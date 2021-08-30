https://ria.ru/20210830/tyurma-1747777367.html

В МИД рассказали, за что россияне чаще всего попадают в тюрьму за рубежом

В МИД рассказали, за что россияне чаще всего попадают в тюрьму за рубежом - РИА Новости, 30.08.2021

В МИД рассказали, за что россияне чаще всего попадают в тюрьму за рубежом

В МИД РФ рассказали, что россияне чаще всего попадают в тюрьму за рубежом не по политическим причинам, а из-за правонарушений, например, хулиганства, краж. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T07:13

2021-08-30T07:13

2021-08-30T10:06

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

григорий лукьянцев

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В МИД РФ рассказали, что россияне чаще всего попадают в тюрьму за рубежом не по политическим причинам, а из-за правонарушений, например, хулиганства, краж.По его словам, нередко граждане РФ за рубежом просто не знают и не владеют информацией о законодательстве и практике, политике тех или иных стран, поэтому и становятся жертвами таких обстоятельств.Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева >>

https://ria.ru/20210830/tyurma-1747777017.html

россия

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2021

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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), григорий лукьянцев, россия