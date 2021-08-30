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В США сообщили о первой жертве урагана "Ида"
В США сообщили о первой жертве урагана "Ида" - РИА Новости, 30.08.2021
В США сообщили о первой жертве урагана "Ида"
Один человек стал жертвой обрушившегося на американский штат Луизиана урагана "Ида" - его придавило упавшее в приходе Асеншент дерево, сообщает местный офис... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T05:47
2021-08-30T06:07
в мире
сша
луизиана
джо байден
мексиканский залив
ураган "ида"
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Один человек стал жертвой обрушившегося на американский штат Луизиана урагана "Ида" - его придавило упавшее в приходе Асеншент дерево, сообщает местный офис шерифа.Ранее Национальный центр слежения за ураганами (NHC) сообщал, что ураган "Ида", бушующий над южным американским штатом Луизиана, ослабел, но продолжает нести угрозу "разрушительного ущерба". Помимо сильного ветра, угрозу несут обильные осадки и подъем воды в реках и Мексиканском заливе.По последним данным специалистов, ураган ослаб до второй категории, скорость ветра достигает 165 километров в час. Центр считает, что ураган ослабнет в течение дня.Без электричества остались 979,9 тысячи потребителей штата, сообщил мониторинговый интернет-ресурс poweroutage.us.Президент Джо Байден пообещал задействовать "всю мощь страны" для ликвидации последствий стихийного бедствия.
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в мире, сша, луизиана, джо байден, мексиканский залив, ураган "ида"
05:47 30.08.2021 (обновлено: 06:07 30.08.2021)
 
В США сообщили о первой жертве урагана "Ида"

В американской Луизиане один человек стал жертвой урагана "Ида"

© Фото : Космонавт Олег Новицкий / VkontakteУраган "Ида", образовавшийся в Атлантическом океане, движется к побережью США со скоростью порядка 25 км/ч
Ураган Ида, образовавшийся в Атлантическом океане, движется к побережью США со скоростью порядка 25 км/ч - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : Космонавт Олег Новицкий / Vkontakte
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Один человек стал жертвой обрушившегося на американский штат Луизиана урагана "Ида" - его придавило упавшее в приходе Асеншент дерево, сообщает местный офис шерифа.

"Вскоре после 20.30 (4.30 мск) помощники шерифа получили сообщение о гражданине, который, возможно, получил травму от упавшего дерева ... Прибывшие на место происшествия помощники шерифа подтвердили, что пострадавший скончался", - говорится в заявлении офиса шерифа прихода Асеншен в Facebook.

Ранее Национальный центр слежения за ураганами (NHC) сообщал, что ураган "Ида", бушующий над южным американским штатом Луизиана, ослабел, но продолжает нести угрозу "разрушительного ущерба". Помимо сильного ветра, угрозу несут обильные осадки и подъем воды в реках и Мексиканском заливе.
По последним данным специалистов, ураган ослаб до второй категории, скорость ветра достигает 165 километров в час. Центр считает, что ураган ослабнет в течение дня.
Без электричества остались 979,9 тысячи потребителей штата, сообщил мониторинговый интернет-ресурс poweroutage.us.
Президент Джо Байден пообещал задействовать "всю мощь страны" для ликвидации последствий стихийного бедствия.
Мужчина фотографирует высокие волны на берегу озера Пончартрейн во время приближения урагана Ида - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
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Новый Орлеан полностью остался без электричества из-за урагана "Ида"
 
В миреСШАЛуизианаДжо БайденМексиканский заливУраган "Ида"
 
 
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