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СК возбудил дело против мужчины, пытавшегося задушить ребенка подушкой
СК возбудил дело против мужчины, пытавшегося задушить ребенка подушкой - РИА Новости, 30.08.2021
СК возбудил дело против мужчины, пытавшегося задушить ребенка подушкой
Мужчина, пытавшийся задушить в Курской области двухлетнего мальчика после ссоры с его матерью, предстанет перед судом, сообщает в понедельник управление СК РФ... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T23:44
2021-08-30T23:44
происшествия
курск
октябрьский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 30 авг - РИА Новости. Мужчина, пытавшийся задушить в Курской области двухлетнего мальчика после ссоры с его матерью, предстанет перед судом, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.По данным следствия, инцидент произошел ночью 12 июня в селе Большое Долженково Октябрьского района Курской области. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 24-летний мужчина стал душить двухлетнего ребенка в частном доме. Прибывшие по вызову полицейские потребовали от мужчины отпустить мальчика. Тот не отреагировал, и стражам порядка пришлось применить силу.Мальчик был освобожден, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Выяснилось, что накануне мужчина поссорился со своей знакомой - матерью мальчика. После скандала женщина перестала отвечать на его телефонные звонки. Мужчина предположил, что она может находиться в деревне у своих родителей, куда и приехал поздно ночью. Не обнаружив свою знакомую на месте, он начал угрожать убийством мальчику.По данным полиции, ребенок после случившегося был доставлен в больницу. Напавшему на него мужчине предъявлено обвинение, и суд заключил его под стражу."Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя города Курска, обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)... Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210806/ubiystvo-1744692634.html
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курск
октябрьский район
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происшествия, курск, октябрьский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
23:44 30.08.2021
 
СК возбудил дело против мужчины, пытавшегося задушить ребенка подушкой

В Курской области возбудили дело против мужчины, пытавшегося задушить ребенка подушкой

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВОРОНЕЖ, 30 авг - РИА Новости. Мужчина, пытавшийся задушить в Курской области двухлетнего мальчика после ссоры с его матерью, предстанет перед судом, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.
По данным следствия, инцидент произошел ночью 12 июня в селе Большое Долженково Октябрьского района Курской области. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 24-летний мужчина стал душить двухлетнего ребенка в частном доме. Прибывшие по вызову полицейские потребовали от мужчины отпустить мальчика. Тот не отреагировал, и стражам порядка пришлось применить силу.
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Мальчик был освобожден, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Выяснилось, что накануне мужчина поссорился со своей знакомой - матерью мальчика. После скандала женщина перестала отвечать на его телефонные звонки. Мужчина предположил, что она может находиться в деревне у своих родителей, куда и приехал поздно ночью. Не обнаружив свою знакомую на месте, он начал угрожать убийством мальчику.
По данным полиции, ребенок после случившегося был доставлен в больницу. Напавшему на него мужчине предъявлено обвинение, и суд заключил его под стражу.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя города Курска, обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)... Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКурскОктябрьский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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