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На Камчатке выброс пепла из вулкана угрожает авиасообщению
На Камчатке выброс пепла из вулкана угрожает авиасообщению - РИА Новости, 30.08.2021
На Камчатке выброс пепла из вулкана угрожает авиасообщению
Выброс пепла, который произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке, угрожает авиасообщению, сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T03:19
2021-08-30T03:19
2021-08-30T10:27
происшествия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шивелуч
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 авг – РИА Новости. Выброс пепла, который произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке, угрожает авиасообщению, сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.По данным регионального управления МЧС, последний пепловый выброс на Шивелуче произошел днем 29 августа. Высота пеплового столба составила до 3000 метров при высоте самого исполина - 3283 метра.
https://ria.ru/20210728/vulkan-1743290902.html
камчатский край
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происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шивелуч, новости - туризм
03:19 30.08.2021 (обновлено: 10:27 30.08.2021)
На Камчатке выброс пепла из вулкана угрожает авиасообщению
Зампред правительства Камчатки Василевский: выброс пепла из вулкана угрожает авиасообщению