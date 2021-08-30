https://ria.ru/20210830/vstrecha-1747823706.html
Путин проведет встречу с губернатором Тверской области
Путин проведет встречу с губернатором Тверской области - РИА Новости, 30.08.2021
Путин проведет встречу с губернатором Тверской области
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, сообщил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:29
2021-08-30T13:29
2021-08-30T13:29
общество
владимир путин
дмитрий песков
игорь руденя
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня президент работает в Кремле. У него некоторые рабочие встречи. Из открытого будет его встреча с губернатором Тверской области Игорем Руденей", - сказал Песков журналистам.Как подчеркнул представитель Кремля, Путин продолжает заниматься региональной повесткой "на постоянной основе".
https://ria.ru/20210830/vstrecha-1747821604.html
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общество, владимир путин, дмитрий песков, игорь руденя
Путин проведет встречу с губернатором Тверской области
Президент Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Тверской области Руденей