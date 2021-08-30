https://ria.ru/20210830/uragan-1747770538.html

В США почти миллион человек остались без света из-за урагана "Ида"

В США почти миллион человек остались без света из-за урагана "Ида" - РИА Новости, 30.08.2021

В США почти миллион человек остались без света из-за урагана "Ида"

Почти миллион клиентов энергокомпаний остались без электричества в южном американском штате Луизиана, на который обрушился ураган "Ида", сообщил мониторинговый... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T06:27

2021-08-30T06:27

2021-08-30T06:27

в мире

сша

луизиана

ураган "ида"

новый орлеан

джо байден

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Почти миллион клиентов энергокомпаний остались без электричества в южном американском штате Луизиана, на который обрушился ураган "Ида", сообщил мониторинговый интернет-ресурс poweroutage.us.По последним данным, энергоснабжение нарушено у 980 434 потребителей. Также сообщалось, что полностью без электричества остался крупнейший город штата Новый Орлеан.Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщал, что в воскресенье стихия обрушилась на берег у города Порт-Фуршон. Урагану присвоена четвертая категория из пяти возможных, скорость ветра превышает 240 километров в час.Первая жертваОфис шерифа прихода Асеншен ранее сообщил о первой жертве от урагана в Соединенных Штатах. Как отмечается, человека придавило дерево."Вскоре после 20.30 (4.30 мск) помощники шерифа получили сообщение о гражданине, который, возможно, получил травму от упавшего дерева ... Прибывшие на место происшествия помощники шерифа подтвердили, что пострадавший скончался", — говорится в заявлении.Обращение БайденаПрезидент США Джо Байден предупредил американцев, что ураган "Ида" будет "разрушительным".Кроме того, американский лидер пообещал использовать ресурсы всего государства для ликвидации последствий стихии. Он добавил, что за всю свою карьеру не видел столь тщательной подготовки к урагану. Власти заготовили 2,5 миллиона порций еды, три миллиона литров воды, электрогенераторы. Помогать пострадавшим готовы 13 команд спасателей численностью до 70 человек каждая и свыше 100 бригад скорой помощи, рассказал американский лидер.Самый сильный ураган с середины XIX векаГубернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс предупредил, что "Ида" может оказаться одним из сильнейших ураганов в истории региона с 1850-х годов.Он также предупредил жителей о необходимости как можно скорее завершить подготовку к удару стихии.Фото из космосаРоссийский космонавт Олег Новицкий сфотографировал с МКС надвигающийся на США ураган "Ида". Фото опубликовано в Telegram "Роскосмоса"."Наблюдаем с борта Международной космической станции за ураганом Ида ", - подписано изображение Новицкого в сообщении "Роскосмоса".В сообщении также отмечается, что стихия движется со скоростью около 25 километров в час.

https://ria.ru/20210827/uragan-1747602684.html

https://ria.ru/20210830/missisipi-1747776002.html

https://ria.ru/20210821/ugaran-1746709519.html

https://ria.ru/20210821/uragan-1746708169.html

https://ria.ru/20210828/uragan-1747641783.html

сша

луизиана

новый орлеан

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в мире, сша, луизиана, ураган "ида", новый орлеан, джо байден, роскосмос, международная космическая станция (мкс)