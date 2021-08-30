https://ria.ru/20210830/uragan-1747775689.html

В США сообщили о первой жертве урагана "Ида"

В США сообщили о первой жертве урагана "Ида" - РИА Новости, 30.08.2021

В США сообщили о первой жертве урагана "Ида"

Один человек стал жертвой обрушившегося на американский штат Луизиана урагана "Ида" - его придавило упавшее в приходе Асеншент дерево, сообщает местный офис... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T05:47

2021-08-30T05:47

2021-08-30T06:07

в мире

сша

луизиана

джо байден

мексиканский залив

ураган "ида"

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Один человек стал жертвой обрушившегося на американский штат Луизиана урагана "Ида" - его придавило упавшее в приходе Асеншент дерево, сообщает местный офис шерифа.Ранее Национальный центр слежения за ураганами (NHC) сообщал, что ураган "Ида", бушующий над южным американским штатом Луизиана, ослабел, но продолжает нести угрозу "разрушительного ущерба". Помимо сильного ветра, угрозу несут обильные осадки и подъем воды в реках и Мексиканском заливе.По последним данным специалистов, ураган ослаб до второй категории, скорость ветра достигает 165 километров в час. Центр считает, что ураган ослабнет в течение дня.Без электричества остались 979,9 тысячи потребителей штата, сообщил мониторинговый интернет-ресурс poweroutage.us.Президент Джо Байден пообещал задействовать "всю мощь страны" для ликвидации последствий стихийного бедствия.

https://ria.ru/20210830/orlean-1747773181.html

сша

луизиана

мексиканский залив

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в мире, сша, луизиана, джо байден, мексиканский залив, ураган "ида"