескольких кандидатов от "Яблока"
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Центризбирком подаст в Верховный суд иск с требованием отменить регистрацию девяти кандидатов в депутаты Госдумы из федерального списка партии "Яблоко
".
Речь идет о Никите Есакове, Иване Добыше, Баясхалане Чимитдоржиеве, Александре Орловой, Михаиле Аркадьеве, Дмитрии Семавине, Елене Плотниковой, Александре Амосове и Евгении Мартынове.
В комиссии пояснили, что получили от Центробанка сведения о том, что эти люди владеют иностранными финансовыми инструментами, хотя в их документах такой информации нет.
"ЦИК проинформировал об указанных обстоятельствах уполномоченных представителей партии "Яблоко". Документов об этих девяти кандидатах, опровергающих данные обстоятельства, не было", — сказал член Центризбиркома Антон Лопатин.
Поэтому комиссия обратится в суд, чтобы тот определил законность регистрации этих девяти человек.
Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев
уточнил, что на момент вхождения в кампанию кандидаты не давали информацию о владении иностранными активами, но их выявила повторная проверка ЦБ.
Ранее ЦИК подал в Верховный суд иск в отношении претендентов на депутатский мандат от Партии роста
и Российской партии свободы и справедливости.
Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Россиянам предстоит избрать на пять лет 450 депутатов: 225 — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.