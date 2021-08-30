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Украина и Польша попытаются противодействовать "Северному потоку — 2"
Украина и Польша попытаются противодействовать "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 30.08.2021
Украина и Польша попытаются противодействовать "Северному потоку — 2"
Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб в Восточной и Центральной Европе, сообщила пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины". РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T22:34
2021-08-30T22:34
украина
литва
польша
балтийское море
северный поток — 2
петр наимский
оператор гтс украины
россия
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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб в Восточной и Центральной Европе, сообщила пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины"."Украина и Польша рассматривают возможность создания газового хаба", - сообщается на сайте.В компании считают, что страны могут создать мощный газовый коридор. "Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе - около 50 миллиардов кубических метров в год. Польша имеет план развития терминалов СПГ (сжиженного природного газа - ред.), балтийского газопровода и коннекторов (систем соединения - ред.) с соседями. Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой мощной газотранспортной системой, которая соединена с семью соседними странами. С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей юго-восточной Европы", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Сергея Макогона на 24-й газовой конференции Gazterm."Сейчас главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является проект "Северный поток-2". Оператор ГТС Украины будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу, и в этом нас поддержали наши международные партнеры - госсекретарь, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, вице-маршал Сейма Польши Малгожата Гошевска, министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис и другие участники мероприятия", - говорится в сообщении.Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.
https://ria.ru/20210825/gazoprovod-1747230716.html
https://ria.ru/20210829/pismo-1747734672.html
украина
литва
польша
балтийское море
россия
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украина, литва, польша, балтийское море, северный поток — 2, петр наимский, оператор гтс украины, россия
22:34 30.08.2021
 
Украина и Польша попытаются противодействовать "Северному потоку — 2"

ГТС Украины: Киев и Варшава рассмотрят возможность создания совместного газового хаба

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб в Восточной и Центральной Европе, сообщила пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".
"Украина и Польша рассматривают возможность создания газового хаба", - сообщается на сайте.
В компании считают, что страны могут создать мощный газовый коридор. "Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе - около 50 миллиардов кубических метров в год. Польша имеет план развития терминалов СПГ (сжиженного природного газа - ред.), балтийского газопровода и коннекторов (систем соединения - ред.) с соседями. Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой мощной газотранспортной системой, которая соединена с семью соседними странами. С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей юго-восточной Европы", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Сергея Макогона на 24-й газовой конференции Gazterm.
"Сейчас главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является проект "Северный поток-2". Оператор ГТС Украины будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу, и в этом нас поддержали наши международные партнеры - госсекретарь, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, вице-маршал Сейма Польши Малгожата Гошевска, министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис и другие участники мероприятия", - говорится в сообщении.
Грузовое судно BREB BALTIYSK в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 17:24
"Оператор ГТС Украины" захотел управлять "Северным потоком — 2"
Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 15:34
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УкраинаЛитваПольшаБалтийское мореСеверный поток — 2Петр НаимскийОператор ГТС УкраиныРоссия
 
 
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