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Упавший в Курильское озеро вертолет Ми-8 подняли со дна
Упавший в Курильское озеро вертолет Ми-8 подняли со дна - РИА Новости, 30.08.2021
Упавший в Курильское озеро вертолет Ми-8 подняли со дна
Фюзеляж вертолета Ми-8, который упал в Курильское озеро на юге Камчатки, удалось поднять со дна озера, сказал заместитель председателя правительства Камчатского РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T02:24
2021-08-30T10:00
происшествия
камчатский край
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 авг – РИА Новости. Фюзеляж вертолета Ми-8, который упал в Курильское озеро на юге Камчатки, удалось поднять со дна озера, сказал заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Поисковая операция на месте была завершена 18 августа, когда на поверхность подняли тела всех погибших.Ростуризм сообщил 16 августа, что на время следственных действий, поисковых работ и ликвидации последствий крушения вертолета не будет туристических полетов в район Курильского озера, а на самом озере — лодочных экскурсий. Озеро закрыто для посещения до 6 сентября.
https://ria.ru/20210817/vertolet-1746019106.html
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происшествия, камчатский край, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
02:24 30.08.2021 (обновлено: 10:00 30.08.2021)
 
Упавший в Курильское озеро вертолет Ми-8 подняли со дна

Со дна Курильского озера подняли вертолет Ми-8, потерпевший крушение на Камчатке

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке
Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 авг – РИА Новости. Фюзеляж вертолета Ми-8, который упал в Курильское озеро на юге Камчатки, удалось поднять со дна озера, сказал заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.
Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Поисковая операция на месте была завершена 18 августа, когда на поверхность подняли тела всех погибших.

"Вчера была проведена очередная попытка поднятия вертолета, она оказалась успешной, вертолет подняли на 40 метров. Сегодня он находится в 570 метрах от берега. Его закрепили на понтонах, сегодня операция будет продолжена для того, чтобы его сегодня подтащить как можно ближе к берегу. Дальше будет принято решение либо с использованием водолазов, либо любой другой техники удалить его из акватории озера", — сказал Василевский в рамках оперативного совещания правительства региона, которое транслируется в прямом эфире.

Ростуризм сообщил 16 августа, что на время следственных действий, поисковых работ и ликвидации последствий крушения вертолета не будет туристических полетов в район Курильского озера, а на самом озере — лодочных экскурсий. Озеро закрыто для посещения до 6 сентября.
Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 03:47
В МЧС рассказали о состоянии выжившего при крушении Ми-8 на Камчатке
 
ПроисшествияКамчатский крайМи-8Крушение вертолета Ми-8 в Камчатском крае
 
 
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