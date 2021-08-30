11:08 30.08.2021 (обновлено: 14:32 30.08.2021)
Глава Минюста Украины сообщил о приеме на работу пожизненно осужденной
Глава Минюста Украины Малюська: взял на работу женщину, отбывающую пожизненное заключение
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что принял на работу в министерство женщину, отбывающую пожизненное заключение.
"Пожизненника (а точнее пожизненницу) я на работу в минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны", - написал Малюська в Facebook.
17 февраля, 21:14В ГД внесли проект об участии в выборах людей с судимостями
Он считает, что работать нужно всем работоспособным, а сидеть на шее у государства "крайне нежелательно". "В ситуации с пожизненниками - это не просто заработок, но и ресоциализация - главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности", - добавил министр.
Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник передает, что женщина заняла должность советника министра юстиции. "Работает онлайн на специально оборудованном рабочем месте, аналитика данных", - цитирует своего собеседника агентство.
Ранее кабмин Украины одобрил разработанные минюстом законопроекты об альтернативных видах наказаний. Они направлены на их индивидуализацию и предположительно будут способствовать уменьшению числа лиц в местах лишения свободы. Также предлагается расширить круг лиц, которым может назначаться наказание в виде общественных работ и к которым может быть применено освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком.
5 апреля 2018, 08:00Как педагоги с судимостью устраиваются на работу в школы и детсады