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В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко
В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко - РИА Новости, 30.08.2021
В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко
Рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию, контакты с российским коллегой Владимиром Путиным планируются на первую декаду сентября,... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:19
2021-08-30T13:19
2021-08-30T14:23
в мире
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию, контакты с российским коллегой Владимиром Путиным планируются на первую декаду сентября, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы уже говорили, что в первой декаде сентября планируются контакты с президентом Белоруссии, планируется его рабочий визит", - сказал он.В пресс-службе белорусского лидера добавили, что во время встречи главы государств "еще раз обсудят союзные программы, подготовленные правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику".
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в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
13:19 30.08.2021 (обновлено: 14:23 30.08.2021)
В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь Песков: встреча Путина и Лукашенко состоится в первой декаде сентября