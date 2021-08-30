https://ria.ru/20210830/uragan-1747770824.html

В США ураган оставил без света более полумиллиона потребителей

В США ураган оставил без света более полумиллиона потребителей - РИА Новости, 30.08.2021

В США ураган оставил без света более полумиллиона потребителей

Свыше полумиллиона клиентов энергокомпаний остались без электричества в южном американском штате Луизиана, на который обрушился ураган "Ида", сообщил... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T01:34

2021-08-30T01:34

2021-08-30T01:35

в мире

сша

луизиана

ураган "ида"

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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Свыше полумиллиона клиентов энергокомпаний остались без электричества в южном американском штате Луизиана, на который обрушился ураган "Ида", сообщил мониторинговый интернет-ресурс poweroutage.us.По последним данным, энергоснабжение нарушено у 504 149 потребителей. Это один из первых показателей, позволяющий судить о последствиях стихийного бедствия.Ураган "Ида", которому присвоена четвертая категория из пяти, объявлен одним из сильнейших в истории штата.Власти предупреждают, что на ликвидацию ущерба, включая восстановление подачи электричества, могут уйти недели и даже месяцы.

https://ria.ru/20210829/urugan-1747767078.html

сша

луизиана

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в мире, сша, луизиана, ураган "ида"