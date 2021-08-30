https://ria.ru/20210830/vasileva-1747578066.html

Ольга Васильева: цифровое портфолио не может заменить оценку знаний

Ольга Васильева: цифровое портфолио не может заменить оценку знаний - РИА Новости, 30.08.2021

Ольга Васильева: цифровое портфолио не может заменить оценку знаний

Накануне 1 сентября президент Российской академии образования Ольга Васильева рассказала в интервью РИА Новости о том, по какому пути будет развиваться академия РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T12:00

2021-08-30T12:00

2021-08-30T12:00

общество

интервью

российская академия образования

ольга васильева

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Накануне 1 сентября президент Российской академии образования Ольга Васильева рассказала в интервью РИА Новости о том, по какому пути будет развиваться академия под ее руководством, и том, почему именно РАО должна взять на себя экспертизу цифрового образовательного контента. Она также ответила на вопросы о том, почему у родителей есть страх, что удаленка в школах – это навсегда, и оставила учителям и ученикам напутствие на новый учебный год.– Ольга Юрьевна, не так давно вы были избраны президентом Российской академии образования (РАО). Хотели бы узнать, какие первоочередные задачи вы видите для себя на этом посту? По каким направлениям уже идет наиболее активная работа?– Наука должна стать опорой для современного детства и всей системы образования.Как вы знаете, академия создавалась в 1943 году. Условия были очень тяжелые для страны: до окончания войны было еще полтора года. Но те задачи, которые были поставлены почти 80 лет назад, они очень созвучны задачам современным. Мы живем в условиях других вызовов, но сегодня нам также, как и тогда, нужен технологический прорыв.Развитие экономики, наращивание технологической базы, – через все сферы нашей жизни сквозной линией проходит образование. Поэтому так важна поддержка фундаментальных исследований в области наук об образовании: педагогики, а также детской, подростковой физиологии и психологии. Весь спектр наук об образовании должен войти в стратегию научно-технологического развития страны, в раздел наук о человеке. Они сегодня необходимы как никогда.Другая очень важна задача, которая также должна решаться быстро – это развитие экспертной и научной деятельности, в том числе связанной с процессами цифровой трансформации в образовании. Сегодня в колледжи, школы и вузы хлынуло огромное количество цифровых продуктов. И кому, как не РАО, заниматься их экспертизой? Академия с момента своего создания была ключевой организацией в сфере развития образования, научным, научно-методическим центром.– Как будет проводиться такая экспертиза?– В прошлом году на обеспечение школ цифровым контентом был выделен миллиард рублей. Это очень большая сумма. И, как мне кажется, подходы к его созданию и экспертизе должны быть близки к подходам, которые применяются при формировании федерального перечня учебников. Должны работать научный и научно-методический совет, на который опирается министерство просвещения.А РАО, которая является головным научным и экспертным учреждением в области педагогики, должна, опережая всех, заниматься оценкой безопасности и качества контента. Причем не только того, который только придет в школы и вузы, но и того, который внедряется прямо сейчас.Если вы помните, изначально при создании "Цифровой образовательной среды" в рамках национального проекта "Образование", речь шла о доведении до каждой школы широкополосного интернета. Речь шла о том, чтобы обеспечить образовательные организации современными компьютерами и другой техникой. Вместе с тем пришло понимание, что нужны и другие подходы к преподаванию, современные методики. И с невероятной, опережающей даже общемировую практику скоростью начал внедряться цифровой образовательный контент.Но выверены ли эти онлайн-уроки и интерактивные задачи методологически? Насколько они качественны и безопасны? Будут ли действительно полезны ребенку? У РАО есть все ресурсы и возможности для того, чтобы стать главной экспертной площадкой для цифровых образовательных продуктов.– Началась ли уже работа над созданием цифровой дидактики? Будут ли заложены в дидактику требования, связанные с сохранением здоровья школьников при использовании цифровых технологий?– Определенная работа велась и раньше. Но так получилось, что в последние 30 лет масштабных исследований физиологического, психологического развития ребенка, современных проблем обучения и воспитания не было.