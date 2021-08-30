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В МИД рассказали, за что россияне чаще всего попадают в тюрьму за рубежом
В МИД рассказали, за что россияне чаще всего попадают в тюрьму за рубежом - РИА Новости, 30.08.2021
В МИД рассказали, за что россияне чаще всего попадают в тюрьму за рубежом
В МИД РФ рассказали, что россияне чаще всего попадают в тюрьму за рубежом не по политическим причинам, а из-за правонарушений, например, хулиганства, краж. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T07:13
2021-08-30T10:06
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
григорий лукьянцев
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В МИД РФ рассказали, что россияне чаще всего попадают в тюрьму за рубежом не по политическим причинам, а из-за правонарушений, например, хулиганства, краж.По его словам, нередко граждане РФ за рубежом просто не знают и не владеют информацией о законодательстве и практике, политике тех или иных стран, поэтому и становятся жертвами таких обстоятельств.Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева &gt;&gt;
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), григорий лукьянцев, россия
07:13 30.08.2021 (обновлено: 10:06 30.08.2021)
 
В МИД рассказали, за что россияне чаще всего попадают в тюрьму за рубежом

МИД: россияне чаще всего попадают в тюрьму за рубежом не по политическим причинам

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В МИД РФ рассказали, что россияне чаще всего попадают в тюрьму за рубежом не по политическим причинам, а из-за правонарушений, например, хулиганства, краж.
"Как показывает практика наших загранучреждений, в частности, консульских учреждений, в функции которых входит оказание правовой помощи и защита прав и интересов наших граждан за рубежом, в большинстве случаев, когда наши граждане оказываются в пенитенциарных учреждениях и сталкиваются с работой пенитенциарной и судебной систем в зарубежных странах, они туда попадают не по политическим причинам, а в результате совершения правонарушений, таких как кража, хулиганство", - заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
По его словам, нередко граждане РФ за рубежом просто не знают и не владеют информацией о законодательстве и практике, политике тех или иных стран, поэтому и становятся жертвами таких обстоятельств.
Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева >>
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
07:04
В МИД рассказали, сколько россиян сидят в тюрьмах за рубежом
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Григорий ЛукьянцевРоссия
 
 
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