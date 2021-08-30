https://ria.ru/20210830/vstrecha-1747880619.html

Порошенко дал советы Зеленскому перед встречей с Байденом

Порошенко дал советы Зеленскому перед встречей с Байденом - РИА Новости, 30.08.2021

Порошенко дал советы Зеленскому перед встречей с Байденом

Бывший президент Украины Петр Порошенко в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, в котором дал... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T18:33

2021-08-30T18:33

2021-08-30T20:04

в мире

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

петр порошенко

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КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, в котором дал наставления перед встречей с американским лидером Джо Байденом.Порошенко подчеркнул, что Зеленский должен подтвердить решительный настрой на углубление стратегического партнерства и союзничество с США.Вместе с тем экс-президент посоветовал действующему найти способ привлечь Вашингтон "к прекращению российской агрессии в Донбассе" и противодействию "Северному потоку — 2".Кроме того, Зеленскому нужно убедить Байдена в искренности намерений проведения реформ в стране, в первую очередь в борьбе с коррупцией.С официальным визитом в США Зеленский отправился в понедельник. На 1 сентября у него запланированы переговоры с Байденом, эту дату подтвердил и Белый дом. Встречу дважды переносили по инициативе американской стороны в связи с окончанием вывода контингента США из Афганистана.

https://ria.ru/20210828/ultimatum-1747620412.html

https://ria.ru/20210729/bayden-1743498498.html

украина

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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, петр порошенко