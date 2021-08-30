https://ria.ru/20210830/uragan-1747770824.html
В США ураган оставил без света более полумиллиона потребителей
В США ураган оставил без света более полумиллиона потребителей - РИА Новости, 30.08.2021
В США ураган оставил без света более полумиллиона потребителей
Свыше полумиллиона клиентов энергокомпаний остались без электричества в южном американском штате Луизиана, на который обрушился ураган "Ида", сообщил... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T01:34
2021-08-30T01:34
2021-08-30T01:35
в мире
сша
луизиана
ураган "ида"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747734669_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40133923b37ca56e2dbc3d7aab4f107f.jpg
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Свыше полумиллиона клиентов энергокомпаний остались без электричества в южном американском штате Луизиана, на который обрушился ураган "Ида", сообщил мониторинговый интернет-ресурс poweroutage.us.По последним данным, энергоснабжение нарушено у 504 149 потребителей. Это один из первых показателей, позволяющий судить о последствиях стихийного бедствия.Ураган "Ида", которому присвоена четвертая категория из пяти, объявлен одним из сильнейших в истории штата.Власти предупреждают, что на ликвидацию ущерба, включая восстановление подачи электричества, могут уйти недели и даже месяцы.
https://ria.ru/20210829/urugan-1747767078.html
сша
луизиана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747734669_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_3ba43a7a5e460d7076b6d9fb48c86712.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, луизиана, ураган "ида"
01:34 30.08.2021 (обновлено: 01:35 30.08.2021)
В США ураган оставил без света более полумиллиона потребителей
Более полумиллиона потребителей остались без электричества в американском штате Луизиана