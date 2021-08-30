https://ria.ru/20210830/vstrecha-1747821604.html

В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко

В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко - РИА Новости, 30.08.2021

В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко

Рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию, контакты с российским коллегой Владимиром Путиным планируются на первую декаду сентября,... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T13:19

2021-08-30T13:19

2021-08-30T14:23

в мире

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию, контакты с российским коллегой Владимиром Путиным планируются на первую декаду сентября, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы уже говорили, что в первой декаде сентября планируются контакты с президентом Белоруссии, планируется его рабочий визит", - сказал он.В пресс-службе белорусского лидера добавили, что во время встречи главы государств "еще раз обсудят союзные программы, подготовленные правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику".

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746847828.html

белоруссия

россия

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в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия