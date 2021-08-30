https://ria.ru/20210830/ukraina-1747867377.html

Депутат Рады заявил об узурпации власти на Украине

Депутат Рады заявил об узурпации власти на Украине - РИА Новости, 30.08.2021

Депутат Рады заявил об узурпации власти на Украине

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин считает, что на Украине происходит узурпация власти, но она продлится... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T17:24

2021-08-30T17:24

2021-08-30T17:24

в мире

украина

владимир зеленский

ренат кузьмин

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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин считает, что на Украине происходит узурпация власти, но она продлится недолго.Ранее Кузьмин назвал проявлением узурпации и диктатуры президентом Владимиром Зеленским введение санкций против оппозиционных СМИ и наступление на свободу слова.По его словам, вскоре политическая ситуация в стране может измениться. "Я надеюсь, что это будет очень быстро, и уверен в том, что эта власть до конца своей каденции не проработает. Все изменится. Я надеюсь, что в следующем году мы этих ребят во властных кабинетах не увидим", - добавил он. Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".

https://ria.ru/20210808/zelenskiy-1744853790.html

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в мире, украина, владимир зеленский, ренат кузьмин