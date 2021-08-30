https://ria.ru/20210830/udushe-1747909814.html

СК возбудил дело против мужчины, пытавшегося задушить ребенка подушкой

СК возбудил дело против мужчины, пытавшегося задушить ребенка подушкой - РИА Новости, 30.08.2021

СК возбудил дело против мужчины, пытавшегося задушить ребенка подушкой

Мужчина, пытавшийся задушить в Курской области двухлетнего мальчика после ссоры с его матерью, предстанет перед судом, сообщает в понедельник управление СК РФ... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T23:44

2021-08-30T23:44

2021-08-30T23:44

происшествия

курск

октябрьский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОРОНЕЖ, 30 авг - РИА Новости. Мужчина, пытавшийся задушить в Курской области двухлетнего мальчика после ссоры с его матерью, предстанет перед судом, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.По данным следствия, инцидент произошел ночью 12 июня в селе Большое Долженково Октябрьского района Курской области. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 24-летний мужчина стал душить двухлетнего ребенка в частном доме. Прибывшие по вызову полицейские потребовали от мужчины отпустить мальчика. Тот не отреагировал, и стражам порядка пришлось применить силу.Мальчик был освобожден, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Выяснилось, что накануне мужчина поссорился со своей знакомой - матерью мальчика. После скандала женщина перестала отвечать на его телефонные звонки. Мужчина предположил, что она может находиться в деревне у своих родителей, куда и приехал поздно ночью. Не обнаружив свою знакомую на месте, он начал угрожать убийством мальчику.По данным полиции, ребенок после случившегося был доставлен в больницу. Напавшему на него мужчине предъявлено обвинение, и суд заключил его под стражу."Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя города Курска, обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)... Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210806/ubiystvo-1744692634.html

https://ria.ru/20210709/ubiystvo-1740552074.html

курск

октябрьский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, курск, октябрьский район, следственный комитет россии (ск рф), россия