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В США ураган оставил без света более полумиллиона потребителей
В США ураган оставил без света более полумиллиона потребителей - РИА Новости, 30.08.2021
В США ураган оставил без света более полумиллиона потребителей
Свыше полумиллиона клиентов энергокомпаний остались без электричества в южном американском штате Луизиана, на который обрушился ураган "Ида", сообщил... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T01:34
2021-08-30T01:35
в мире
сша
луизиана
ураган "ида"
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Свыше полумиллиона клиентов энергокомпаний остались без электричества в южном американском штате Луизиана, на который обрушился ураган "Ида", сообщил мониторинговый интернет-ресурс poweroutage.us.По последним данным, энергоснабжение нарушено у 504 149 потребителей. Это один из первых показателей, позволяющий судить о последствиях стихийного бедствия.Ураган "Ида", которому присвоена четвертая категория из пяти, объявлен одним из сильнейших в истории штата.Власти предупреждают, что на ликвидацию ущерба, включая восстановление подачи электричества, могут уйти недели и даже месяцы.
https://ria.ru/20210829/urugan-1747767078.html
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в мире, сша, луизиана, ураган "ида"
01:34 30.08.2021 (обновлено: 01:35 30.08.2021)
 
В США ураган оставил без света более полумиллиона потребителей

Более полумиллиона потребителей остались без электричества в американском штате Луизиана

© Фото : Космонавт Олег Новицкий / VkontakteУраган "Ида", образовавшийся в Атлантическом океане, движется к побережью США со скоростью порядка 25 км/ч
Ураган Ида, образовавшийся в Атлантическом океане, движется к побережью США со скоростью порядка 25 км/ч - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : Космонавт Олег Новицкий / Vkontakte
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Свыше полумиллиона клиентов энергокомпаний остались без электричества в южном американском штате Луизиана, на который обрушился ураган "Ида", сообщил мониторинговый интернет-ресурс poweroutage.us.
По последним данным, энергоснабжение нарушено у 504 149 потребителей. Это один из первых показателей, позволяющий судить о последствиях стихийного бедствия.
Ураган "Ида", которому присвоена четвертая категория из пяти, объявлен одним из сильнейших в истории штата.
Власти предупреждают, что на ликвидацию ущерба, включая восстановление подачи электричества, могут уйти недели и даже месяцы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
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В миреСШАЛуизианаУраган "Ида"
 
 
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