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Суд продлил арест обвиняемому в мошенничестве на космодроме Восточный
Суд продлил арест обвиняемому в мошенничестве на космодроме Восточный - РИА Новости, 30.08.2021
Суд продлил арест обвиняемому в мошенничестве на космодроме Восточный
Благовещенский городской суд оставил под стражей гендиректора фирмы, проводившей монтажно-строительные работы на космодроме Восточный, обвиняемого в... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T09:14
2021-08-30T09:14
происшествия
амурская область
благовещенский городской суд
восточный
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 авг – РИА Новости. Благовещенский городской суд оставил под стражей гендиректора фирмы, проводившей монтажно-строительные работы на космодроме Восточный, обвиняемого в мошенничестве почти на 60 миллионов рублей, до 31 октября 2021 года, говорится в сообщении суда.Ранее суд сообщал, что гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный, в конце июня заключили под стражу до 22 августа.Как сообщается в Instagram-аккаунте суда, решение о продлении срока содержания под стражей принято после рассмотрения ходатайства СУСК РФ по Амурской области, мужчину обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), ему грозит до 10 лет лишения свободы. При этом у него нет постоянного места жительства и регистрации на территории региона."Суд также учел, что предварительное следствие по уголовному делу не может быть окончено в установленный законом срок, поскольку существует особая правовая и фактическая сложность из-за давности события преступления, большого количества свидетелей, необходимости проведения ряда следственных и процессуальных действий", - говорится в сообщении.Суд согласился с доводами следствия, что, находясь на свободе, обвиняемый в мошенничестве может скрыться от органов предварительного следствия."В итоге суд продлил срок содержания под стражей обвиняемому на два месяца девять суток, а всего до четырех месяцев девяти суток, то есть до 31 октября 2021 года. Гендиректор фирмы, проводившей монтажно-строительные работы на космодроме Восточный, обвиняется в мошенничестве почти на 60 миллионов рублей", - добавляет суд.
https://ria.ru/20210829/putin-1747726629.html
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происшествия, амурская область, благовещенский городской суд, восточный, россия
09:14 30.08.2021
 
Суд продлил арест обвиняемому в мошенничестве на космодроме Восточный

Суд продлил арест до 31 октября обвиняемому в мошенничестве на космодроме Восточный

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 авг – РИА Новости. Благовещенский городской суд оставил под стражей гендиректора фирмы, проводившей монтажно-строительные работы на космодроме Восточный, обвиняемого в мошенничестве почти на 60 миллионов рублей, до 31 октября 2021 года, говорится в сообщении суда.
Ранее суд сообщал, что гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный, в конце июня заключили под стражу до 22 августа.
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Как сообщается в Instagram-аккаунте суда, решение о продлении срока содержания под стражей принято после рассмотрения ходатайства СУСК РФ по Амурской области, мужчину обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), ему грозит до 10 лет лишения свободы. При этом у него нет постоянного места жительства и регистрации на территории региона.
"Суд также учел, что предварительное следствие по уголовному делу не может быть окончено в установленный законом срок, поскольку существует особая правовая и фактическая сложность из-за давности события преступления, большого количества свидетелей, необходимости проведения ряда следственных и процессуальных действий", - говорится в сообщении.
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Суд согласился с доводами следствия, что, находясь на свободе, обвиняемый в мошенничестве может скрыться от органов предварительного следствия.
"В итоге суд продлил срок содержания под стражей обвиняемому на два месяца девять суток, а всего до четырех месяцев девяти суток, то есть до 31 октября 2021 года. Гендиректор фирмы, проводившей монтажно-строительные работы на космодроме Восточный, обвиняется в мошенничестве почти на 60 миллионов рублей", - добавляет суд.
 
ПроисшествияАмурская областьБлаговещенский городской судвосточныйРоссия
 
 
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