Поэтому мы начнем с анализа того, что есть. А затем инициируем комплексные исследования. У академии для этого есть одна из самых мощных лабораторий в стране. Мы будем работать в этом направлении не только с педагогами и методистами, но и со специалистами по возрастной психологии и физиологии, врачами. Это ответ на опасения родителей о том, как скажется работа с цифровым контентом на здоровье детей.– Почему, на ваш взгляд, несмотря на возвращение школьников за парты, среди родителей распространены слухи про дистанционное обучение?– В прошлом году мы с вами получили опыт вынужденного дистанционного обучения. Но нужно понимать, что цифровая образовательная среда, которая приходит в школы, и дистант – это не одно и то же. Техническое оснащение всех школ, обеспечение их широкополосным интернетом и качественными учебными материалами не предполагает всеобщего перехода на дистант. Проблема в том, что об этом нужно говорить, как можно чаще и доступнее. Встречаться с педагогами, родителями, школьниками.К сожалению, в мире за прошедшие годы очень сильно изменилось отношение к научным данным. Сегодня для многих стало в порядке вещей выступать в публичном поле, не опираясь на достоверные источники. Это меня до сих пор поражает. Но с этим приходится сталкиваться. Поэтому прежде всего нужно, чтобы у людей были проверенные источники информации, где были бы приведены научно обоснованные данные.Академия всегда занималась массовой просветительской деятельностью. В области современной педагогики, новых технологий. Как показывает анализ, и родители, и специалисты – все нуждаются в этом направлении деятельности.– У всех на слуху введение цифрового портфолио для школьников. Насколько, на ваш взгляд, востребован такой метод учета достижений? Действительно ли у него есть шансы стать альтернативой ЕГЭ?– Я не представляю, как набор достижений в цифровом портфолио может заменить оценку знаний, на которую направлен государственный экзамен. Кроме того, инициатива предполагает, что цифровой след будет тянуться за вами, начиная с начальной школы. Но далеко не все этого хотят. Поэтому нужно очень хорошо понимать, как эти данные будут защищены.– Не так давно широко обсуждалась ситуация с некачественными учебниками по истории в колледжах. Министерство просвещения заявляло, что ситуация решена, курс изменен. Не планирует ли РАО дополнительно проводить экспертизу учебников в школах и колледжах в целом?– Сейчас эта ситуация исправлена. Думаю, дополнительной экспертизы не нужно. Но РАО, как один из главных научных и экспертных центров, должна проводить экспертизу и примерных программ, и средств обучения, в том числе – и учебников. Вы же знаете, что учебник – это маленькое зеркало большой науки.В чем, мне кажется, основная проблема курса истории? Многие учителя жалуются, что им не хватает часов. Программу нельзя расширять до бесконечности, и в то же время нужно, чтобы важнейшие темы истории отечества, в том числе современной истории, укладывались в нее. Чтобы я здесь делала? Я бы проводила много внешкольных мероприятий, связанных с историческими знаниями.– Сейчас активно обсуждается введение новой программы по воспитанию в школах. Какие вопросы необходимо в ней поднимать?– Воспитание в нашей стране пережило разные времена. Были, например, 90-е годы прошлого века, когда многие забыли, что воспитание является определяющим в образовании. Но сегодня воспитание возвращается в школы, становится частью образовательной программы.Недавно я еще раз внимательно прочитала примерную программу воспитания и искренне порадовалась. Потому что в ней наконец-то появился простой, доступный язык. Есть попытка отойти от негласного постулата (который был долгие годы неизменным), что воспитание – это череда мероприятий.Вместо этого появилась модульная программа, где и школе, и учителю предлагается выйти на важные мировоззренческие аспекты. На такие ценности, как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек. Воспитать личность невозможно без этих ценностных ориентиров. Я всем рекомендую открыть примерную программу и самому ее прочитать. Она есть на сайте Института стратегии развития образования РАО.– В преддверии начала учебного года, какое напутствие вы могли бы дать учителям и ученикам?– Прошлый учебный год еще раз нам всем показал: ничто не заменит педагогический талант, живое участие учителя в судьбе ученика. Очень хочется, чтобы новый учебный год был легче предыдущего, чтобы мы ходили в школу, колледж или вуз в очном, традиционном формате. Хочется пожелать всем здоровья и сил, возможностей выполнить все задуманное

https://ria.ru/20210630/vasileva-1739231966.html

https://ria.ru/20210318/internet-1601830586.html

https://sn.ria.ru/20210728/konferentsiya-1743272766.html

https://ria.ru/20210719/portfolio-1741943845.html

https://na.ria.ru/20210723/mgppu-1742541954.html

https://ria.ru/20200423/1570447326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, интервью, российская академия образования, ольга васильева