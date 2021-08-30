https://ria.ru/20210830/uragan-1747778590.html
В США более миллиона потребителей остались без света из-за урагана "Ида"
В США более миллиона потребителей остались без света из-за урагана "Ида" - РИА Новости, 30.08.2021
В США более миллиона потребителей остались без света из-за урагана "Ида"
Свыше одного миллиона домов и предприятий остались без электричества в южном американском штате Луизиана из-за урагана "Ида", сообщает профильный портал... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T07:33
2021-08-30T07:33
2021-08-30T09:30
в мире
миссисипи
сша
луизиана
ураган "ида"
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Свыше одного миллиона домов и предприятий остались без электричества в южном американском штате Луизиана из-за урагана "Ида", сообщает профильный портал poweroutage.us.По его данным на 07.06 мск, электроэнергии нет в 1 000 809 домохозяйствах Луизианы. В соседнем штате Миссисипи без электричества оказались более 40 тысяч клиентов.Ураган, которому присвоена вторая категория из пяти возможных, в воскресенье обрушился на побережье Луизианы и свирепствует над штатом, скорость ветра превышает 165 километров в час. Крупный город Новый Орлеан, согласно сообщениям местных властей, оказался полностью обесточен из-за воздействия урагана. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате. Жертвой урагана в Луизиане стал как минимум один человек.
https://ria.ru/20210830/missisipi-1747776002.html
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в мире, миссисипи, сша, луизиана, ураган "ида"
07:33 30.08.2021 (обновлено: 09:30 30.08.2021)
В США более миллиона потребителей остались без света из-за урагана "Ида"
В американской Луизиане более миллиона человек остались без света из-за урагана "Ида"