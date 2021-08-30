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Аналитик назвал валюту, которой не страшен кризис
Аналитик назвал валюту, которой не страшен кризис - РИА Новости, 30.08.2021
Аналитик назвал валюту, которой не страшен кризис
Экономическая устойчивость и политическая стабильность в Швейцарии, которая является крупнейшим переработчиком золота и финансовым центром Европы, позволили... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T01:11
2021-08-30T01:11
2021-08-30T10:24
экономика
швейцария
европа
россия
бкс мир инвестиций
дмитрий бабин
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Экономическая устойчивость и политическая стабильность в Швейцарии, которая является крупнейшим переработчиком золота и финансовым центром Европы, позволили швейцарскому франку стать одной из основных защитных валют мира. Об этом агентству "Прайм" рассказывает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.Он напомнил, что в прошлом году, когда из-за пандемии коронавируса пострадали все рынки, швейцарский франк резко поднялся и продолжил укрепляться, когда рынки начали восстанавливаться.
https://ria.ru/20210824/zoloto-1746957329.html
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экономика, швейцария, европа, россия, бкс мир инвестиций, дмитрий бабин
01:11 30.08.2021 (обновлено: 10:24 30.08.2021)
Аналитик назвал валюту, которой не страшен кризис
Аналитик Бабин: кризис докажет статус швейцарского франка как надежной защитной валюты