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В США более миллиона потребителей остались без света из-за урагана "Ида"
В США более миллиона потребителей остались без света из-за урагана "Ида" - РИА Новости, 30.08.2021
В США более миллиона потребителей остались без света из-за урагана "Ида"
Свыше одного миллиона домов и предприятий остались без электричества в южном американском штате Луизиана из-за урагана "Ида", сообщает профильный портал... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T07:33
2021-08-30T09:30
в мире
миссисипи
сша
луизиана
ураган "ида"
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Свыше одного миллиона домов и предприятий остались без электричества в южном американском штате Луизиана из-за урагана "Ида", сообщает профильный портал poweroutage.us.По его данным на 07.06 мск, электроэнергии нет в 1 000 809 домохозяйствах Луизианы. В соседнем штате Миссисипи без электричества оказались более 40 тысяч клиентов.Ураган, которому присвоена вторая категория из пяти возможных, в воскресенье обрушился на побережье Луизианы и свирепствует над штатом, скорость ветра превышает 165 километров в час. Крупный город Новый Орлеан, согласно сообщениям местных властей, оказался полностью обесточен из-за воздействия урагана. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате. Жертвой урагана в Луизиане стал как минимум один человек.
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в мире, миссисипи, сша, луизиана, ураган "ида"
07:33 30.08.2021 (обновлено: 09:30 30.08.2021)
 
В США более миллиона потребителей остались без света из-за урагана "Ида"

В американской Луизиане более миллиона человек остались без света из-за урагана "Ида"

© AFP 2021 / Getty Images/Scott OlsonОбрушения фасада здания во время урагана Ида в Новом Орлеане, штат Луизиана
Обрушения фасада здания во время урагана Ида в Новом Орлеане, штат Луизиана - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© AFP 2021 / Getty Images/Scott Olson
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Свыше одного миллиона домов и предприятий остались без электричества в южном американском штате Луизиана из-за урагана "Ида", сообщает профильный портал poweroutage.us.
По его данным на 07.06 мск, электроэнергии нет в 1 000 809 домохозяйствах Луизианы. В соседнем штате Миссисипи без электричества оказались более 40 тысяч клиентов.
Ураган, которому присвоена вторая категория из пяти возможных, в воскресенье обрушился на побережье Луизианы и свирепствует над штатом, скорость ветра превышает 165 километров в час. Крупный город Новый Орлеан, согласно сообщениям местных властей, оказался полностью обесточен из-за воздействия урагана. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате. Жертвой урагана в Луизиане стал как минимум один человек.
Ураган Ида, образовавшийся в Атлантическом океане, движется к побережью США со скоростью порядка 25 км/ч - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
05:59
Ураган "Ида" обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки
 
В миреМиссисипиСШАЛуизианаУраган "Ида"
 
 
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