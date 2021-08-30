https://ria.ru/20210830/vstrecha-1747797191.html

В офисе Зеленского сообщили о переносе встречи с Байденом на 1 сентября

В офисе Зеленского сообщили о переносе встречи с Байденом на 1 сентября - РИА Новости, 30.08.2021

В офисе Зеленского сообщили о переносе встречи с Байденом на 1 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник отправляется в США, где 1 сентября состоится его встреча с президентом Джозефом Байденом, сообщил телеканал... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T10:51

2021-08-30T10:51

2021-08-30T11:17

в мире

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник отправляется в США, где 1 сентября состоится его встреча с президентом Джозефом Байденом, сообщил телеканал "Украина 24" со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова."Президент Украины Владимир Зеленский уже вылетает в США в эти минуты, об этом сообщил Сергей Никифоров - пресс-секретарь президента", - сообщил ведущий телеканала.Зеленский должен был отправиться в США 30 августа, на 31 августа у него была запланирована встреча с Байденом. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что встреча Зеленского и Байдена перенесена на 1 сентября в связи с эвакуацией американских граждан из Афганистана. Белый дом подтвердил, что встреча состоится 1 сентября. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на встрече двух лидеров предусмотрен формат "с глазу на глаз". По его словам, планируется обсудить три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности. Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что украинский лидер пробудет в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию, где у него запланированы встречи с американскими бизнесменами.

https://ria.ru/20210828/kiev-1747660313.html

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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский