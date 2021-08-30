На Камчатке выброс пепла из вулкана угрожает авиасообщению

"Зарегистрирован пепловый выброс из вулкана Шивелуч на высоту 3 тысячи метров, пепловый шлейф ушел на 30 километров. По следу этого шлейфа населенных пунктов нет. Сегодня есть угроза только авиасообщению Елизово - Усть-Камчатск. Знаю, что вчера и позавчера самолеты не летали. Сегодня плановых рейсов тоже нет. Поэтому авиакомпании будет сообщено обратить внимание, чтобы изменить маршрут движения", – сказал Василевский на оперативном совещании правительства региона, которое транслируется в прямом эфире.