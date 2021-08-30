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Врач рассказал, что не надо есть перед вакцинацией от COVID-19
Врач рассказал, что не надо есть перед вакцинацией от COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2021
Врач рассказал, что не надо есть перед вакцинацией от COVID-19
Какие изменения нужно внести в рацион перед вакцинацией от COVID-19, чтобы снизить вероятность побочных эффектов, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T04:10
2021-08-30T04:10
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Какие изменения нужно внести в рацион перед вакцинацией от COVID-19, чтобы снизить вероятность побочных эффектов, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.Очень важно временно отказаться от сладкого, поскольку при повышенном уровне сахара в крови прививка переносится тяжелее, отметил он.То же самое относится ко всем продуктам, содержащим большое количество углеводов.С осторожностью следует относиться перед вакцинацией и к фруктам. Врач посоветовал сократить их потребление приблизительно в два раза. Причем вреднее всего, по его словам, незадолго до и сразу после прививки есть бананы, виноград и дыни. Единственное исключение — цитрусовые. От лимона, лайма и грейпфрута можно не отказываться, добавил медик.Помимо продуктов, которые приводят к повышению уровня сахара в крови, следует избегать всего, что способно вызвать аллергию, продолжил врач."Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического", — подчеркнул Харлов.Переедание также может стать ударом по иммунной системе, предупредил он. Внести изменения в свой рацион лучше за несколько дней до прививки и придерживаться их в течение двух недель после нее, пока формируется первичный иммунный ответ, заключил Харлов.
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, никита харлов
04:10 30.08.2021
 
Врач рассказал, что не надо есть перед вакцинацией от COVID-19

Врач Харлов: перед вакцинацией нужно отказаться от продуктов, повышающих сахар в крови

© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник с вакциной
Медицинский сотрудник с вакциной - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Какие изменения нужно внести в рацион перед вакцинацией от COVID-19, чтобы снизить вероятность побочных эффектов, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.
Очень важно временно отказаться от сладкого, поскольку при повышенном уровне сахара в крови прививка переносится тяжелее, отметил он.
"Сладкое — это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку", — сказал Харлов.
То же самое относится ко всем продуктам, содержащим большое количество углеводов.
"Это касается всех углеводов, даже не сладких: картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови", — уточнил Никита Харлов.
С осторожностью следует относиться перед вакцинацией и к фруктам. Врач посоветовал сократить их потребление приблизительно в два раза. Причем вреднее всего, по его словам, незадолго до и сразу после прививки есть бананы, виноград и дыни. Единственное исключение — цитрусовые. От лимона, лайма и грейпфрута можно не отказываться, добавил медик.
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Помимо продуктов, которые приводят к повышению уровня сахара в крови, следует избегать всего, что способно вызвать аллергию, продолжил врач.
"Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического", — подчеркнул Харлов.
Переедание также может стать ударом по иммунной системе, предупредил он. Внести изменения в свой рацион лучше за несколько дней до прививки и придерживаться их в течение двух недель после нее, пока формируется первичный иммунный ответ, заключил Харлов.
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