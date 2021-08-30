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На Камчатке выброс пепла из вулкана угрожает авиасообщению
На Камчатке выброс пепла из вулкана угрожает авиасообщению - РИА Новости, 30.08.2021
На Камчатке выброс пепла из вулкана угрожает авиасообщению
Выброс пепла, который произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке, угрожает авиасообщению, сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T03:19
2021-08-30T10:27
происшествия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шивелуч
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 авг – РИА Новости. Выброс пепла, который произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке, угрожает авиасообщению, сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.По данным регионального управления МЧС, последний пепловый выброс на Шивелуче произошел днем 29 августа. Высота пеплового столба составила до 3000 метров при высоте самого исполина - 3283 метра.
https://ria.ru/20210728/vulkan-1743290902.html
камчатский край
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происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шивелуч, новости - туризм
03:19 30.08.2021 (обновлено: 10:27 30.08.2021)
 
На Камчатке выброс пепла из вулкана угрожает авиасообщению

Зампред правительства Камчатки Василевский: выброс пепла из вулкана угрожает авиасообщению

© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. ДемянчукВыброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 авг – РИА Новости. Выброс пепла, который произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке, угрожает авиасообщению, сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.
"Зарегистрирован пепловый выброс из вулкана Шивелуч на высоту 3 тысячи метров, пепловый шлейф ушел на 30 километров. По следу этого шлейфа населенных пунктов нет. Сегодня есть угроза только авиасообщению Елизово - Усть-Камчатск. Знаю, что вчера и позавчера самолеты не летали. Сегодня плановых рейсов тоже нет. Поэтому авиакомпании будет сообщено обратить внимание, чтобы изменить маршрут движения", – сказал Василевский на оперативном совещании правительства региона, которое транслируется в прямом эфире.
По данным регионального управления МЧС, последний пепловый выброс на Шивелуче произошел днем 29 августа. Высота пеплового столба составила до 3000 метров при высоте самого исполина - 3283 метра.
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ПроисшествияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ШивелучНовости - Туризм
 
 
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