07:13 30.08.2021 (обновлено: 10:06 30.08.2021)
В МИД рассказали, за что россияне чаще всего попадают в тюрьму за рубежом
МИД: россияне чаще всего попадают в тюрьму за рубежом не по политическим причинам
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В МИД РФ рассказали, что россияне чаще всего попадают в тюрьму за рубежом не по политическим причинам, а из-за правонарушений, например, хулиганства, краж.
"Как показывает практика наших загранучреждений, в частности, консульских учреждений, в функции которых входит оказание правовой помощи и защита прав и интересов наших граждан за рубежом, в большинстве случаев, когда наши граждане оказываются в пенитенциарных учреждениях и сталкиваются с работой пенитенциарной и судебной систем в зарубежных странах, они туда попадают не по политическим причинам, а в результате совершения правонарушений, таких как кража, хулиганство", - заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
По его словам, нередко граждане РФ за рубежом просто не знают и не владеют информацией о законодательстве и практике, политике тех или иных стран, поэтому и становятся жертвами таких обстоятельств.