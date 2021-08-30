18:33 30.08.2021 (обновлено: 20:04 30.08.2021)
Порошенко дал советы Зеленскому перед встречей с Байденом
Экс-президент Украины Порошенко посоветовал Зеленскому не повышать тон на Байдена
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время выступления накануне региональных выборов на Украине
КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, в котором дал наставления перед встречей с американским лидером Джо Байденом.
"На чем должен сосредоточиться Зеленский во время своего первого личного контакта с президентом Байденом? Первое и, по моему мнению, главное — установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома. Как минимум на том уровне, который был при моей каденции. Только компетентная, искренняя, четкая и конструктивная позиция настоящего лидера страны без повышенных тонов, вопросов типа "Почему Украина до сих пор не в НАТО?" — заявил политик.
Порошенко подчеркнул, что Зеленский должен подтвердить решительный настрой на углубление стратегического партнерства и союзничество с США.
Вместе с тем экс-президент посоветовал действующему найти способ привлечь Вашингтон "к прекращению российской агрессии в Донбассе" и противодействию "Северному потоку — 2".
Кроме того, Зеленскому нужно убедить Байдена в искренности намерений проведения реформ в стране, в первую очередь в борьбе с коррупцией.
"Безусловно, из Вашингтона Зеленский должен привезти ориентировочные сроки визита на Украину президента США Джозефа Байдена, что станет подтверждением успешности встречи", — заключил Порошенко.
С официальным визитом в США Зеленский отправился в понедельник. На 1 сентября у него запланированы переговоры с Байденом, эту дату подтвердил и Белый дом. Встречу дважды переносили по инициативе американской стороны в связи с окончанием вывода контингента США из Афганистана.