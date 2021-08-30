https://ria.ru/20210830/vaktsinatsiya-1747769683.html

Врач рассказал, что не надо есть перед вакцинацией от COVID-19

Врач рассказал, что не надо есть перед вакцинацией от COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2021

Врач рассказал, что не надо есть перед вакцинацией от COVID-19

Какие изменения нужно внести в рацион перед вакцинацией от COVID-19, чтобы снизить вероятность побочных эффектов, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T04:10

2021-08-30T04:10

2021-08-30T04:10

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никита харлов

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Какие изменения нужно внести в рацион перед вакцинацией от COVID-19, чтобы снизить вероятность побочных эффектов, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.Очень важно временно отказаться от сладкого, поскольку при повышенном уровне сахара в крови прививка переносится тяжелее, отметил он.То же самое относится ко всем продуктам, содержащим большое количество углеводов.С осторожностью следует относиться перед вакцинацией и к фруктам. Врач посоветовал сократить их потребление приблизительно в два раза. Причем вреднее всего, по его словам, незадолго до и сразу после прививки есть бананы, виноград и дыни. Единственное исключение — цитрусовые. От лимона, лайма и грейпфрута можно не отказываться, добавил медик.Помимо продуктов, которые приводят к повышению уровня сахара в крови, следует избегать всего, что способно вызвать аллергию, продолжил врач."Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического", — подчеркнул Харлов.Переедание также может стать ударом по иммунной системе, предупредил он. Внести изменения в свой рацион лучше за несколько дней до прививки и придерживаться их в течение двух недель после нее, пока формируется первичный иммунный ответ, заключил Харлов.

https://ria.ru/20210824/vaktsinatsiya-1746971977.html

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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, никита харлов