https://ria.ru/20210830/ural-1747849585.html

Житель Урала похитил жену после сообщения о разводе

Житель Урала похитил жену после сообщения о разводе - РИА Новости, 30.08.2021

Житель Урала похитил жену после сообщения о разводе

Следователи возбудили уголовное дело после того, как житель Свердловской области похитил супругу и увез ее в лес из-за ее решения о разводе, сообщает... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T15:52

2021-08-30T15:52

2021-08-30T15:52

происшествия

екатеринбург

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

валерий горелых

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как житель Свердловской области похитил супругу и увез ее в лес из-за ее решения о разводе, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, в ночь на 11 августа мужчина во время ссоры связал руки своей бывшей супруге, против ее воли вывел из дома, усадил в автомобиль и отвез в лес, где ей удалось сбежать."Возбуждено уголовное дело в отношении местного ранее судимого жителя, 1973 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.Как уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, поводом для семейной разборки послужило письмо из ЗАГСА с уведомлением о предстоящем разводе, обнаруженное мужчиной в почтовом ящике."Тревожное сообщение о конфликте между родителями в дежурную часть ОВД Нижних Серег поступило среди ночи от несовершеннолетнего ребенка супругов. Недовольный тем, что жена сама решила его бросить, гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, связал ей руки и заклеил рот скотчем, а для дальнейшей расправы вывез в лес. К счастью, женщине удалось освободиться и убежать", - сказал представитель полиции.По его данным, ранее подозреваемый уже был судим за кражу и грабеж. Наказание в виде восьми лет лишения свободы отбывал в исправительной колонии №2 города Екатеринбурга, откуда освободился в 2003 году, добавил Горелых.

https://ria.ru/20210817/banda-1746026953.html

https://ria.ru/20210524/ssora-1733604513.html

екатеринбург

свердловская область

россия

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), валерий горелых, россия