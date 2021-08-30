https://ria.ru/20210830/vertolet-1747771786.html

Упавший в Курильское озеро вертолет Ми-8 подняли со дна

Упавший в Курильское озеро вертолет Ми-8 подняли со дна - РИА Новости, 30.08.2021

Упавший в Курильское озеро вертолет Ми-8 подняли со дна

Фюзеляж вертолета Ми-8, который упал в Курильское озеро на юге Камчатки, удалось поднять со дна озера, сказал заместитель председателя правительства Камчатского РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T02:24

2021-08-30T02:24

2021-08-30T10:00

происшествия

камчатский край

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 авг – РИА Новости. Фюзеляж вертолета Ми-8, который упал в Курильское озеро на юге Камчатки, удалось поднять со дна озера, сказал заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Поисковая операция на месте была завершена 18 августа, когда на поверхность подняли тела всех погибших.Ростуризм сообщил 16 августа, что на время следственных действий, поисковых работ и ликвидации последствий крушения вертолета не будет туристических полетов в район Курильского озера, а на самом озере — лодочных экскурсий. Озеро закрыто для посещения до 6 сентября.

https://ria.ru/20210817/vertolet-1746019106.html

камчатский край

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2021

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происшествия, камчатский край, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае