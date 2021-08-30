10:51 30.08.2021 (обновлено: 11:17 30.08.2021)
В офисе Зеленского сообщили о переносе встречи с Байденом на 1 сентября
Пресс-секретарь президента Украины Никифоров: Зеленский вылетает в США для переговоров
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник отправляется в США, где 1 сентября состоится его встреча с президентом Джозефом Байденом, сообщил телеканал "Украина 24" со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова.
"Президент Украины Владимир Зеленский уже вылетает в США в эти минуты, об этом сообщил Сергей Никифоров - пресс-секретарь президента", - сообщил ведущий телеканала.
Зеленский должен был отправиться в США 30 августа, на 31 августа у него была запланирована встреча с Байденом. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что встреча Зеленского и Байдена перенесена на 1 сентября в связи с эвакуацией американских граждан из Афганистана. Белый дом подтвердил, что встреча состоится 1 сентября. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на встрече двух лидеров предусмотрен формат "с глазу на глаз". По его словам, планируется обсудить три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности. Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что украинский лидер пробудет в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию, где у него запланированы встречи с американскими бизнесменами.
28 августа, 15:42В Киеве прошли два митинга в преддверии встречи Байдена и Зеленского