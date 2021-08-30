https://ria.ru/20210830/ukraina_gaz-1747906524.html

Украина и Польша попытаются противодействовать "Северному потоку — 2"

Украина и Польша попытаются противодействовать "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 30.08.2021

Украина и Польша попытаются противодействовать "Северному потоку — 2"

Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб в Восточной и Центральной Европе, сообщила пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины". РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T22:34

2021-08-30T22:34

2021-08-30T22:34

украина

литва

польша

балтийское море

северный поток — 2

петр наимский

оператор гтс украины

россия

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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб в Восточной и Центральной Европе, сообщила пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины"."Украина и Польша рассматривают возможность создания газового хаба", - сообщается на сайте.В компании считают, что страны могут создать мощный газовый коридор. "Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе - около 50 миллиардов кубических метров в год. Польша имеет план развития терминалов СПГ (сжиженного природного газа - ред.), балтийского газопровода и коннекторов (систем соединения - ред.) с соседями. Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой мощной газотранспортной системой, которая соединена с семью соседними странами. С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей юго-восточной Европы", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Сергея Макогона на 24-й газовой конференции Gazterm."Сейчас главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является проект "Северный поток-2". Оператор ГТС Украины будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу, и в этом нас поддержали наши международные партнеры - госсекретарь, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, вице-маршал Сейма Польши Малгожата Гошевска, министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис и другие участники мероприятия", - говорится в сообщении.Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.

https://ria.ru/20210825/gazoprovod-1747230716.html

https://ria.ru/20210829/pismo-1747734672.html

украина

литва

польша

балтийское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, литва, польша, балтийское море, северный поток — 2, петр наимский, оператор гтс украины, россия