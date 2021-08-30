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Глава Минюста Украины сообщил о приеме на работу пожизненно осужденной
Глава Минюста Украины сообщил о приеме на работу пожизненно осужденной - РИА Новости, 30.08.2021
Глава Минюста Украины сообщил о приеме на работу пожизненно осужденной
Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что принял на работу в министерство женщину, отбывающую пожизненное заключение. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:08
2021-08-30T14:32
в мире
украина
министерство юстиции украины
денис малюська
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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что принял на работу в министерство женщину, отбывающую пожизненное заключение."Пожизненника (а точнее пожизненницу) я на работу в минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны", - написал Малюська в Facebook.Он считает, что работать нужно всем работоспособным, а сидеть на шее у государства "крайне нежелательно". "В ситуации с пожизненниками - это не просто заработок, но и ресоциализация - главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности", - добавил министр.Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник передает, что женщина заняла должность советника министра юстиции. "Работает онлайн на специально оборудованном рабочем месте, аналитика данных", - цитирует своего собеседника агентство.Ранее кабмин Украины одобрил разработанные минюстом законопроекты об альтернативных видах наказаний. Они направлены на их индивидуализацию и предположительно будут способствовать уменьшению числа лиц в местах лишения свободы. Также предлагается расширить круг лиц, которым может назначаться наказание в виде общественных работ и к которым может быть применено освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком.
https://ria.ru/20210217/sudimost-1597921687.html
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в мире, украина, министерство юстиции украины, денис малюська
11:08 30.08.2021 (обновлено: 14:32 30.08.2021)
 
Глава Минюста Украины сообщил о приеме на работу пожизненно осужденной

Глава Минюста Украины Малюська: взял на работу женщину, отбывающую пожизненное заключение

© Фото : Denis MalyuskaФотография со страницы Дениса Малюськи в Facebook
Фотография со страницы Дениса Малюськи в Facebook - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : Denis Malyuska
Читать ria.ru в
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что принял на работу в министерство женщину, отбывающую пожизненное заключение.
"Пожизненника (а точнее пожизненницу) я на работу в минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны", - написал Малюська в Facebook.
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Он считает, что работать нужно всем работоспособным, а сидеть на шее у государства "крайне нежелательно". "В ситуации с пожизненниками - это не просто заработок, но и ресоциализация - главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности", - добавил министр.
Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник передает, что женщина заняла должность советника министра юстиции. "Работает онлайн на специально оборудованном рабочем месте, аналитика данных", - цитирует своего собеседника агентство.
Ранее кабмин Украины одобрил разработанные минюстом законопроекты об альтернативных видах наказаний. Они направлены на их индивидуализацию и предположительно будут способствовать уменьшению числа лиц в местах лишения свободы. Также предлагается расширить круг лиц, которым может назначаться наказание в виде общественных работ и к которым может быть применено освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком.
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В миреУкраинаМинистерство юстиции УкраиныДенис Малюська
 
 
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