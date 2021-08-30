https://ria.ru/20210830/valyuta-1747767665.html

Аналитик назвал валюту, которой не страшен кризис

Аналитик назвал валюту, которой не страшен кризис - РИА Новости, 30.08.2021

Аналитик назвал валюту, которой не страшен кризис

Экономическая устойчивость и политическая стабильность в Швейцарии, которая является крупнейшим переработчиком золота и финансовым центром Европы, позволили... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T01:11

2021-08-30T01:11

2021-08-30T10:24

экономика

швейцария

европа

россия

бкс мир инвестиций

дмитрий бабин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747792458_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_8562ff51c29fd11c925fc9c80c57ae6e.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Экономическая устойчивость и политическая стабильность в Швейцарии, которая является крупнейшим переработчиком золота и финансовым центром Европы, позволили швейцарскому франку стать одной из основных защитных валют мира. Об этом агентству "Прайм" рассказывает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.Он напомнил, что в прошлом году, когда из-за пандемии коронавируса пострадали все рынки, швейцарский франк резко поднялся и продолжил укрепляться, когда рынки начали восстанавливаться.

https://ria.ru/20210824/zoloto-1746957329.html

швейцария

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, швейцария, европа, россия, бкс мир инвестиций, дмитрий бабин