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Аналитик назвал валюту, которой не страшен кризис
Аналитик назвал валюту, которой не страшен кризис - РИА Новости, 30.08.2021
Аналитик назвал валюту, которой не страшен кризис
Экономическая устойчивость и политическая стабильность в Швейцарии, которая является крупнейшим переработчиком золота и финансовым центром Европы, позволили... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T01:11
2021-08-30T10:24
экономика
швейцария
европа
россия
бкс мир инвестиций
дмитрий бабин
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Экономическая устойчивость и политическая стабильность в Швейцарии, которая является крупнейшим переработчиком золота и финансовым центром Европы, позволили швейцарскому франку стать одной из основных защитных валют мира. Об этом агентству "Прайм" рассказывает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.Он напомнил, что в прошлом году, когда из-за пандемии коронавируса пострадали все рынки, швейцарский франк резко поднялся и продолжил укрепляться, когда рынки начали восстанавливаться.
https://ria.ru/20210824/zoloto-1746957329.html
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экономика, швейцария, европа, россия, бкс мир инвестиций, дмитрий бабин
01:11 30.08.2021 (обновлено: 10:24 30.08.2021)
 
Аналитик назвал валюту, которой не страшен кризис

Аналитик Бабин: кризис докажет статус швейцарского франка как надежной защитной валюты

© AFP 2021 / Fabrice CoffriniИзображение новой банкноты в пятьдесят швейцарских франков
Изображение новой банкноты в пятьдесят швейцарских франков - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Экономическая устойчивость и политическая стабильность в Швейцарии, которая является крупнейшим переработчиком золота и финансовым центром Европы, позволили швейцарскому франку стать одной из основных защитных валют мира. Об этом агентству "Прайм" рассказывает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
"Можно рассчитывать, что очередной кризис вновь докажет статус швейцарского франка как надежной защитной валюты", — считает Бабин.
Он напомнил, что в прошлом году, когда из-за пандемии коронавируса пострадали все рынки, швейцарский франк резко поднялся и продолжил укрепляться, когда рынки начали восстанавливаться.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 01:16
Аналитик рассказал, есть ли валюта, которая до сих пор обеспечена золотом
 
ЭкономикаШвейцарияЕвропаРоссияБКС Мир инвестицийДмитрий Бабин
 
 
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